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Вони, бл#, лізуть. Тут п#здець, стільки двохсотих, - російський окупант про вагнерівців на Донбасі. АУДIО

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило чергове перехоплення розмови російського окупанта із рідним. де він каже про великі втрати ПВК "Вагнер" на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ГУР.

У повідомленні ГУР зазначається: "Військовослужбовець рф про чутки від бійців ПВК:

 окупант розповідає чутки від "вагнерівців" про те, що в лютому війна повинна була закінчитися, і їх мали вивести до "росії" — Луганської та Донецької областей;

 "они вообще *банутые эти чвк-ки…они все обкуренные, нах*й";

 "они все зеки (чвк), бл*, но они *башат там вообще";

 "тут п*здец - столько 200-х, ох*еть".

Також читайте: "Вроде должно быть у нас наступление, а долбят по нам": російський окупант жаліється на погані умови та відсутність техніки, - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

окупація (6740) розвідка (3878) перехоплення (353)


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Топ коментарі
+20
Это они по-русски говорили? Кто знает перевод?
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03.03.2023 21:02
+17
Ждите пакет пельменей или шубу.
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03.03.2023 21:04
+14
ГУР МО України оприлюднило перехоплення чергової розмови окупанта: "Вапщє ***** піздєц *****. Оні ***** піздєц ***** еті чєвекашнікі. Лєзут ***** *****. Піздєц тут 200-сотих *****".
Забагато важливої інформації, як для однієї розмови.
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03.03.2023 21:24
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03.03.2023 20:56 Відповісти
якщо уже навіть свинособаки в ах...є, то я можу собі уявити....
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03.03.2023 20:57 Відповісти
Сообщают что прямо сейчас куярят брянский аэропорт.
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03.03.2023 21:00 Відповісти
посилання є? дай....
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03.03.2023 21:04 Відповісти
https://t.me/breakingmash Mash https://t.me/breakingmash

Два взрыва прозвучали в районе международного аэропорта Брянска. Предварительно, системой ПВО был сбит украинский дрон.

https://t.me/breakingmash/42245 t.me/breakingmash/42245

276.7Kviewshttps://t.me/breakingmash/42245 Mar 3 at 18:33
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03.03.2023 21:15 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/rosiyi-zayavili-ataku-bryanskiy-aeroport-1677866508.html У Росії заявили про атаку на Брянський аеропорт: там пролунали вибухи
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03.03.2023 21:15 Відповісти
https://tsn.ua/ru/svit/vzryvy-progremeli-v-rayone-aeroporta-bryanska-chto-govoryat-vlasti-i-propaganda-2277625.html
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03.03.2023 21:16 Відповісти
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03.03.2023 21:01 Відповісти
Это они по-русски говорили? Кто знает перевод?
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03.03.2023 21:02 Відповісти
по-кацапськи....вроде
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03.03.2023 21:05 Відповісти
Хто б тебе переклав, буряте?
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03.03.2023 21:31 Відповісти
Вийшли боти на роботу...
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03.03.2023 21:38 Відповісти
Вийшли каци з резервацій.
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03.03.2023 21:41 Відповісти
Chisti ruski , izkustvena sozdanni , kacapski esperanto....
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03.03.2023 22:19 Відповісти
to je pravda
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03.03.2023 22:24 Відповісти
У русских нематерные слова служат для связки мата.
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04.03.2023 09:31 Відповісти
Ждите пакет пельменей или шубу.
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03.03.2023 21:04 Відповісти
Не правда... Полк был полностью готов к уничтожению...
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03.03.2023 21:17 Відповісти
Это как раз те, что накануне успели пожаловаться на видео, что их голыми на убой ведут. Так и вышло в итоге.
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03.03.2023 21:18 Відповісти
А нафіга їх одягати?
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03.03.2023 22:23 Відповісти
Імя ізмєнєно. Насправді дружину звуть Гєннадій.
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03.03.2023 21:27 Відповісти
Типовий кацапоязик.
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03.03.2023 21:13 Відповісти
'ызыгъ' по ордынски
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04.03.2023 00:22 Відповісти
Не гріє .
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03.03.2023 21:17 Відповісти
ГУР МО України оприлюднило перехоплення чергової розмови окупанта: "Вапщє ***** піздєц *****. Оні ***** піздєц ***** еті чєвекашнікі. Лєзут ***** *****. Піздєц тут 200-сотих *****".
Забагато важливої інформації, як для однієї розмови.
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03.03.2023 21:24 Відповісти
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03.03.2023 21:45 Відповісти
похоже, самка уже автосалон посетила и испытала тест-драйв с продавцом
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03.03.2023 21:38 Відповісти
окурки могут хотя бы одну фразу без матерщины высказать?!
я еще могу понять в кругу мужиков, солдат...
путинщина их там что, прям всех так жестко продинамила, что без мата никуда?
кабздец какой то а не общение.
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03.03.2023 21:44 Відповісти
Оце і є той сами "глубіннийнарот".
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03.03.2023 22:28 Відповісти
Настоящая русская речь!
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03.03.2023 22:37 Відповісти
"Эй,там твоего ненаглядного привезли в виде конструктора"..."Прикольно Гыы"🥰
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03.03.2023 23:56 Відповісти
Як варіант - привезли мішок пазлів.
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04.03.2023 04:02 Відповісти
Я десь щось писав до жалість по відношенню до урко-вагнерів?
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04.03.2023 05:06 Відповісти
нежный разговор простого российского паренька со своей любимой....
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04.03.2023 10:01 Відповісти
 
 