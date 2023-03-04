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Сьогодні річниця створення 1-ї окремої бригади спецпризначення ім.Богуна: Наш обов’язок - продовжувати боротьбу. ВIДЕО

4 березня - офіційна дата створення 1 окремої бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну фейсбук-сторінку бригади. 

"Сьогодні річниця 1-ї ОБрСпП ім. Івана Богуна. Ми вже подолали нелегкий шлях, де було місце звитязі та втратам. Ми будемо вічно пам’ятати загиблих побратимів і посестер. Наш обов’язок - продовжувати боротьбу за себе і за них. Дякуюмо кожному і кожній, хто обрав службу своєму народові у Збройних Силах України. Дякуюмо вашим рідним і близьким за те, що прийняли ваш вибір і підтримують вас. У цей день бажаємо вам стійкості, впевненості та віри! Разом до Перемоги! Слава Збройним Силам України!", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

ЗСУ (7646) 1 окрема бригада спецпризначення ім. Богуна (14)


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Героям Слава!
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04.03.2023 11:52 Відповісти
Телеграму - ганьба!
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05.03.2023 01:23 Відповісти
 
 