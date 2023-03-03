З контейнерів для боєприпасів зроблять 120 мобільних лазень для фронту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
120 лазне-пральних комплексів планує передати у війська Фонд Порошенка з волонтерами ГО "Справа громад".
Про це розповів Петро Порошенко, який показав процес виробництва побутових комплексів, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.
Робота на промисловому майданчику не припиняється – замовлень багато, черга на мобільні лазні величезна. Побутові вагончики виготовляють з контейнерів, в яких західні партнери передають боєприпаси – показує Порошенко.
"Ми з Мариною зараз не в порту, а серед контейнерів, які нам прислали наші славетні Збройні Сили. Звідки контейнери – можу підказати. Це постачання боєприпасів з боку наших партнерів по НАТО. Їх не викидають, а передають нам у Фонд, "Справі громад". Зараз ви присутні на виробничому майданчику, де цілий день без вихідних працює наша команда", – розповідає Порошенко.
"Це підготовлений контейнер, це йде для 77-ої бригади – наші десантники. Цей контейнер піде у 190-й центр, де тренуються і навчаються оператори і пілоти "Посейдонів". Тут вже працюють над облаштуванням, є пральні машини, є сушилки, там буде стояти насос, стоїть бойлер котельний, генератор", – показує п’ятий Президент.
"Це – для роти радіотехнічної розвідки, він поїде на Південь, до "вух" нашої артилерії, нашої протиповітряної оборони. Хлопці фантастично воюють. Це те, чого чекають наші бійці протиповітряної оборони з Миколаєва", – розповідає Порошенко.
Марина Порошенко нагадала, що перші комплекси почали виготовляти ще наприкінці 2014 року, а вже у лютому 2015 їх отримали підрозділи у Житомирській області.
"Я дійсно дуже пишаюся цим проектом. Він вже має свою історію. В лютому 2015 року ми вже п’ять перших кунгів передавали військовій частині в Житомирській області на Озерному. Перші п’ять з двадцяти, які були запроектовані. Я пам’ятаю, як нам дякували військовослужбовці. Це було для них дуже важливо, що про них хтось подбав, що думають. в яких умовах вони знаходяться. Дуже було зручно, що вони були мобільні і могли переїжджати від пункту до пункту військового і обслуговувати там військовослужбовців, щоб вони не відволікалися від несення своїх військових обов’язків", – згадує Марина Порошенко і додає: "зараз цей проект вже набув таких масштабів, і той досвід, який ми отримали ще з 2014 року, дозволив нам удосконалити і дуже швидко його зараз запустити в роботу".
Петро Порошенко жартує: "То були лазні першого покоління, а це вже – 5-го покоління. Там була тільки пральня і сушилка, а це вже п’яте покоління, уже з досвідом бойового застосування, і тут вже є все, і вже кажуть, що краще це не зробиш".
"Це причепи, які ми купуємо з вашою допомогою. І це DAFи, які ви дуже добре знаєте, вони передаються разом з цими комплексами. Всього ми плануємо виготовити 120 комплексів, і це робимо тільки ми", – пояснює Порошенко.
Як відомо, кошти на комплекси збирають волонтери ГО "Справа громад", а Фонд Порошенка подвоює зібрану суму.
"Моє серце б‘ється швидше, коли бачу радісні обличчя українських захисників, які отримують наші лазні. Це – наш спільний внесок у прискорення перемоги. Чому хлопці працюють сім днів на тиждень? Тому що ми маємо робити все, щоб перемога наблизилася. Це наша відповідь на запитання, коли закінчиться війна. Ми робимо, щоб вона закінчилася швидше нашою перемогою", – наголошує Порошенко.
Петро Порошенко під час поїздки на Донбас 24 лютого привіз у війська п’ять мобільних побутових комплексів. Мобільні лазні отримала 77 Десантно-штурмова бригада, 25 Повітряно-десантна бригада та 68 Окрема єгерська бригада.
Перші мобільні лазні, виготовлені коштом Фонду Порошенка та волонтерами ГО "Справа Громад" отримали бійці легендарної 25-ї бригади, яка відзначилась під час контрнаступу на Харківщині і звільняла Ізюм.
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щоб б було з нашою армією напередодні нападу буйла?
вірно!
ЗСУ були б на 100% готові !
а зеленые только языком умеют работать
Чомусь кажуть, що четвер - банний день. Ну, якщо лазня є, ага.
