Сьогодні річниця створення 1-ї окремої бригади спецпризначення ім.Богуна: Наш обов’язок - продовжувати боротьбу. ВIДЕО
4 березня - офіційна дата створення 1 окремої бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну фейсбук-сторінку бригади.
"Сьогодні річниця 1-ї ОБрСпП ім. Івана Богуна. Ми вже подолали нелегкий шлях, де було місце звитязі та втратам. Ми будемо вічно пам’ятати загиблих побратимів і посестер. Наш обов’язок - продовжувати боротьбу за себе і за них. Дякуюмо кожному і кожній, хто обрав службу своєму народові у Збройних Силах України. Дякуюмо вашим рідним і близьким за те, що прийняли ваш вибір і підтримують вас. У цей день бажаємо вам стійкості, впевненості та віри! Разом до Перемоги! Слава Збройним Силам України!", - йдеться у повідомленні.
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