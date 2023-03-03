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З контейнерів для боєприпасів зроблять 120 мобільних лазень для фронту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

120 лазне-пральних комплексів планує передати у війська Фонд Порошенка з волонтерами ГО "Справа громад".

Про це розповів Петро Порошенко, який показав процес виробництва побутових комплексів, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

Робота на промисловому майданчику не припиняється – замовлень багато, черга на мобільні лазні величезна. Побутові вагончики виготовляють з контейнерів, в яких західні партнери передають боєприпаси – показує Порошенко.

"Ми з Мариною зараз не в порту, а серед контейнерів, які нам прислали наші славетні Збройні Сили. Звідки контейнери – можу підказати. Це постачання боєприпасів з боку наших партнерів по НАТО. Їх не викидають, а передають нам у Фонд, "Справі громад". Зараз ви присутні на виробничому майданчику, де цілий день без вихідних працює наша команда", – розповідає Порошенко.

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З контейнерів для боєприпасів зроблять 120 мобільних лазень для фронту 01

"Це підготовлений контейнер, це йде для 77-ої бригади – наші десантники. Цей контейнер піде у 190-й центр, де тренуються і навчаються оператори і пілоти "Посейдонів". Тут вже працюють над облаштуванням, є пральні машини, є сушилки, там буде стояти насос, стоїть бойлер котельний, генератор", – показує п’ятий Президент.

"Це – для роти радіотехнічної розвідки, він поїде на Південь, до "вух" нашої артилерії, нашої протиповітряної оборони. Хлопці фантастично воюють. Це те, чого чекають наші бійці протиповітряної оборони з Миколаєва", – розповідає Порошенко.

З контейнерів для боєприпасів зроблять 120 мобільних лазень для фронту 02

Марина Порошенко нагадала, що перші комплекси почали виготовляти ще наприкінці 2014 року, а вже у лютому 2015 їх отримали підрозділи у Житомирській області.

"Я дійсно дуже пишаюся цим проектом. Він вже має свою історію. В лютому 2015 року ми вже п’ять перших кунгів передавали військовій частині в Житомирській області на Озерному. Перші п’ять з двадцяти, які були запроектовані. Я пам’ятаю, як нам дякували військовослужбовці. Це було для них дуже важливо, що про них хтось подбав, що думають. в яких умовах вони знаходяться. Дуже було зручно, що вони були мобільні і могли переїжджати від пункту до пункту військового і обслуговувати там військовослужбовців, щоб вони не відволікалися від несення своїх військових обов’язків", – згадує Марина Порошенко і додає: "зараз цей проект вже набув таких масштабів, і той досвід, який ми отримали ще з 2014 року, дозволив нам удосконалити і дуже швидко його зараз запустити в роботу".

Петро Порошенко жартує: "То були лазні першого покоління, а це вже – 5-го покоління. Там була тільки пральня і сушилка, а це вже п’яте покоління, уже з досвідом бойового застосування, і тут вже є все, і вже кажуть, що краще це не зробиш".

"Це причепи, які ми купуємо з вашою допомогою. І це DAFи, які ви дуже добре знаєте, вони передаються разом з цими комплексами. Всього ми плануємо виготовити 120 комплексів, і це робимо тільки ми", – пояснює Порошенко.

З контейнерів для боєприпасів зроблять 120 мобільних лазень для фронту 03
З контейнерів для боєприпасів зроблять 120 мобільних лазень для фронту 04
З контейнерів для боєприпасів зроблять 120 мобільних лазень для фронту 05
З контейнерів для боєприпасів зроблять 120 мобільних лазень для фронту 06

Як відомо, кошти на комплекси збирають волонтери ГО "Справа громад", а Фонд Порошенка подвоює зібрану суму.

"Моє серце б‘ється швидше, коли бачу радісні обличчя українських захисників, які отримують наші лазні. Це – наш спільний внесок у прискорення перемоги. Чому хлопці працюють сім днів на тиждень? Тому що ми маємо робити все, щоб перемога наблизилася. Це наша відповідь на запитання, коли закінчиться війна. Ми робимо, щоб вона закінчилася швидше нашою перемогою", – наголошує Порошенко.

