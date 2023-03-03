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Бойовий виліт дрона, який 26 лютого підірвав російський літак ДРЛО А-50 на білоруському аеродромі "Мачулищі". ВIДЕО (оновлено)

Білоруські партизани з "BYPOL" передали СБУ відео бойового вильоту дрона 26 лютого, який підірвав російський літак ДРЛО А-50 на аеродромі "Мачулищі"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовано політ дрону від зльоту до безпосередньо моменту вибуху.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Атака на російський літак А-50 в Мачулищах: оприлюднено перші супутникові знімки. ФОТО

За інформацією джерел LB.ua, наразі усі виконавці цієї спецоперації змогли прямо під носом у ФСБ виїхати у треті країни, забравши з собою флешки із записами з дронів.

На відміну від попереднього відео, яке з’явилось в мережі вчора, тут зафільмовано не просто розвідувальну роботу безпілотника, а саме бойові кадри 26 лютого – від зльоту дрону до безпосередньо моменту вибуху.

Виконавці спецоперації також розповідають, що на аеродромі працювали дві "пташки". Одна (з відео) сіла на фюзеляж літака і вибухом пошкодила радіолокаційне обладнання. Друга – фільмувала цей процес, а через кілька хвилин – сама приземлилась на "тарілку" російського літака і підірвалася. Тож, цілком ймовірно, ми скоро побачимо і нові відео.

"Така спецоперація – це не просто серйозний іміджевий удар по ворогу, а ще один сигнал російським військовим про те, що вони не можуть почуватися спокійно у Білорусі. В плані безпеки там – прохідний двір. І ми будемо цим користуватися. Дякуємо білоруським партизанам за співпрацю, сміливість і професійну роботу", - зазначили джерела видання, обізнані у деталях спецоперації.

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авіація (4151) Білорусь (7963) знищення (7483) дрони (4850)


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Топ коментарі
+36
Судя по местам атаки, они не только изучили, но и смогли нанести максимально возможное поражение, делающее это ДРЛО бесполезным.
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03.03.2023 12:41
+29
Бляха як шо я зарад в двір винесу гелікоптер малого на пульті і запустю його, то блін через максимум 10 хв мене вже питатимуть як мінімум поліцейські що це я надумав, бо хтось тай побаче. А тут бляха стратегічне місце, літак за 300 млн баксів, а дрон хіба що не насцяв на нього.
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03.03.2023 12:41
+26
ППО бдіт, потрібно було гніздо в двигуні звити)
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03.03.2023 12:22
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ППО бдіт, потрібно було гніздо в двигуні звити)
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03.03.2023 12:22 Відповісти
Двигун замінити - справа декількох годин.
Замінити антену локатора, на декілька тижнів.
І це якщо буде на що міняти.
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03.03.2023 12:24 Відповісти
Це був сарказм)
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03.03.2023 12:27 Відповісти
Замінити антену локатора - декілька тижнів?!...

Це в разі коли ви виробляєте ці локатори. І то декілька місяців. А коли ви визнаете, що пошкоджені стратегічні (!!!!!) бомбардувальники (1/3 ядерної триади, тобто підлодки, наземні ракети та авіаційні) вони не те що не можуть побудувати нові, а навіть полагодити не здатні...

То слово "триндець", завдяки рашці, наберає усе нові та нові значення.
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04.03.2023 11:09 Відповісти
Гарно....
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03.03.2023 12:23 Відповісти
Ех, треба було гранату закинути в двигун...
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03.03.2023 12:24 Відповісти
ну і що було пошкоджено? білоруси так описували та і описують,мов вони там тонну взривчатки взірвали..прям героїчно так розповідають,мов самі вручну гранатами закидали
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03.03.2023 12:32 Відповісти
подають як якусь сенсаційну подію
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03.03.2023 12:35 Відповісти
Так може ти просто не розумієш, що таке ДРЛО?
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03.03.2023 12:39 Відповісти
А можете зробити краще?
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03.03.2023 13:17 Відповісти
Найтехнологічніші і найскладніші у виготовленні частини цього ДРЛО.
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03.03.2023 12:36 Відповісти
Глянем, через який час ця байда прилетить назад.
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03.03.2023 12:49 Відповісти
Один дрон сів на "горб" з радаром. Другий - на "гриб" біля хвоста. Кажуть, дрони були оснащені кумулятивними зарядами. Одна маленька дірочка - і обладнанню гаплик. І не треба розносити той літак на шматки. Хоча краще було б рознести. Але можливості такої, мабуть, не було.
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03.03.2023 19:25 Відповісти
можно было сделать несколько ходок с толовыми шашками, а потом последнюю с Ф-1. )))
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03.03.2023 12:33 Відповісти
Не можна, бо вже після першої ходки треба на лижі вставати.
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03.03.2023 15:19 Відповісти
Аэродром "Мочи еще!"
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03.03.2023 12:35 Відповісти
а взорвать на крыле, где топливные баки?
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03.03.2023 12:36 Відповісти
Крылья на порядок легче починить, чем высокотехнологичные антенны.
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03.03.2023 12:42 Відповісти
Так он бы просто сгорел

