Лаврова обсміяли в Індії після пропагандистської брехні про війну в Україні. ВIДЕО
Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова висміяли, коли він почав озвучувати кремлівську пропаганду про війну РФ проти України під час конференції в Індії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Війна, яку ми намагаємося зупинити і яку було розпочато проти нас із використанням українського народу…" – сказав Лавров, після чого у залі почали сміятися.
У ході виступу Лавров озвучив стандартний набір пропагандистських тез РФ – про те, що Росія була "вимушена" вторгнутися в Україну, про нібито небажання Києва виконувати Мінські угоди, про "захист" якихось "російських людей" в Україні та інше.
Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував промову Лаврова таким чином: "Російський штучний інтелект паралельного імпорту виступив на заходах G20 в Індії".
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переколапи пляжі в Евпаторії - риють окопи, а всім об'явили що то «благоустройств набережной» ))))
На спинку опрокинулся жучок.
Хохочет ежик, носится по горке,
Совсем с катушек съехал, дурачок!
Летают птички странными кругами,
И ржет лаврюха с пенкой изо рта.
Сороконожка дрыгает ногами.
От смеха слезки льются у крота.
Ржут белочки и падают с деревьев.
Захер забавно ухает в дупло.
Хохочет стерх до выпаденья перьев.
Айфончик со ****** навеселе.
Кузнечики смеются в травке где-то,
Мышонок, змейка, ящерка и тля...
В степях данецких - жаркое, засушливое лето.
Вокруг пылают конопляные поля"
Тупий 🐎 кінь, з нього весь світ сміється
https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/3/7391855/
https://apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2023-03-01/kadyirov-popal-v-bolnitsu-stalo-izvestno-chto-k-nemu-srochno-vyiletel-izvestnyiy-vrach/292016
Научное название: Equus asinus x Equus caballus
- Ванечка,а что мы писать будем? Мы ведь все лето целыми днями план курили, а больше ничего не делали.
Ванечка подумал и говорит:
- Вовачка, вместо слова "курили" пиши "читали". Читали целое лето - это же хорошо. Ну ладно, написали они это дело. Проверяют работу Саске (Зачитывает Училка):
"Проснулся я как-то утром. Почитал. Пошел умылся. Почитал. Перед завтраком еще немного почитал. Позавтракал. До обеда читал. Пообедал. чего-то мне спать захотелось. Ну, перед сном почитал. Дочитал книжку. Поспал. Проснулся, почитал. Тут Ванечка пришел. Сразу видно - читал. Ну мы с ним на балкон пошли. Стоим, читаем. Тут внизу Таня идет и кричит: "У вас есть что почитать?" А сама такая начитанная-начитанная, и еще пол-Букваря за ухом торчит."
Цей вид коноплі походить з району гори https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%88 Гіндікуш . Як наслідок пристосування до виживання у складних кліматичних умовах цього району, конопля індійська гарно підходить для культивації у помірному кліматі"...
Як він працює міністром?!