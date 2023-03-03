Бійці Нацгвардії знищили ворожий ЗРК "Тор М1" вартістю $25 мільйонів. ВIДЕО
Бійці Національної гвардії України на Донеччині знищили ворожий ЗРК "Тор М1" вартістю 25 мільйонів доларів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, провівши розвідку та виявивши цілі окупантів, гвардійці успішно завдали удару та знищили шляхом скидання боєприпасу із БПЛА автономний самохідний зенітний ракетний комплекс "Тор М1" та російську інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие".
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+48 mrSmith
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+20 Марк Крам #550922
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работаютгорять в висшей стєпєні ефєктівно (с)
- на маскві у своєму домі задушений розробник вакцини спутнік v
«Сниму квартиру в зоне прикрытия С-300, С-400 В зоне прикрытия «Панцырь 1С» , «Бук» и «Тор» - не предлагать! …»
До речі -тільки на днях випадково помітив що ти "підписку" хотів Я якось не приглядаюся до такого тому й не побачив вчасно Вибач! Якщо не передумав - пошли повторно запит - я підтверджу
Хотів ще нагадать - 28 березня "роковини" по Сергійовичу