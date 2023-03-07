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Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили ворожий розрахунок ПТРК "Корнет". ВIДЕО

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили ворожий розрахунок ПТРК "Корнет".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опубліковали в соцмережах. За словами "холодноярівців", таким чином вони помстилися окупантам, які причетні до вбивства екіпажу українського танка.

"93 ОМБр Холодний Яр помстилася за полеглих побратимів танкістів. Вбивці не знайдуть спокою ні за життя, ні після смерті! Хлопці працювали з нами останні місяці і в цей день… Чудові воїни. Ми нікому і нічого не пробачаємо, тому сьогодні був день розплати. Холодний Яр пам’ятає про своїх і завжди приходить з помстою", - написали бійці у коментарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У бою з окупантами під Бахмутом загинув танковий екіпаж 93-ї бригади "Холодний Яр": командир Віталій Кобець, водій-механік Андрій Мельник, навідник Сергій Леонтьєв. ФОТОрепортаж

Автор: 

знищення (7558) 93 окрема механізована бригада (299) ПТРК (95)


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Топ коментарі
+32
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07.03.2023 10:24 Відповісти
+30
Смерть рашистським вбивцям!
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07.03.2023 10:25 Відповісти
+24
ОЙ ЯК ГАРНО!!! Видно - "холодноярці" вичислили той "Корнет" і його позицію давно І "пасли" його дроном А потім "вжарили" Судячи з усього - "Рапірою" Збирать кацапам м"ясо- не перезбирать Бо снаряд - осколочно-фугасний
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07.03.2023 10:32 Відповісти
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07.03.2023 10:24 Відповісти
Іван та Махмуд здохли за Бахмут
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07.03.2023 10:50 Відповісти
Смерть рашистським вбивцям!
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07.03.2023 10:25 Відповісти
От судьбы, ******, не уйдёшь..))
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07.03.2023 10:28 Відповісти
Вийшли з сортиру і всьо.
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07.03.2023 10:32 Відповісти
{ezr!
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07.03.2023 10:32 Відповісти
ОЙ ЯК ГАРНО!!! Видно - "холодноярці" вичислили той "Корнет" і його позицію давно І "пасли" його дроном А потім "вжарили" Судячи з усього - "Рапірою" Збирать кацапам м"ясо- не перезбирать Бо снаряд - осколочно-фугасний
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07.03.2023 10:32 Відповісти
Сразу на аппетитный фарш собакам
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07.03.2023 10:41 Відповісти
Ваші земляки дають жАру?
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07.03.2023 10:48 Відповісти
МОЇ! Прадід Петро-б зрадів Він "холодноярцем" був ще в 1919-му!
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07.03.2023 11:15 Відповісти
А Ваш прадід, випадково, не був НШ того знаменитого полку (загону) в 1919-му...?
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07.03.2023 11:32 Відповісти
Ні! Баба казала що дядько її був солдатом Там і убили Я так і не знаю де він похований - бо це було "забороненою" темою у сім"ї
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07.03.2023 11:38 Відповісти
вах!
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07.03.2023 10:35 Відповісти
https://www.facebook.com/reel/2345421028954917?s=chYV2B&fs=e
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07.03.2023 10:38 Відповісти
На сцуки! Жрите
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07.03.2023 10:40 Відповісти
За око - два ока,за зуб - 32 зуба!Слава ЗСУ!
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07.03.2023 10:48 Відповісти
Невже не відчуваєте різниці між "враждебный" та "вражеский"?
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07.03.2023 11:20 Відповісти
Вимкнули світло!
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07.03.2023 11:49 Відповісти
Один бабуїн таки побачив свою смерть та відсахнувся.
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07.03.2023 12:48 Відповісти
Тобто, он хоть и был на подмене, но это его неспасло.
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07.03.2023 13:04 Відповісти
ще й святу українську землю обісрали перед смертю падлюки кацапські.
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07.03.2023 13:38 Відповісти
Интересно - а один другому успел присунуть?
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07.03.2023 14:28 Відповісти
 
 