Бойовий виліт дрона, який 26 лютого підірвав російський літак ДРЛО А-50 на білоруському аеродромі "Мачулищі". ВIДЕО (оновлено)
Білоруські партизани з "BYPOL" передали СБУ відео бойового вильоту дрона 26 лютого, який підірвав російський літак ДРЛО А-50 на аеродромі "Мачулищі"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовано політ дрону від зльоту до безпосередньо моменту вибуху.
За інформацією джерел LB.ua, наразі усі виконавці цієї спецоперації змогли прямо під носом у ФСБ виїхати у треті країни, забравши з собою флешки із записами з дронів.
На відміну від попереднього відео, яке з’явилось в мережі вчора, тут зафільмовано не просто розвідувальну роботу безпілотника, а саме бойові кадри 26 лютого – від зльоту дрону до безпосередньо моменту вибуху.
Виконавці спецоперації також розповідають, що на аеродромі працювали дві "пташки". Одна (з відео) сіла на фюзеляж літака і вибухом пошкодила радіолокаційне обладнання. Друга – фільмувала цей процес, а через кілька хвилин – сама приземлилась на "тарілку" російського літака і підірвалася. Тож, цілком ймовірно, ми скоро побачимо і нові відео.
"Така спецоперація – це не просто серйозний іміджевий удар по ворогу, а ще один сигнал російським військовим про те, що вони не можуть почуватися спокійно у Білорусі. В плані безпеки там – прохідний двір. І ми будемо цим користуватися. Дякуємо білоруським партизанам за співпрацю, сміливість і професійну роботу", - зазначили джерела видання, обізнані у деталях спецоперації.
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Замінити антену локатора, на декілька тижнів.
І це якщо буде на що міняти.
Це в разі коли ви виробляєте ці локатори. І то декілька місяців. А коли ви визнаете, що пошкоджені стратегічні (!!!!!) бомбардувальники (1/3 ядерної триади, тобто підлодки, наземні ракети та авіаційні) вони не те що не можуть побудувати нові, а навіть полагодити не здатні...
То слово "триндець", завдяки рашці, наберає усе нові та нові значення.
Или он стоит пустой?
Підказали кацапсинам...що заберіть звідси літак... бо його можуть шваркнути. Оце і вся **партизанська** робота...)))))
Ну і де відео підриву?! Херня повна. Схиляюся до думки, що весь цей спектакль - це операция прикриття для впровадження в інформаційний простір України ворожої структури під назвою "беларуцкій гальюн". Типо вони підірвали і геть знищили рідкісний літак. А насправді той просто перелетів у інше місце, що вже говорить про те, що він АБСОЛЮТНО справний, там перечекає, а потім повернеться до своєї роботи. А "беларуцькій гальюн" - то вже такі "герої", що аж страшно.
https://www.youtube.com/watch?v=-SoqX8YRJb4&t=110s Второй дрон был умнее , наложил кучку бк на саму тарелку, улетел и подорвал удаленно через пару часов.