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Лаврова обсміяли в Індії після пропагандистської брехні про війну в Україні. ВIДЕО

лавров

Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова висміяли, коли він почав озвучувати кремлівську пропаганду про війну РФ проти України під час конференції в Індії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Війна, яку ми намагаємося зупинити і яку було розпочато проти нас із використанням українського народу…" – сказав Лавров, після чого у залі почали сміятися.

У ході виступу Лавров озвучив стандартний набір пропагандистських тез РФ – про те, що Росія була "вимушена" вторгнутися в Україну, про нібито небажання Києва виконувати Мінські угоди, про "захист" якихось "російських людей" в Україні та інше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС країн G20 не погодили підсумкову заяву через розбіжності щодо війни РФ проти України

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував промову Лаврова таким чином: "Російський штучний інтелект паралельного імпорту виступив на заходах G20 в Індії".

Автор: 

Індія (688) Лавров Сергій (1608) пропаганда (2819)


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Топ коментарі
+75
коняці не звикати
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03.03.2023 19:23
+63
Так ось це про кого-бреше як сівий мєрєн...
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03.03.2023 19:24
+47
Цій мразі не раді навідь в Азії...
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03.03.2023 19:26
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коняці не звикати
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03.03.2023 19:23 Відповісти
Лет мі спік фром май харт. Ін Інгліш.
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03.03.2023 19:52 Відповісти
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03.03.2023 20:25 Відповісти
Чо ржотє, сволачі?!
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03.03.2023 21:08 Відповісти
Так ось це про кого-бреше як сівий мєрєн...
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03.03.2023 19:24 Відповісти
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03.03.2023 20:26 Відповісти
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03.03.2023 21:55 Відповісти
Брехати то у них буденність:
переколапи пляжі в Евпаторії - риють окопи, а всім об'явили що то «благоустройств набережной» ))))
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03.03.2023 21:03 Відповісти
В десятку!
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03.03.2023 22:25 Відповісти
макнули армяніна-манкурта мордою в лайно... але для них тепер треба мовчати бо грошей китайози не дадуть
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03.03.2023 19:25 Відповісти
Цій мразі не раді навідь в Азії...
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03.03.2023 19:26 Відповісти
Потвора!
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03.03.2023 19:26 Відповісти
я так понял что коняка поехал в мировое турне комиков
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03.03.2023 19:26 Відповісти
načavši o strašnoj Ukraine, napavšej na bednuju narazzijušku, vovse zabyl raskrytj temu termojadernyx snegirei i anti-riuzzge čumovyx komarov so Lvivskix laboratorij
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04.03.2023 00:04 Відповісти
Яке ж воно кончене..., )(уйло і його оточення.
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03.03.2023 19:27 Відповісти
Зоця коняка курить?!
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03.03.2023 19:29 Відповісти
Нюхає
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03.03.2023 19:30 Відповісти
Аргентинське вівсяне борошно
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03.03.2023 19:47 Відповісти
"Смеется суслик в неуютной норке.

На спинку опрокинулся жучок.

Хохочет ежик, носится по горке,

Совсем с катушек съехал, дурачок!

Летают птички странными кругами,

И ржет лаврюха с пенкой изо рта.

Сороконожка дрыгает ногами.

От смеха слезки льются у крота.

Ржут белочки и падают с деревьев.

Захер забавно ухает в дупло.

Хохочет стерх до выпаденья перьев.

Айфончик со ****** навеселе.

Кузнечики смеются в травке где-то,

Мышонок, змейка, ящерка и тля...