З контейнерів для боєприпасів зроблять 120 мобільних лазень для фронту 07
З контейнерів для боєприпасів зроблять 120 мобільних лазень для фронту 08
З контейнерів для боєприпасів зроблять 120 мобільних лазень для фронту 09
З контейнерів для боєприпасів зроблять 120 мобільних лазень для фронту 10
З контейнерів для боєприпасів зроблять 120 мобільних лазень для фронту 11

Петро Порошенко під час поїздки на Донбас 24 лютого привіз у війська п’ять мобільних побутових комплексів. Мобільні лазні отримала 77 Десантно-штурмова бригада, 25 Повітряно-десантна бригада та 68 Окрема єгерська бригада.

Перші мобільні лазні, виготовлені коштом Фонду Порошенка та волонтерами ГО "Справа Громад" отримали бійці легендарної 25-ї бригади, яка відзначилась під час контрнаступу на Харківщині і звільняла Ізюм.

Автор: 

допомога (8428) Порошенко Петро (15190) волонтери (1339) ЗСУ (7646)


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Топ коментарі
+57
Это очень, ОЧЕНЬ, нужные штуки для фронта.
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03.03.2023 18:21
+47
А Беня с холуями хоть один ларек покрасит как обещал? Или до сих пор "не на часі"?
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03.03.2023 18:19
+34
Прочитав заголовок. І зразу прийшла думка що до цього причетний "Порох''.І не помилився! Черговий привселюдний ляпас ''зелепузікам''!
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03.03.2023 18:34
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А Беня с холуями хоть один ларек покрасит как обещал? Или до сих пор "не на часі"?
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03.03.2023 18:19 Відповісти
як казав штирлиц "інформація к размишлєнію":

щоб б було з нашою армією напередодні нападу буйла?
вірно!
ЗСУ були б на 100% готові !
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03.03.2023 19:08 Відповісти
а Зеля в это время очередной косяк забивает ))
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03.03.2023 22:42 Відповісти
Беня збирається будувати ще один курорт в Карпатах. Нові траси побудують на місці смерекових лісів.
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03.03.2023 23:53 Відповісти
Это очень, ОЧЕНЬ, нужные штуки для фронта.
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03.03.2023 18:21 Відповісти
дозволяють воїнам почувати себе людьми
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03.03.2023 19:07 Відповісти
Фсьо украл, а тіпєрь на мєталаломє піаріцца!!
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03.03.2023 18:24 Відповісти
все воровал и воровал , барыга
а зеленые только языком умеют работать
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03.03.2023 18:33 Відповісти
ну так "Барига-олігарх" працює головою та руками - "будки будує", а ЗЄля муки борошна язиком меле😂
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03.03.2023 18:59 Відповісти
А що на відповість зе презедент?
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03.03.2023 18:29 Відповісти
Тихо хрустить мівінкою у куточку
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03.03.2023 18:32 Відповісти
Запише черговий відосик.
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03.03.2023 18:41 Відповісти
Прочитав заголовок. І зразу прийшла думка що до цього причетний "Порох''.І не помилився! Черговий привселюдний ляпас ''зелепузікам''!
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03.03.2023 18:34 Відповісти
За баню дякую, а за Беню - ні...
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03.03.2023 18:36 Відповісти
Так Беня сбежал аж в землю обетованную от Пороха. И нос не показывал в Украину пока тот был президентом
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03.03.2023 18:48 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/2162 Юрій Бірюков , https://t.me/budem_bambit Будем всех бамбить :
Чомусь кажуть, що четвер - банний день. Ну, якщо лазня є, ага.
Ось менш як тиждень тому ми віддали до ЗСУ одразу п'ять лазне-пральних причепів. Минуло кілька днів, але в нас на майданчику не зупиняється ні на мить конвеєр і в роботі… знову п'ять контейнерів. Вони на фото, це фото вчора за один робочий день.
25-та - вже 4 отримали та 2 у роботі, 77-та - вже 2 отримали та 2 у роботі, 79-та - вже 2 отримали, 81-а - один, 170-й батальйон - один. Це я зараз лише про ДШВ, наша любов до них особлива. Але й про інші війська ми не забуваємо.
Давайте трохи докладніше поговоримо про 77 бригаду. Її створили минулого року, вона не має «багажу» старого майна, не мала жодної лазні (як і багато іншого також). Нам потрібно було зібрати 1 653 477 гривень для того, щоб ПОВНІСТЮ закрити потреби ВСІЄЇ бригади у таких лазне-пральних комплексах - це мова про 6 обладнаних контейнерів на причепах. Ми зібрали та зняли 900 000 (на момент написання допису), залишилося знайти 753 477 гривні. Посилання на спецбанку спецпроекту в першому коментарі. Зберемо цю суму і зможемо запустити в роботу ще два контейнери, до тих двох, що вже в роботі. Декілька тижнів і все буде готове.
Ви розумієте ВАШУ власну крутість? Я зараз точно без сарказму! Ви зможете забезпечити цілу десантну бригаду... ні, не безлику бригаду... тисячі чиїхось чоловіків, синів, братів, сестер, дружин, друзів - всі вони, всі і кожен, зможуть спокійно викупатися, зможуть випрати речі. Хтось у четвер, банний день, хтось інший день тижня.
Банний день… головне, щоб була лазня. Зберемо, по 10 і 50 гривень на рахунки, по 5 і 20 доларів або євро на PayPal, криптовалюту (яка теж йде в роботу) - зберемо! І не лише для 77-ї!