Ось менш як тиждень тому ми віддали до ЗСУ одразу п'ять лазне-пральних причепів. Минуло кілька днів, але в нас на майданчику не зупиняється ні на мить конвеєр і в роботі… знову п'ять контейнерів. Вони на фото, це фото вчора за один робочий день.
25-та - вже 4 отримали та 2 у роботі, 77-та - вже 2 отримали та 2 у роботі, 79-та - вже 2 отримали, 81-а - один, 170-й батальйон - один. Це я зараз лише про ДШВ, наша любов до них особлива. Але й про інші війська ми не забуваємо.
Давайте трохи докладніше поговоримо про 77 бригаду. Її створили минулого року, вона не має «багажу» старого майна, не мала жодної лазні (як і багато іншого також). Нам потрібно було зібрати 1 653 477 гривень для того, щоб ПОВНІСТЮ закрити потреби ВСІЄЇ бригади у таких лазне-пральних комплексах - це мова про 6 обладнаних контейнерів на причепах. Ми зібрали та зняли 900 000 (на момент написання допису), залишилося знайти 753 477 гривні. Посилання на спецбанку спецпроекту в першому коментарі. Зберемо цю суму і зможемо запустити в роботу ще два контейнери, до тих двох, що вже в роботі. Декілька тижнів і все буде готове.
Ви розумієте ВАШУ власну крутість? Я зараз точно без сарказму! Ви зможете забезпечити цілу десантну бригаду... ні, не безлику бригаду... тисячі чиїхось чоловіків, синів, братів, сестер, дружин, друзів - всі вони, всі і кожен, зможуть спокійно викупатися, зможуть випрати речі. Хтось у четвер, банний день, хтось інший день тижня.
Банний день… головне, щоб була лазня. Зберемо, по 10 і 50 гривень на рахунки, по 5 і 20 доларів або євро на PayPal, криптовалюту (яка теж йде в роботу) - зберемо! І не лише для 77-ї!
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На фотографіях (за ссиллю - А.М.) минулої поїздки то там, то сям, з'являються білі мішки такі, не дуже презентабельні. Так от, цей короткий допис про те, що потрібно частіше переглядати особисті повідомлення в папці «Приховані», бо часто трапляється щось корисне.
У цьому випадку - фірма з Дніпра нам запропонувала багато-часто-будь-коли-забирайте паливних брикетів для фронту, а нас умовляти не треба і ми утягли 5 тонн - дуже зручно для наших лазне-пральних комплексів.
Я вівсянку не їм, але якщо хтось хоче підтримати тих, хто підтримує нас - посилання на виробника вівсяних пластівців, відходи виробництва яких вони і трамбують у паливні брикети - у коментарі.
Практично рекламний допис 🙂
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Скільки коштує помитися у душі у вас вдома? А випрати речі? Ні, звичайно це коштує грошей, я не намагаюся займатися маніпуляціями. Є витрати на ремонт квартири, вартість комунальних послуг. Але найголовніше те, що у вас Є можливість сходити в душ! Прямо зараз чи трохи згодом, завтра можна вранці, а вдень білизну випрати.
Скільки коштує сходити в душ військовому під Бахмутом чи Лиманом? Ага. Який там душ...
Ви правильно здогадалися, мова про наші лазне-пральні комплекси, наш постійний та нескінченний проєкт. За передостанню поїздку передано 5. П'ЯТЬ! І я про Бахмут чи Лиман не для пафосу, я позиції бригад знаю. Два під Бахмут, два під Лиман, одна лазня поїхала під Вугледар. І там, під обстрілами та між бойовими зіткненнями, вихоплюючи «тихі» 20 хвилин або заздалегідь відпрошуючись у командира - там бійці змиватимуть із себе піт, бруд, біль, страх, втому.
І це все - завдяки вам!
Прохання. Прохання фінансове. Прохання щире.
Цей проєкт фінансово-громіздкий, але дуже затишний та дбайливий. І будь-який донат, хоч 5 гривень на «банку», хоч 10$ на пейпал - будь-який донат у допомогу! Ми набрали помічників на виробництво, наростили швидкість.
Цільова банка збору - лазні для ЗСУ
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Соромно - не те слово. Мені СТРАШНО це усвідомлювати.
Згадав цитату Жванецького:
"Раньше миром управляли умные. Это было жестоко. Потому, что умные заставляли тупых учиться. Тупым было тяжело. Теперь миром правят тупые. Это справедливо. Потому, что тупых больше. Теперь умные учаться говорить так, чтобы тупым было понятно. Если тупой что-то не понял, это проблема умного. Раньше страдали тупые. Теперь страдают умные. Страданий стало меньше."