В степях данецких - жаркое, засушливое лето.
Вокруг пылают конопляные поля"
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03.03.2023 22:10 Відповісти
What a jerk
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03.03.2023 19:30 Відповісти
Лаврова обісцяли в Індії... так було би крутіше
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03.03.2023 19:31 Відповісти
Щось там прорЖало під дзвінок
Тупий 🐎 кінь, з нього весь світ сміється
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03.03.2023 19:32 Відповісти
dyk vin na anglickom počav - Ukraina razviazala voinu proti nas... Vot narod i groxnul so smexu
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04.03.2023 00:10 Відповісти
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03.03.2023 19:33 Відповісти
В мене істерика!!! Я погуглив, це не фотошоп, це реальна дитяча книжка на кацапії, це реально автор Лаврова!
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03.03.2023 19:43 Відповісти
Це ж Мордор! Там виховують юних вагнерят.
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03.03.2023 19:47 Відповісти
Може юних пєтушат?
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03.03.2023 19:51 Відповісти
Вже є вагнерята https://twitter.com/alkachka1/status/1631571029125373952
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03.03.2023 20:02 Відповісти
У Петербурзі відкрили молодіжний клуб від Пригожина "Вагнеренок"
https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/3/7391855/
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03.03.2023 20:29 Відповісти
прозвучавший в конце колокол ипподрома врядли остановит разогнавшегося врать хромающего мерина
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03.03.2023 19:33 Відповісти
...иподромаааааа
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03.03.2023 19:36 Відповісти
Как же хочется взять эту тварь за горло
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03.03.2023 19:33 Відповісти
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03.03.2023 19:34 Відповісти
Так вы же специально их и не подорвали, чтоб орки смогли свободно без всяких препятствий пройти.
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03.03.2023 20:57 Відповісти
йому що, вівса не дають ?
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03.03.2023 19:38 Відповісти
Не думал что с таким уровнем английского вообще можно устроится на работу.
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03.03.2023 19:40 Відповісти
Лошадинный стендап
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03.03.2023 19:41 Відповісти
Капець у нього рівень англійської....Головний дипломат "вялікай імпєріі".... Зеля вже й то краще говорить, зміг вивчити більш меньше за рік з гаком
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03.03.2023 19:41 Відповісти
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03.03.2023 19:42 Відповісти
Шайтан, дон, какие почки, дон, выдержат столько наркоты вмазанной, дон?
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03.03.2023 19:45 Відповісти
В Грозный из Объединенных Арабских Эмиратов прибыл известный нефролог с 30-летним стажем Ясин Ибрагим Эль-Шахат. Кадырова могли отравить, он не доверяет медикам из Москвы. Поэтому и вызвал врача из арабской страны.

