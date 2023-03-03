УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13457 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
19 041 28

Бійці Нацгвардії знищили ворожий ЗРК "Тор М1" вартістю $25 мільйонів. ВIДЕО

Бійці Національної гвардії України на Донеччині знищили ворожий ЗРК "Тор М1" вартістю 25 мільйонів доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, провівши розвідку та виявивши цілі окупантів, гвардійці успішно завдали удару та знищили шляхом скидання боєприпасу із БПЛА автономний самохідний зенітний ракетний комплекс "Тор М1" та російську інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойовий виліт дрона, який 26 лютого підірвав російський літак ДРЛО А-50 на білоруському аеродромі "Мачулищі". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7483) Національна гвардія (1564) ЗРК (214)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+48
Тепер вартість десь 3000 грн за тонну
показати весь коментар
03.03.2023 17:13
+23
это самый рентабельный метод добычи чермета.
показати весь коментар
03.03.2023 17:17
+20
Бійці ЗСУ знищили Тор М1. Наразі він має назву ВРОТ М2
показати весь коментар
03.03.2023 17:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тепер вартість десь 3000 грн за тонну
показати весь коментар
03.03.2023 17:13 Відповісти
это самый рентабельный метод добычи чермета.
показати весь коментар
03.03.2023 17:17 Відповісти
Да какой рентабельный цыганва с бомжами жалуються сросия *ука димпенгует много и почти задаром металоломом наводнила Украину
показати весь коментар
03.03.2023 18:55 Відповісти
Хороший такой "карманный" БПЛА, берёт на борт уже два боеприпаса..
показати весь коментар
03.03.2023 18:32 Відповісти
Бійці ЗСУ знищили Тор М1. Наразі він має назву ВРОТ М2
показати весь коментар
03.03.2023 17:17 Відповісти
Тор1! - дубль 2 - матор!
показати весь коментар
03.03.2023 17:18 Відповісти
Букі, Панцєрі, Тори работают горять в висшей стєпєні ефєктівно (с)
показати весь коментар
03.03.2023 17:18 Відповісти
Цікаві новини з болот:
- на маскві у своєму домі задушений розробник вакцини спутнік v
показати весь коментар
03.03.2023 17:23 Відповісти
После совместных утех мальчики поссорились из-за того, что клиент, якобы не заплатил за услуги. Алексей взял Андрея на удушающий и удерживал, пока партнёр не перестал подавать признаки жизни.
показати весь коментар
03.03.2023 18:04 Відповісти
Побочка.......
показати весь коментар
03.03.2023 18:07 Відповісти
у кацапов был выбор: либо включить РЛС и получить хармс, либо не включать и иметь возможность успеть ********* с лёгкой контузией.
показати весь коментар
03.03.2023 17:25 Відповісти
так.... кілька кацапів встигли здриснути. А жаль.... запечені в залізяці були б кращі. Так, і ромам пиляти й пиляти лобзиками ці залізяки
показати весь коментар
03.03.2023 18:25 Відповісти
ромы по цветному. Чермет местным оставляют.
показати весь коментар
03.03.2023 18:30 Відповісти
Жду не дождусь, когда дронами зафигарят "Панцири" на московских крышах...
показати весь коментар
03.03.2023 17:27 Відповісти
Вони самі проваляться. Нєхер всяеий непотріб на дахи таскати. Само їбане. Смачного паління!
показати весь коментар
03.03.2023 17:38 Відповісти
Москва Газета бесплатных обявлений 2023 год

«Сниму квартиру в зоне прикрытия С-300, С-400 В зоне прикрытия «Панцырь 1С» , «Бук» и «Тор» - не предлагать! …»
До речі -тільки на днях випадково помітив що ти "підписку" хотів Я якось не приглядаюся до такого тому й не побачив вчасно Вибач! Якщо не передумав - пошли повторно запит - я підтверджу
Хотів ще нагадать - 28 березня "роковини" по Сергійовичу
показати весь коментар
03.03.2023 17:59 Відповісти
Цікаво на скільки поверхів міністерства нападів униз провалиться той панцир у цьому випадку
показати весь коментар
03.03.2023 17:58 Відповісти
1.05 -******* припев-это бомба!
показати весь коментар
03.03.2023 17:32 Відповісти
********** у коментах, а рашисти виготовили оте за $25 млн, а ми - ні. Смійтесь далі...
показати весь коментар
03.03.2023 17:52 Відповісти
Більше не виготовлять. Потрібно додавити, щоб і баби їхні більше не нарожалі.
показати весь коментар
03.03.2023 18:05 Відповісти
Зачьотно!
показати весь коментар
03.03.2023 17:58 Відповісти
Молодці хлопці , гарно працюєте ,підіймаєте настрій усім добрим людям!
показати весь коментар
03.03.2023 17:59 Відповісти
Кацапи як щурі розбіглися.
показати весь коментар
03.03.2023 18:13 Відповісти
Агро-дрон гарно обробив москальску залізяку гранатами від РПГ. Екіпаж як ті хробаки повтікали на жаль.
показати весь коментар
03.03.2023 18:13 Відповісти
Классная штука эти южнокорейские "Револьверы".
показати весь коментар
03.03.2023 18:19 Відповісти
Тоже на третьей бомбе задумался? Неплохо валят
показати весь коментар
03.03.2023 20:22 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/publications/2023/02/28/697511/ Росія продовжує збирати високоточну зброю із західних мікрочипів



показати весь коментар
03.03.2023 18:35 Відповісти
бойтесь свинособаки УКРАИНСКИХ нло!!!!!!!!!!СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
03.03.2023 20:03 Відповісти
 
 