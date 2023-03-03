Клієнтка готелю в Одесі довела до сліз персонал через його україномовність: "Это же колхоз. Я вообще дружу с Трухановым. Имейте в виду". ВIДЕО

Російськомовна клієнтка готелю в Одесі довела до сліз представницю персоналу готелю через її україномовність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис розмови клієнтки опублікований у соцмережі.

Пізніше клієнтка готелю опублікувала відеозапис, на якому українською мовою вибачається за інцидент.

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