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03.03.2023 18:38 Відповісти
Дякую Порошенкам і партії ЄС за підтримку воїнів на фронті! Чекаю підтримки зі сторони слуг народу, а то тільки закони проти військових уміють приймати!
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03.03.2023 18:38 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/2146 Юрій Бірюков , https://t.me/budem_bambit Будем всех бамбить :
На фотографіях (за ссиллю - А.М.) минулої поїздки то там, то сям, з'являються білі мішки такі, не дуже презентабельні. Так от, цей короткий допис про те, що потрібно частіше переглядати особисті повідомлення в папці «Приховані», бо часто трапляється щось корисне.
У цьому випадку - фірма з Дніпра нам запропонувала багато-часто-будь-коли-забирайте паливних брикетів для фронту, а нас умовляти не треба і ми утягли 5 тонн - дуже зручно для наших лазне-пральних комплексів.
Я вівсянку не їм, але якщо хтось хоче підтримати тих, хто підтримує нас - посилання на виробника вівсяних пластівців, відходи виробництва яких вони і трамбують у паливні брикети - у коментарі.

Практично рекламний допис 🙂

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03.03.2023 18:41 Відповісти
Порох, як завжди, красава, а пєтрови-іванови - дешеві ******** жОПи дЄрьмака.
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03.03.2023 18:42 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/2112 Юрій Бірюков , https://t.me/budem_bambit Будем всех бамбить :
Скільки коштує помитися у душі у вас вдома? А випрати речі? Ні, звичайно це коштує грошей, я не намагаюся займатися маніпуляціями. Є витрати на ремонт квартири, вартість комунальних послуг. Але найголовніше те, що у вас Є можливість сходити в душ! Прямо зараз чи трохи згодом, завтра можна вранці, а вдень білизну випрати.
Скільки коштує сходити в душ військовому під Бахмутом чи Лиманом? Ага. Який там душ...
Ви правильно здогадалися, мова про наші лазне-пральні комплекси, наш постійний та нескінченний проєкт. За передостанню поїздку передано 5. П'ЯТЬ! І я про Бахмут чи Лиман не для пафосу, я позиції бригад знаю. Два під Бахмут, два під Лиман, одна лазня поїхала під Вугледар. І там, під обстрілами та між бойовими зіткненнями, вихоплюючи «тихі» 20 хвилин або заздалегідь відпрошуючись у командира - там бійці змиватимуть із себе піт, бруд, біль, страх, втому.
І це все - завдяки вам!
Прохання. Прохання фінансове. Прохання щире.
Цей проєкт фінансово-громіздкий, але дуже затишний та дбайливий. І будь-який донат, хоч 5 гривень на «банку», хоч 10$ на пейпал - будь-який донат у допомогу! Ми набрали помічників на виробництво, наростили швидкість.
Цільова банка збору - лазні для ЗСУ

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03.03.2023 18:46 Відповісти
Як соромно за тупе бидло, яке обрало Боневтіка на високу посаду. На ваших руках тисячі смертей і зруйнована країна.
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03.03.2023 18:53 Відповісти
А може вони спеціально так обирали, передбачаючи і чекаючи наступні події???
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03.03.2023 20:01 Відповісти
Вибрали і виберуть вдруге. Вони не визнають своїх помилок.
Соромно - не те слово. Мені СТРАШНО це усвідомлювати.

