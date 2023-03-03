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Окупанти облаштовують окопи укріплення на пляжах Євпаторії: "Про який сезон може йти мова?". ВIДЕО
Замість інфраструктури для туристів на пляжах окупованої Євпаторії росіяни облаштовують укріплення.
Відповідне відео оприлюднене в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
На кадрах видно, як в декількох метрах від пляжу окупанти риють окопи, укріпляють їх дошками та встановлюють гнізда для стрільби з кулеметів.
Автор відео каже за кадром, що росіяни називали свої дії "реконструцією набережної". Але насправді йдеться зовсім не про реконструкцію.
Топ коментарі
+31 Олег Каз
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+31 Старый зольдат
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+30 Старый зольдат
показати весь коментар03.03.2023 14:35 Посилання
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Ну и создать видимость угрозы "со всех сторон"
турки нападатимуть? пінгвіни?
Ці крисчани коли небудь нажеруться своїми сезонами? У більшості з крисчан сезон буде постійний на колимі після звільнення. Сезонщики мля.
тіпа пляжний сезон. ))
оні думалі,шо едут на пляж,а оказалість в окопє... )))
Напрашивается сакраментальный вопрос про **@ло
Як би ви знали, мрикці, як ми за вас раді !