А що це ви бачите на фото? Правильно. Це вантажні контейнери. А навіщо "Справі громад" стільки контейнерів? Правильно. Кожен з них перетвориться на лазню-пральню.
А навіщо "Справі громад" лазні-пральні? Правильно. Передати їх ЗСУ. Аби солдат навіть у глухо польових умовах був чистий і чистому однострої. А це дуже важливо. Бо чисте тіло і чистий однострой, це здоровий захисник України, у гарному настрої. Такий захисник ворога битиме особливо заповзято - перевірено.
Наразі на "Справі громад" в роботі п'ять лазень-пралень. З п'яти контейнерів.
Отримали наразі: 25-та - 4 отримали та 2 у роботі, 77-та - 2 отримали та 2 у роботі, 79-та - 2 отримали, 81-а - один, 170-й батальйон - один. А треба більше. Бо потреба одної бригади ДШВ - шість лазень-пралень. 77-му бригаду, наприклад, забезпечити цілком реально. І не тільки її. Бо...
Ну ви бачите скільки контейнерів зібрала "Справа громад"?
А це - наша падтримка ЗСУ. Наша спільна справа. РЕС ПУБЛІКА.
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По Україні
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Порошенко молодець,турбується про побут хлопців на ділі,а не на словах
Знаєте що це (на фото за ссиллю - А.М.)? Це ДШВ приперли на "Справу громад" вантажні контейнери. Так, аби зробити з них лазні-пральні. Так, привезли на танкових тралах. Що мали - на тому й привезли.
В ДШВ хлопці різкі. Їм потрібні лазні-пральні. І пофіг їм, що танковий трал не влазить у ворота виробництва. ДШВ хочуть митися.
Аби знати як необхідно мити солдат, достатньо побути півгодини в одному бліндажі з солдатами які пару тижнів пктивно пересувалися, працювали, воювали але не милися і не пралися. Ніяких інших пояснень буде не треба.
А до кого звертатися ДШВ за лазнями-пральнями? Не до Міноборони Резнікова ж? Тільки до "Справи громад".
Сміх-сміхом, але ДШВ такою доставкою економить чималі кошти. А контейнери на виробництво затягли - і не таке робили.
5 комплекси лазень-пралень за пару днів поїхали до 77-ї бригади. А на черзі ще і ще. І ми дамо фронту лазні-пральні. Бо це допомога ЗСУ.
Це наша з вами спільна справа. Як казали латинці - РЕС ПУБЛІКА
Лазні для ДШВ
https://send.monobank.ua/jar/923XJSKUpm
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24
5169 3305 2068 6400
Для ІНШИХ банків:
5375 4115 0177 8331
Что сучилось?
Мне чек не нужен, Порошенко.
Молодец, если помогаешь Украине!
Згідно з його заявою, він придбав 14 «Спартанів» по 29 500 фунтів за одиницю техніки, тобто втричі дешевше за Притулу. При цьому він зазначив, що іноді їм теж пропонують купувати техніку за завищеними цінами, але вони знаходять шляхи купити все якнайдешевше.
«Я не дорікаю нікому. Не роблю жодних висновків. Ні на кого не «накидаю»... Просто ми не маємо команди сммщиків і піарників (не мої слова, це з одного інтерв'ю), зате є команда юристів. І є розуміння відповідальності за кожну гривню, яку ви нам довіряєте. І є досвід міжнародних закупівель. Ми знаємо, що коли нам показують Спартани за 100 000 фунтів (а саме з цієї ціни починалися переговори) - завжди потрібно рити і знаходити реальних власників, а не вистачати у першого посередника з довгого ланцюга посередників», - підсумував Бірюков.
Сегодня такая цена, завтра друга. Это форум для всех.
Что сегодня важнее в судьбе Украине, получить бронированную технику, или сэкономить деньги, которые ей уже могут не понадобиться в случае этой экономии? Не покупатель формирует цену, а продавец!
Я умею считать деньги. Что такое 41 счет и 281 я прекрасно понимаю, если вы поймете, о чем я.
И еще я понимаю качественную разницу купить 5 машин Спартанов бывшим Президентом Украины Порошенко и 101 машину Спартанов обычным гражданином Украины Притулы в самый критичный момент истории Украины!
