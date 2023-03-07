Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили ворожий розрахунок ПТРК "Корнет". ВIДЕО

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили ворожий розрахунок ПТРК "Корнет".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опубліковали в соцмережах. За словами "холодноярівців", таким чином вони помстилися окупантам, які причетні до вбивства екіпажу українського танка.

"93 ОМБр Холодний Яр помстилася за полеглих побратимів танкістів. Вбивці не знайдуть спокою ні за життя, ні після смерті! Хлопці працювали з нами останні місяці і в цей день… Чудові воїни. Ми нікому і нічого не пробачаємо, тому сьогодні був день розплати. Холодний Яр пам’ятає про своїх і завжди приходить з помстою", - написали бійці у коментарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У бою з окупантами під Бахмутом загинув танковий екіпаж 93-ї бригади "Холодний Яр": командир Віталій Кобець, водій-механік Андрій Мельник, навідник Сергій Леонтьєв. ФОТОрепортаж