Или он стоит пустой?
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03.03.2023 12:50 Відповісти
А пожежа? Там паливо. Могла бути просто купка металолому.
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03.03.2023 12:53 Відповісти
Их перед вылетом заправляют.
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03.03.2023 13:08 Відповісти
А після посадки зливають?
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03.03.2023 13:09 Відповісти
Да. Топливо на стоянке сливают
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03.03.2023 17:37 Відповісти
Пари палива все одно залишаються, які могли спричинити вибух крила, чим пошкодити весь аналоговнєт. Дилетанти там підривали без консультацій з авіаспеціалістами
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03.03.2023 20:07 Відповісти
обладнання пошкодили напевно. а з крилами могло бути 50/50
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03.03.2023 20:42 Відповісти
Стоило до начала конструкцию самолёта изучить....
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03.03.2023 12:39 Відповісти
Судя по местам атаки, они не только изучили, но и смогли нанести максимально возможное поражение, делающее это ДРЛО бесполезным.
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03.03.2023 12:41 Відповісти
"Тарелка" и "горб" сразу за кабиной, +электропроводка
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03.03.2023 12:44 Відповісти
В таких самолетах и изучать нечего, радары рлс размещаются всегда на узнаваемых забортных конструкциях. А радар рлс это самая сложная и высокотехнологичная в изготовлении часть рлс.
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03.03.2023 12:47 Відповісти
Вроде горб это спутиковая связь. Мне кажется куда дороже было бы лупить по кабине пилотов или радару. В первом варианте не факт, что он бы своим ходом улетел.
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04.03.2023 01:53 Відповісти
Судя по всему там даже антенна не пострадала которая внутри тарелки. Обшивку алюминиевую только подсмалили и все.
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04.03.2023 09:26 Відповісти
Бляха як шо я зарад в двір винесу гелікоптер малого на пульті і запустю його, то блін через максимум 10 хв мене вже питатимуть як мінімум поліцейські що це я надумав, бо хтось тай побаче. А тут бляха стратегічне місце, літак за 300 млн баксів, а дрон хіба що не насцяв на нього.
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03.03.2023 12:41 Відповісти
А шо нього сцяти все що пов'язано з кацапстаном зашкварене й так
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03.03.2023 19:27 Відповісти
Та кааанешно, "декільке годин".
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03.03.2023 20:30 Відповісти
Чудово, дрлошці канець.
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03.03.2023 12:44 Відповісти
Було два вильоти, в першому вильоті посадка була на ""круглу" антену!
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03.03.2023 12:45 Відповісти
То мабуть польотний контролер запрограмували, щоб без керування потім бомбу тим самим маршрутом приніс.
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03.03.2023 12:48 Відповісти
маршрут тоді був інший, над будинком не пролітав і зайшов зі сторони хвоста літака...
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03.03.2023 12:52 Відповісти
То була розвідка, це бойовий виліт - 2 дрони з вибухівкою і шрапнел'ю вивели з ладу радари.
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03.03.2023 12:58 Відповісти
Я так предполагаю антенна кацаполета не выдержала визга и сгорела
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03.03.2023 13:05 Відповісти
Якось на попередньому відео на антені не було снігу,скільки раз вони там ошивались.
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03.03.2023 13:14 Відповісти
Царство Небесне дронові! Ти - наш герой!
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03.03.2023 13:19 Відповісти
Там по состоянию охраны выглядит что могли даже приехать на грузовике, обложить всё взрывчаткой и неспеша уехать, по пути снимая селфи на фоне разлетающихся кусков кацаполёта.
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03.03.2023 13:20 Відповісти
Наступна ціль - луб'янка/х*йлостан.
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03.03.2023 13:30 Відповісти
У вівторок дрон долетів до Коломни, всього 70 км не долетів до москви.
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03.03.2023 19:39 Відповісти