Згадав цитату Жванецького:
"Раньше миром управляли умные. Это было жестоко. Потому, что умные заставляли тупых учиться. Тупым было тяжело. Теперь миром правят тупые. Это справедливо. Потому, что тупых больше. Теперь умные учаться говорить так, чтобы тупым было понятно. Если тупой что-то не понял, это проблема умного. Раньше страдали тупые. Теперь страдают умные. Страданий стало меньше."
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03.03.2023 22:44 Відповісти
, донедавна боєць під Вугледаром в складі 72-ї бр. "Чорних запорожців", нині - інструктор навчального процесу учбового центру ЗСУ:

А що це ви бачите на фото? Правильно. Це вантажні контейнери. А навіщо "Справі громад" стільки контейнерів? Правильно. Кожен з них перетвориться на лазню-пральню.
А навіщо "Справі громад" лазні-пральні? Правильно. Передати їх ЗСУ. Аби солдат навіть у глухо польових умовах був чистий і чистому однострої. А це дуже важливо. Бо чисте тіло і чистий однострой, це здоровий захисник України, у гарному настрої. Такий захисник ворога битиме особливо заповзято - перевірено.
Наразі на "Справі громад" в роботі п'ять лазень-пралень. З п'яти контейнерів.
Отримали наразі: 25-та - 4 отримали та 2 у роботі, 77-та - 2 отримали та 2 у роботі, 79-та - 2 отримали, 81-а - один, 170-й батальйон - один. А треба більше. Бо потреба одної бригади ДШВ - шість лазень-пралень. 77-му бригаду, наприклад, забезпечити цілком реально. І не тільки її. Бо...
Ну ви бачите скільки контейнерів зібрала "Справа громад"?

А це - наша падтримка ЗСУ. Наша спільна справа. РЕС ПУБЛІКА.

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**** рахунок: UA193052990000026002016226051
Код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954

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Переказ на: [email protected]
Тип переказу: Family/Friends

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Перевод на: ANTONINA BUZILO
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PLN - ****: PL48 1020 1068 0000 1802 0383 6525
CAD - ****: PL53 1020 1068 0000 1602 0383 6533
EUR - ****: PL58 1020 1068 0000 1402 0383 6541
USD - ****: PL64 1020 1068 0000 1902 0383 6673
Bank SWIFT Code: BPKOPLPW
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Bank's address: ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw
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03.03.2023 18:55 Відповісти
Ще 61 Степовій бригаді тре таку лазню...Важко тижднями не митись і не прати.Дякую,пане Президенте!
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03.03.2023 18:59 Відповісти
Так,це дуже необхідна річ.Ми своїм бочку для літнього душу передали,але не всюди нею можна користуватись-часто нема де взяти води,і нема де ту похідну "лазню"облаштувати.
Порошенко молодець,турбується про побут хлопців на ділі,а не на словах
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03.03.2023 20:17 Відповісти
https://t.me/dragonspech/5968 Дмитро "Калинчук" Вовнянко, блогер і письменик , донедавна боєць під Вугледаром в складі 72-ї бр. "Чорних запорожців", нині - інструктор навчального процесу учбового центру ЗСУ:

Знаєте що це (на фото за ссиллю - А.М.)? Це ДШВ приперли на "Справу громад" вантажні контейнери. Так, аби зробити з них лазні-пральні. Так, привезли на танкових тралах. Що мали - на тому й привезли.
В ДШВ хлопці різкі. Їм потрібні лазні-пральні. І пофіг їм, що танковий трал не влазить у ворота виробництва. ДШВ хочуть митися.
Аби знати як необхідно мити солдат, достатньо побути півгодини в одному бліндажі з солдатами які пару тижнів пктивно пересувалися, працювали, воювали але не милися і не пралися. Ніяких інших пояснень буде не треба.
А до кого звертатися ДШВ за лазнями-пральнями? Не до Міноборони Резнікова ж? Тільки до "Справи громад".
Сміх-сміхом, але ДШВ такою доставкою економить чималі кошти. А контейнери на виробництво затягли - і не таке робили.
5 комплекси лазень-пралень за пару днів поїхали до 77-ї бригади. А на черзі ще і ще. І ми дамо фронту лазні-пральні. Бо це допомога ЗСУ.

