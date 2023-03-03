Окупанти облаштовують окопи укріплення на пляжах Євпаторії: "Про який сезон може йти мова?". ВIДЕО

Замість інфраструктури для туристів на пляжах окупованої Євпаторії росіяни облаштовують укріплення.

Відповідне відео оприлюднене в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, як в декількох метрах від пляжу окупанти риють окопи, укріпляють їх дошками та встановлюють гнізда для стрільби з кулеметів.

Автор відео каже за кадром, що росіяни називали свої дії "реконструцією набережної". Але насправді йдеться зовсім не про реконструкцію.

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