... дрон сів у сніг і банально зламався... пошкодивши гвинти. На останніх секундах відео чутно відключення двигунів. Ніяких вибухів очевидно не було...бо нащо демонствувати обліт навколо літака.. а на поперелньому відео посадку та зліт з поверненням? Та й друге відео вже на засніженому літаку.. І посадка тому і не вдалася... що літак був засніжений. Висновок простий! Виявили смердячі поламаний беспілотник... підняйлася тревога... почали рити та шукати. Якби спрацювало , як писали по 200 гр. вибухівки..то з антени літака залишилося б одне шмаття... І от тоді він би стовідсотково нікуди не полетів. А так ..судячи з маячні..що змінювалася кожного дня від пошкодження тарілки... до виходу з ладу авіоніки... та іншої маячні... ще не факт що літак полетів у Таганрог на ремонт..як пишуть. Може полетів на базу в Іваново і виходячи з ситуації тепер буде літати звідти..щоб наступного разу дісно не прилетіло щось у тих Мачулищах.
Підказали кацапсинам...що заберіть звідси літак... бо його можуть шваркнути. Оце і вся **партизанська** робота...)))))
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03.03.2023 13:33 Відповісти
я теж не повірю партизанам без довідки з аеропорта ,з мокрою печаткою ,пидписи і куриний код обовязково
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03.03.2023 19:58 Відповісти
... ну то я не заперечую... Казки і дорослі люди *******... !! Насолоджуйтесь!))))
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03.03.2023 21:17 Відповісти
Gang Olsena w akcji. Właściwie, to nie rozumiem na co czeka Białoruś. Powinna napaść na Rosję i zakończyć temat. Baćkę na to stać.
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03.03.2023 13:40 Відповісти
https://www.dialog.ua/war/269024_1677772261 НЕМНОГО ДРУГОЕ ВИДЕО ДРОНА
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03.03.2023 13:52 Відповісти
"Працювали 2 дрони - один сів на фюзеляж літака і вибухом пошкодив радіолокаційне обладнання. Другий - фільмував цей процес, а через кілька хвилин - сів на антену російського літака і також підірвався".
Ну і де відео підриву?! Херня повна. Схиляюся до думки, що весь цей спектакль - це операция прикриття для впровадження в інформаційний простір України ворожої структури під назвою "беларуцкій гальюн". Типо вони підірвали і геть знищили рідкісний літак. А насправді той просто перелетів у інше місце, що вже говорить про те, що він АБСОЛЮТНО справний, там перечекає, а потім повернеться до своєї роботи. А "беларуцькій гальюн" - то вже такі "герої", що аж страшно.
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03.03.2023 14:17 Відповісти
... слово *гальюн* у морскій терміноогії....))))
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03.03.2023 17:12 Відповісти
Іншої назви цей гаюн не заслуговує.
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03.03.2023 19:09 Відповісти
"Білоруські партизани" так обіс***лися з "знищеним" літаком,що тепер ще місяць вивалюватимуть нові й нові відео.....Мовляв,дивіться,як все круто було.....Не хочуть чіпси репарації платити,а може ці "партизани" легендовані бульбоКГБ....
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03.03.2023 18:46 Відповісти
Обісрався тут лише ти. І вже не вперше.
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03.03.2023 19:11 Відповісти
За сьогодні на Цензорі за глибиною заглядання ти всіх перевершив…
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03.03.2023 19:26 Відповісти
Это явно бы первый дрон, что около 6 утра что то подорвал в районе кабины пилотов.
https://www.youtube.com/watch?v=-SoqX8YRJb4&t=110s Второй дрон был умнее , наложил кучку бк на саму тарелку, улетел и подорвал удаленно через пару часов.
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03.03.2023 19:29 Відповісти
Так би і у мавзолєй чи на башку пуйла. Там багато не треба, 9 граммів вистачить))
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03.03.2023 19:39 Відповісти
Охреніти, ніякої охорони, дрон мостився як курка на гніздо.
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03.03.2023 19:41 Відповісти
Пшик
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03.03.2023 19:50 Відповісти
Только на фотках со спутника все целое там
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03.03.2023 19:56 Відповісти
Рано показали потрібно було пошкодить максимальну кількість літаків тепер врог знає і буде охороняти.а за операцію виконавцям респект.
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03.03.2023 19:56 Відповісти
Фюзеляж треба було дирявити, тоді б не злетів. Антена - периферійя
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03.03.2023 19:57 Відповісти
Так, чекайте, це ж інший дрон в інший день. У вчорашньому відео тарілка на літаку без снігу була, було видно стару краску, а тут у снігу все
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03.03.2023 20:10 Відповісти
Якщо дивитись фото супутника,то біля літака стоять гелікоптери,на відео їх нема . До тогож при раскадровці відео можна побачити,що в кабіні пілота одне скло забито фанерою... Гадаю це фейкове відео..
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03.03.2023 22:50 Відповісти
Занадто довго висів над літаком. Склалося таке враження що не міг вирішити куди краще "приземлитися", а це недолік в підготовці якщо немає точного плану дій.
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04.03.2023 13:57 Відповісти
 
 