Це наша з вами спільна справа. Як казали латинці - РЕС ПУБЛІКА

Лазні для ДШВ

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показати весь коментар
03.03.2023 19:04 Відповісти
В новости про помощь Притулы некоторые неадекваты требовали какие то чеки, а тут тишина!
Что сучилось?
Мне чек не нужен, Порошенко.
Молодец, если помогаешь Украине!
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03.03.2023 19:23 Відповісти
"чеки" (насправді - фінансові документи) просили надати через те, що порівняно з ціною, яку оприлюднили (саме "чеками"!) Порошенко і "Справа Громад"!
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03.03.2023 20:02 Відповісти
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/3339085733026887 волонтер Юрій Бірюков, звинуватив Притулу у купівлі за завищеною ціною за пожертвування українців і розповів, як його волонтерський фонд купував ці самі «Спартани».
Згідно з його заявою, він придбав 14 «Спартанів» по 29 500 фунтів за одиницю техніки, тобто втричі дешевше за Притулу. При цьому він зазначив, що іноді їм теж пропонують купувати техніку за завищеними цінами, але вони знаходять шляхи купити все якнайдешевше.
«Я не дорікаю нікому. Не роблю жодних висновків. Ні на кого не «накидаю»... Просто ми не маємо команди сммщиків і піарників (не мої слова, це з одного інтерв'ю), зате є команда юристів. І є розуміння відповідальності за кожну гривню, яку ви нам довіряєте. І є досвід міжнародних закупівель. Ми знаємо, що коли нам показують Спартани за 100 000 фунтів (а саме з цієї ціни починалися переговори) - завжди потрібно рити і знаходити реальних власників, а не вистачати у першого посередника з довгого ланцюга посередників», - підсумував Бірюков.
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03.03.2023 20:16 Відповісти
Один умный человек сказал, что ценность вещи определяется степенью ее необходимости.
Сегодня такая цена, завтра друга. Это форум для всех.
Что сегодня важнее в судьбе Украине, получить бронированную технику, или сэкономить деньги, которые ей уже могут не понадобиться в случае этой экономии? Не покупатель формирует цену, а продавец!
Я умею считать деньги. Что такое 41 счет и 281 я прекрасно понимаю, если вы поймете, о чем я.
И еще я понимаю качественную разницу купить 5 машин Спартанов бывшим Президентом Украины Порошенко и 101 машину Спартанов обычным гражданином Украины Притулы в самый критичный момент истории Украины!
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03.03.2023 21:31 Відповісти
в три рази за місяць, навіть в два рази ціна товару промислового виробництва вирости не може ніколи. Якщо ви пов'язані з бізнесом.
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03.03.2023 22:10 Відповісти
Вообще-то он тратит свои деньга, а не деньги людей, как Притула. И Порох публикует все документы на приобретенное. Иначе как бы мы узнали что Притула хапуга и барыга, а Спартаны в реальности стоят в три раза дешевле?

