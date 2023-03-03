Фонд Притули закупив 101 БТР для ЗСУ, перші 24 вже передали військовим. ВIДЕО

Фонд Сергія Притули закупив та доставляє партію БТР - всього 101 одиниця.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За кошти людей та бізнесів, які свого часу задонатили на Спартани, наш фонд закупив і доставляє в Україну історично рекордну партію бронетехніки, яка заходить не по лінії міжурядової комунікації! 101 бронетранспортер. Першу партію з 24 вже передали військовим", - йдеться в повідомленні.

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