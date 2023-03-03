Вони, бл#, лізуть. Тут п#здець, стільки двохсотих, - російський окупант про вагнерівців на Донбасі. АУДIО

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило чергове перехоплення розмови російського окупанта із рідним. де він каже про великі втрати ПВК "Вагнер" на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ГУР.

У повідомленні ГУР зазначається: "Військовослужбовець рф про чутки від бійців ПВК:

окупант розповідає чутки від "вагнерівців" про те, що в лютому війна повинна була закінчитися, і їх мали вивести до "росії" — Луганської та Донецької областей;

"они вообще *банутые эти чвк-ки…они все обкуренные, нах*й";

"они все зеки (чвк), бл*, но они *башат там вообще";

"тут п*здец - столько 200-х, ох*еть".

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