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03.03.2023 20:24 Відповісти
ну, ти тут трошки неправий... Порох і свої гроші, і залучені (людські) витрачає на волонтерство... Навіть в цій інфі зазначається розшифровується "кошти на комплекси збирають волонтери ГО "Справа громад", а Фонд Порошенка подвоює зібрану суму"... Цим "подвоюванням" Порох залучає до волонтерства інших небайдужих, а сам несе однакове фінансового навантаження зі "Справою Громад"...
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03.03.2023 20:36 Відповісти
Уже было как-то, что большая часть денег "Справи громад" - это тоже деньги его семьи. Там чисто условное юридическое разделение чтобы все было согласно законов.
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03.03.2023 20:45 Відповісти
Нет никакого греха и стыда тратить деньги посторонних людей, которые доверяют Притуле свои деньги на благое дело! Это раз.
А вот тыкать своей якобы благотворительностью, не понятно за чьи деньги, это вот действительно не красиво! Хотелось бы теперь, раз уж есть доступ к таким квитанциям и непонятным предъявам, увидеть что Порошенко действительно тратит свои кровные деньги!
Заработал столько то, выплатил налогов столько то, потратил из честно заработанных на Украину столько то. Это два.
Есть проблемы с предъявами, или ничего я вам не должен?
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03.03.2023 21:16 Відповісти
Вы бы свой слег слегка попридержали. Не в пивнухе с корешами трете. Порошенко никогда не делал тайны со своих доходов и расходов. И с налогов, им уплаченных. Его декларации общедоступны согласно законов. Документы фонда тоже. Вперед и с песней в Гугл, изучайте. А вот Притула не показывает никаких документов от слова совсем, хотя клятвенно обещал все показать. Только заявляет в интервью что фондом реально руководит не он. Хотя снова врет, согласно документов он 100% владелец.

А после его заяв про "Спартаны" - "Кто может, то не трындите, а привезите дешевле" - и вылезшей затем тройной (!!) наценки на "Спартаны" - то в нормальном обществе таким барыгам не продают руки, а обычно фишку чистят для вразумления. Где-то так.
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03.03.2023 21:33 Відповісти
Так ведь то не я, а Вы тут начали быковать! Напомнить?:
"Вообще-то он тратит свои деньга, а не деньги людей, как Притула."
Ну так что с с отчетом то по деньгам, квитанциям?
Отвечать за собственный базар будем? Нет?
Вроде делаем одно дело, а голосовать потом будем, кто за кого! Нет?
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03.03.2023 21:41 Відповісти
а що, не вистачає ІQ клацнути документ держслужби експортного контролю, щоб побачити вартість окремо двох, окремо трьох разом п'яти Спартанів Справи Громад? Які навіві вище?
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03.03.2023 22:07 Відповісти
Мой iq позволяет увидеть цену прямо в наведенном 18c49ed2 документе!
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03.03.2023 22:15 Відповісти
Без проблем, изучайте его деньги. Ссылки внизу. Когда найдете что-то "левое" в его деньгах - свистите И как, вы говорите, "за базар" должен отвечать именно Притула, его за язык никто насильно не тянул обещать.

21 липня 2022 р. "Зараз тривають процеси узгодження і оформлення документів. Має пройти тендер. На це треба певний час", - додав волонтер.

Шоумен також пообіцяв, що обов'язково покаже відповідні звіти та чеки, коли придбає відповідне обладнання. ...

И за "Спартаны" на Притулу наезжал как-раз не Порошенко, а другие волонтёры, доказавшие трехкратное превышение цены. https://klymenko-time.com/uk/novosti/pritula-obyavil-sbor-na-btr-dlya-armii-po-dannym-volonterov-czena-zakupaemogo-zavyshena-v-3-raza/ И даже расчёты выкладывали . Порошенко только их подтвердил.

"... Фонд Порошенка сформовано з приватних коштів родини п'ятого президента України ... "

