Бійці Нацгвардії знищили ворожий ЗРК "Тор М1" вартістю $25 мільйонів. ВIДЕО

Бійці Національної гвардії України на Донеччині знищили ворожий ЗРК "Тор М1" вартістю 25 мільйонів доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, провівши розвідку та виявивши цілі окупантів, гвардійці успішно завдали удару та знищили шляхом скидання боєприпасу із БПЛА автономний самохідний зенітний ракетний комплекс "Тор М1" та російську інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие".

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