А вот тыкать своей якобы благотворительностью, не понятно за чьи деньги, это вот действительно не красиво! Хотелось бы теперь, раз уж есть доступ к таким квитанциям и непонятным предъявам, увидеть что Порошенко действительно тратит свои кровные деньги!
Заработал столько то, выплатил налогов столько то, потратил из честно заработанных на Украину столько то. Это два.
Есть проблемы с предъявами, или ничего я вам не должен?
А после его заяв про "Спартаны" - "Кто может, то не трындите, а привезите дешевле" - и вылезшей затем тройной (!!) наценки на "Спартаны" - то в нормальном обществе таким барыгам не продают руки, а обычно фишку чистят для вразумления. Где-то так.
"Вообще-то он тратит свои деньга, а не деньги людей, как Притула."
Ну так что с с отчетом то по деньгам, квитанциям?
Отвечать за собственный базар будем? Нет?
Вроде делаем одно дело, а голосовать потом будем, кто за кого! Нет?
21 липня 2022 р. "Зараз тривають процеси узгодження і оформлення документів. Має пройти тендер. На це треба певний час", - додав волонтер.
Шоумен також пообіцяв, що обов'язково покаже відповідні звіти та чеки, коли придбає відповідне обладнання. ...
И за "Спартаны" на Притулу наезжал как-раз не Порошенко, а другие волонтёры, доказавшие трехкратное превышение цены. https://klymenko-time.com/uk/novosti/pritula-obyavil-sbor-na-btr-dlya-armii-po-dannym-volonterov-czena-zakupaemogo-zavyshena-v-3-raza/ И даже расчёты выкладывали . Порошенко только их подтвердил.
"... Фонд Порошенка сформовано з приватних коштів родини п'ятого президента України ... "
http://poroshenko.com/
https://opendatabot.ua/c/21692539
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/21692539/
https://vkursi.pro/card/blahodiinyi-fond-poroshenka-21692539
Я толерантен. Особо не возмущался, даже когда Янык второй раз вернулся во власть, благодаря Иуде. Ибо это был выбор народа!
До этого голосовал За Порошенко. Потом за Кошулинского, затем пришлось за Зеленского.
Украина имеет свободный народ. Все видит. Разберется.
Это демократия. Я так считаю, по крайней мере.
Еще знаю, что есть люди предпочитающие игнорировать чужое мнение и считать только свое истинным. Они готовы на все, даже начать войну, если они в меньшинстве. Им просто плевать на мнение других людей, которые находятся с ними рядом в обществе.
Или только мое мнение вам глубоко безразлично? Заодно хотелось бы узнать почему, если да.
P.S. Кстати, сегодня Притула заявил что он уже законтрактовал 101 бронетранспортер FV103, 104, 105 ... за 236 млн.грн. Это выходит в среднем почти по 59 тыс.баксов за борт. Вот и посмотрим как он выложит такой-же документ с подтверждением этих цен.
Будем считать, что не можете сами объяснить, либо поздно уже, не беда. Не стесняйтесь.
А Притула получается купил не в 3 раза дороже, а в в 2 где то. Зато в 20 раз больше!
Мы начинали этот проект летом, думая про разовые какие-то передачи особо-любимым подопечным. Комплексы делали (и делают) на аутсорсе два предприятия. Скорость... отключение света... слесарей и монтажников призывают в армию... цены и качество... В общем, мы очень быстро пришли к пониманию, что нужно разворачивать конвейер и на нашей базе. И вот теперь у нас 6 дней в неделю, с раннего утра и до очень поздней ночи - на фото именно наша промплощадка. Где складируют контейнера-заготовки, где пилят и сверлят, варят и монтируют. Где понимают, что результат работы очень и очень ждут в армии: это горячая вода, это чистая форма, это рывок из ада войны в уютное состояние чистоты. Это, уж простите за подробности, отсутствие вшей - вечный бич российской армии (так им и надо).
План на этот год нами озвучен - 50 таких комплексов, усреднено получается один контейнер в неделю.
А теперь последние цифры на сегодня. 1000 гривен. Вот ровно столько, в среднем, стоит изготовить такую баньку на одного бойца в батальоне. С учетом стоимости прицепа, контейнера, наполнение, логистика. Половину счетов оплачивает Петро Порошенко. А вторую половину собираем мы. Получаем 500 гривен нужно собрать донатов для изготовления одного комплекса на один батальон. 500 гривен - и один боец сможет мыться. 500 гривен - и один боец будет с чистой формой и бельем.
Вот такая математика. И да, я прошу вас нам помочь.