http://poroshenko.com/
https://opendatabot.ua/c/21692539
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/21692539/
https://vkursi.pro/card/blahodiinyi-fond-poroshenka-21692539
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03.03.2023 22:35 Відповісти
Я буду каждого кандидата взвешивать по делам его, а не словам. Когда время придет.
Я толерантен. Особо не возмущался, даже когда Янык второй раз вернулся во власть, благодаря Иуде. Ибо это был выбор народа!
До этого голосовал За Порошенко. Потом за Кошулинского, затем пришлось за Зеленского.
Украина имеет свободный народ. Все видит. Разберется.
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03.03.2023 21:57 Відповісти
Вот ваше пришлось и стоило на всем войны и сотен тысяч жертв. Время доказало.
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03.03.2023 22:37 Відповісти
Я уважаю мнение других людей и считаюсь с ним. Даже если с ним не согласен.
Это демократия. Я так считаю, по крайней мере.
Еще знаю, что есть люди предпочитающие игнорировать чужое мнение и считать только свое истинным. Они готовы на все, даже начать войну, если они в меньшинстве. Им просто плевать на мнение других людей, которые находятся с ними рядом в обществе.
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03.03.2023 23:04 Відповісти
Ваше мнения меня интересует ровно до того как оно не оказывает отрицательного влияния на мою жизнь. И ваше мнение принесло нам ровно все то, о чем мы дословно предупреждали вас весной 2019 года. Все сбылось. Все это у нас за окном как реальность. И теперь мне глубоко до одного места ваше мнение. Как-то так.
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04.03.2023 00:03 Відповісти
Правильно ли я понимаю, что вам все равно на мнение всех людей, не согласных с вашим мнением?
Или только мое мнение вам глубоко безразлично? Заодно хотелось бы узнать почему, если да.
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04.03.2023 00:19 Відповісти
Скажу так. Моя к вам толерантность к вашему мнению закончилась 24.02 примерно в 4.30 утра с первыми взрывами ракет рядом со мной. Так достаточно доходчиво?
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04.03.2023 00:22 Відповісти
Нет. Вы меня в чем то обвиняете, не понимаю. Будьте добры, аргументируйте.
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04.03.2023 00:24 Відповісти
Я сказал достаточно ясно и понятно. Вы все прекрасно поняли. Ходить по кругу я не собираюсь. Адью.


P.S. Кстати, сегодня Притула заявил что он уже законтрактовал 101 бронетранспортер FV103, 104, 105 ... за 236 млн.грн. Это выходит в среднем почти по 59 тыс.баксов за борт. Вот и посмотрим как он выложит такой-же документ с подтверждением этих цен.
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04.03.2023 00:36 Відповісти
Я же ясно дал понять, что не понял логической цепочки обвинений, что не ясно?
Будем считать, что не можете сами объяснить, либо поздно уже, не беда. Не стесняйтесь.
А Притула получается купил не в 3 раза дороже, а в в 2 где то. Зато в 20 раз больше!
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04.03.2023 00:41 Відповісти
тому що ти тупий і не можеш зайти на сайт Справи громад,де є чеки.
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04.03.2023 03:08 Відповісти
круто!!!!Петр Алексеевич молодчина и вся его команда!
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03.03.2023 19:29 Відповісти
В реальности в мире строят из морских контейнеров жилище . Морские контейнера есть 6 метров и 12 метров. Стало видать 2 х 12 метровые скручивают вместе и получается такая мини квартира ,конечно надо утеплять и из нутри и снаружи .
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03.03.2023 20:00 Відповісти
А Резников и МО думают сейчас, как еще запилить бабло.
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03.03.2023 20:25 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/1919 Юрій Бірюков , https://t.me/budem_bambit Будем всех бамбить :
Мы начинали этот проект летом, думая про разовые какие-то передачи особо-любимым подопечным. Комплексы делали (и делают) на аутсорсе два предприятия. Скорость... отключение света... слесарей и монтажников призывают в армию... цены и качество... В общем, мы очень быстро пришли к пониманию, что нужно разворачивать конвейер и на нашей базе. И вот теперь у нас 6 дней в неделю, с раннего утра и до очень поздней ночи - на фото именно наша промплощадка. Где складируют контейнера-заготовки, где пилят и сверлят, варят и монтируют. Где понимают, что результат работы очень и очень ждут в армии: это горячая вода, это чистая форма, это рывок из ада войны в уютное состояние чистоты. Это, уж простите за подробности, отсутствие вшей - вечный бич российской армии (так им и надо).
План на этот год нами озвучен - 50 таких комплексов, усреднено получается один контейнер в неделю.
А теперь последние цифры на сегодня. 1000 гривен. Вот ровно столько, в среднем, стоит изготовить такую баньку на одного бойца в батальоне. С учетом стоимости прицепа, контейнера, наполнение, логистика. Половину счетов оплачивает Петро Порошенко. А вторую половину собираем мы. Получаем 500 гривен нужно собрать донатов для изготовления одного комплекса на один батальон. 500 гривен - и один боец сможет мыться. 500 гривен - и один боец будет с чистой формой и бельем.
Вот такая математика. И да, я прошу вас нам помочь.
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03.03.2023 21:04 Відповісти
 
 