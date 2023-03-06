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Бойову частину дрона-камікадзе Shahed 136 знищено на місці падіння в Запоріжжі, - Нацполіція. ВIДЕО

нацполіція

У приватному секторі Запоріжжя знешкоджено бойову частину російськго дрона іранського виробництва Shahed 136, який впав там під час нічної атаки на місто.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Цієї ночі військові РФ завдали чотири удари дронами Shahed 136 по території Запоріжжя та Запорізького району. Один з ворожих безпілотників впав у житловому кварталі Дніпровського району на прибудинковій території. Внаслідок падіння детонація бойової частини не відбулась", - йдеться у повідомленні.

В зоні ураження опинились жителі 24 приватних будинків. Поліцейські та рятувальники евакуювали 48 місцевих мешканців, після чого вибухотехніки та піротехніки провели необхідні підривні роботи.

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Зазначається, що влучання інших трьох дронів-камікадзе зафіксовано на території Запорізького району. Наслідки ворожої атаки задокументовані правоохоронцями.

Автор: 

безпілотник (4333) Запоріжжя (2294) Нацполіція (15274)


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Йо..ана русня.
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06.03.2023 19:26 Відповісти
похоже буба и триста еврейцев не победили персов даже у себя в квартале...
кароче без трьох сотень запорижцив нияк...
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06.03.2023 19:35 Відповісти
а у краз запихать и скинуть укарьер с водой...
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06.03.2023 23:01 Відповісти
 
 