https://apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2023-03-01/kadyirov-popal-v-bolnitsu-stalo-izvestno-chto-k-nemu-srochno-vyiletel-izvestnyiy-vrach/292016
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03.03.2023 19:52 Відповісти
логика есть так как его кореша тоже траванули недавно
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03.03.2023 20:08 Відповісти
"московские медики" способны отбивать почки, но не лечить. Значит, когда его показывали блеющим лёжа, он прибывал в состоянии диализа, не иначе.
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03.03.2023 20:38 Відповісти
Весна, а вони набрякли і не розпускаються.
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03.03.2023 20:46 Відповісти
Лоша́к - гибрид жеребца и ослицы.
Научное название: Equus asinus x Equus caballus
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03.03.2023 19:42 Відповісти
Як? Анусіс Кабаєвус?
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03.03.2023 19:44 Відповісти
''Анускабаєвої'' 😆
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03.03.2023 19:47 Відповісти
Родословная лаврова?
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03.03.2023 19:48 Відповісти
Кентавр в своєму репертуарі після чергової ''дози''
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03.03.2023 19:44 Відповісти
Вовачка и Ванечка приходят 1-го сентября в Академию.Ну, тут, как водится, сочинение - "Как я провел лето".Вовачка говорит:
- Ванечка,а что мы писать будем? Мы ведь все лето целыми днями план курили, а больше ничего не делали.
Ванечка подумал и говорит:
- Вовачка, вместо слова "курили" пиши "читали". Читали целое лето - это же хорошо. Ну ладно, написали они это дело. Проверяют работу Саске (Зачитывает Училка):
"Проснулся я как-то утром. Почитал. Пошел умылся. Почитал. Перед завтраком еще немного почитал. Позавтракал. До обеда читал. Пообедал. чего-то мне спать захотелось. Ну, перед сном почитал. Дочитал книжку. Поспал. Проснулся, почитал. Тут Ванечка пришел. Сразу видно - читал. Ну мы с ним на балкон пошли. Стоим, читаем. Тут внизу Таня идет и кричит: "У вас есть что почитать?" А сама такая начитанная-начитанная, и еще пол-Букваря за ухом торчит."
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03.03.2023 20:32 Відповісти
"Cannabis indica - однорічна рослина родини https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%96 Cannabaceae.
Цей вид коноплі походить з району гори https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%88 Гіндікуш . Як наслідок пристосування до виживання у складних кліматичних умовах цього району, конопля індійська гарно підходить для культивації у помірному кліматі"...
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03.03.2023 19:44 Відповісти
Этот печальный конь на английском говорит гораздо хуже, чем Янукович на украинском.
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03.03.2023 19:47 Відповісти
Так це тому, що він розмовляє "на английском", а не "по-английски". Всі люди розмовляють мовами (українською, польською, англійською тощо), лише "рускіє" "на язиках", у кращому випадку "по-". "На" язику може хіба що "тіпун" вскочити...
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03.03.2023 21:01 Відповісти
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03.03.2023 19:49 Відповісти
Дайте йому вівсу
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03.03.2023 19:50 Відповісти
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03.03.2023 19:53 Відповісти
Шизофренія разом з дебілізмом во всій красі. Удосконаленню немає меж.
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03.03.2023 19:55 Відповісти
Аналогавнєтного металобрухту наперли в Індію , а тепер індуси як біля розбитого корита
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03.03.2023 19:56 Відповісти
Мені здается, що Лаврову начхати на такі моменти. ВІН генетичний ВБИВЦЯ. Його потрібно в Гаагу і там повісити на гиляку.
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03.03.2023 19:57 Відповісти
Хіба ближче гілляк нема?
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03.03.2023 20:47 Відповісти
час вже цю коняку відправити на живодерню!
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03.03.2023 20:00 Відповісти
Його кульгава англійська мене здивувала навіть більше, ніж власне брехня про війну.
Як він працює міністром?!
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03.03.2023 20:05 Відповісти
Так само як класичний гопник (..йло) керує державою
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04.03.2023 08:12 Відповісти
расея-страна лжец, страна вор, страна бандит.
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03.03.2023 20:06 Відповісти
Все западные лидеры с радостью трясли руки Лаврова и Путина, вместе весело ржали и хлопали друг друга по плечам. Байден с Обамой запускали "перезагрузку".
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03.03.2023 20:14 Відповісти
а кто то ещё его называл его-кентавр.........тьфу бля.....хуйлокабаевская коняка............. мать его ******......................................
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03.03.2023 20:19 Відповісти
лаврать (рос.) = працювати очільником мзс росії
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03.03.2023 20:27 Відповісти
-"дебіл бл..ть"- за лавровим
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03.03.2023 20:31 Відповісти
Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? (с)
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03.03.2023 20:31 Відповісти
эту нацистскую проблядь не осмеять нужно а кверху яйцами повесить!
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03.03.2023 20:38 Відповісти
Основний спонсор виступів МЗС мордору - алкоголізм та дименція...
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03.03.2023 20:42 Відповісти
навряд чи потрібне це відео в цій інфі... Хороший це позитивчик, але ж не в тему... Знайдіть десь інфу цензора про братів наших менших...
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03.03.2023 21:12 Відповісти
Чия би корова мичала, а коняка б ліпше промовчала.
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03.03.2023 21:10 Відповісти
над такою старою брехливою конідлою не посміятися то є гріх великий.
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03.03.2023 21:20 Відповісти
Кацапів давно увесь світ товче в дупу, а вони усе волають "Мі вєлікіє, мі вєлікіє...!" Країна настільки кончена, що не може зрозуміти, що над ними регочуть усі інші нації. Параша - мордор з кодом "404".
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03.03.2023 21:23 Відповісти
Индусы не тупые. Как ни странно, но колониальное прошлое хорошо на них сказалось в будущем, хоть в те времена приносило страдания. Зато потом английский стал обязательным, начала развиваться наука, техника. Нынче индусские программисты в каждой конторе, индусские топ-менеджеры так же в куче контор. Количество индусских гроссмейстеров перешагнуло за вторую сотню. Да у них есть куча своих приколов священных с кастами, но они ценят хорошее образование, вот в чем соль. До войны в нашем одесском медине была туча индусов-студентов. Те что побогаче конечно выбирают Оксфорд, Кембридж, у кого не что хватает денег. Так что не удивительно что высмеяли лошадь.
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03.03.2023 21:33 Відповісти
всі в курсі що х!йню несе
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03.03.2023 21:59 Відповісти
Чути були вигуки "oh, come on!". У вільному перекладі: "Ти шо - гоніш???"
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03.03.2023 22:19 Відповісти
Сам грабит и кричит караул
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03.03.2023 22:19 Відповісти
для блатного мира смех во время выступления это очень жесткое унижение. Посмотрим, может завтра медведев опять убьет всех атомной бомбой
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03.03.2023 22:27 Відповісти
Завтра пропагандоны дойдут до Бомбея за тот часа
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04.03.2023 04:17 Відповісти
За три*
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04.03.2023 04:18 Відповісти
Розковбасить об одну стінку айфона, об іншу - стакан.
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04.03.2023 05:09 Відповісти
Говоряща коняка - це вже смішно...
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04.03.2023 04:08 Відповісти
одним словом скотобаза
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04.03.2023 10:53 Відповісти
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04.03.2023 14:06 Відповісти
А куда же подевалось Ху*ло, ранее сдевшее на нём с ружьём и голым торсом?
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04.03.2023 14:08 Відповісти
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05.03.2023 20:00 Відповісти
Такую куйню только кацапи могут слушать.
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06.03.2023 06:35 Відповісти
 
 