Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова висміяли, коли він почав озвучувати кремлівську пропаганду про війну РФ проти України під час конференції в Індії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Війна, яку ми намагаємося зупинити і яку було розпочато проти нас із використанням українського народу…" – сказав Лавров, після чого у залі почали сміятися.

У ході виступу Лавров озвучив стандартний набір пропагандистських тез РФ – про те, що Росія була "вимушена" вторгнутися в Україну, про нібито небажання Києва виконувати Мінські угоди, про "захист" якихось "російських людей" в Україні та інше.

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Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував промову Лаврова таким чином: "Російський штучний інтелект паралельного імпорту виступив на заходах G20 в Індії".