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16 027 27

Зірвано плани російської розвідки захопити владу в Очакові, радник мера виявився агентом ГРУ, - СБУ. АУДIО

Контррозвідка Служби безпеки зірвала плани РФ щодо створення умов для окупації території прибережних районів Миколаївської області.

У результаті масштабної спецоперації в Очакові затримано агента головного управління генерального штабу збройних сил росії (більше відомого як гру), який збирав розвіддані для захоплення українського міста. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, російська воєнна розвідка відпрацювала йому завдання схилити до співпраці з окупантами керівництво міської влади.

За це меру міста пропонували "обрати посаду" у разі захоплення південного регіону.

"Втім, він проявив патріотичну позицію, повідомив СБУ про спроби вербування і сприяв викриттю ворожих планів. Встановлено, що агентом ГРУ виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України. Згодом він влаштувався до Очаківської міської ради", - йдеться у повідомленні.

Після повномасштабного вторгнення з посадовцем встановила зв’язок російська воєнна розвідка для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Встановлено, що він перебував на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником гру - Колєсніковим Сергієм Олександровичем, 31.07.1971 р.н., уродженцем України.

Саме за його вказівкою посадовець приховано збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони, які задіяні у захисті прибережних районів.

Для цього намагався використовувати свої зв’язки серед колишніх військових та діючих чиновників.

Також він займався формуванням власної розгалуженої мережі інформаторів для збору та передачі розвідданих на користь країни-агресора.

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Для комунікації з російським "куратором" використовував анонімні месенджери.

"Під час обшуків за місцем проживання ворожого агента співробітники СБУ виявили "таємний" телефон, який він використовував для конспірованого листування з окупантами. Крім цього, вилучено тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами", - додають у СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

За даними пресцентру Офісу генпрокурора, агентом ГРУ виявився радник Очаківського міського голови. За даними слідства, 55-річний мешканець міста добровільно погодився допомагати представникам держави-агресора в проведенні підривної діяльності проти України.

Під псевдонімом Майстер підозрюваний на постійній основі отримував завдання від представників ГРУ РФ.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Миколаївської області за координації Департаменту контррозвідки Служби безпеки та процесуального керівництва органів прокуратури.

Автор: 

СБУ (12969) шпигунство (1014) Очаків (207) перехоплення (354)


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Топ коментарі
+25
За рік війни добралися лише до радника мера Очакова. Скільки часу потрібно, щоб добратися до радників Зєлєнского? Хоча від них шкода країні неспівмірно більша. І взагалі, починати треба було не знизу, а таки зверху.
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07.03.2023 11:47 Відповісти
+15
"...агентом ГРУ виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України.
За даними слідства, 55-річний мешканець міста добровільно погодився допомагати представникам держави-агресора..."

Начебто все правильно написано. Ця категорія і в СБУ, і в ГУР МО, досить ризикована. Колись разом навчались із кацапами в радянських військових училищах. Потім разом були в Афгані. Потім "дружили родинами", вітали один одного з 9 травня, на свята слухали пісні кабздона, після третьої - русскій шансон...
Дужн специфічна категорія.
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07.03.2023 11:49 Відповісти
+14
Виправіть там в тексті ЗСУ на зс рф. А то херня якась.
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07.03.2023 11:32 Відповісти
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Виправіть там в тексті ЗСУ на зс рф. А то херня якась.
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07.03.2023 11:32 Відповісти
"...агентом ГРУ виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України.
За даними слідства, 55-річний мешканець міста добровільно погодився допомагати представникам держави-агресора..."

Начебто все правильно написано. Ця категорія і в СБУ, і в ГУР МО, досить ризикована. Колись разом навчались із кацапами в радянських військових училищах. Потім разом були в Афгані. Потім "дружили родинами", вітали один одного з 9 травня, на свята слухали пісні кабздона, після третьої - русскій шансон...
Дужн специфічна категорія.
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07.03.2023 11:49 Відповісти
ну як це може бути вірно, якщо виходить, що ЗСУ- це гур? У результаті масштабної спецоперації в Очакові затримано агента головного управління генерального штабу ЗСУ (більше відомого як гру)...
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07.03.2023 12:09 Відповісти
що ЗСУ- це гру?
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07.03.2023 12:10 Відповісти
До чого тут ГУР?
ССО - це не ГУР, це Сили Спеціальних Операцій ЗСУ.
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07.03.2023 13:11 Відповісти
чіхуа-хуа , не гавкай на виправлену одразу помилку...
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08.03.2023 08:21 Відповісти
зеленожопоеопзже
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07.03.2023 11:36 Відповісти
🤣🤣🤣
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07.03.2023 11:42 Відповісти
Підорасами народжуються...
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07.03.2023 11:47 Відповісти
За рік війни добралися лише до радника мера Очакова. Скільки часу потрібно, щоб добратися до радників Зєлєнского? Хоча від них шкода країні неспівмірно більша. І взагалі, починати треба було не знизу, а таки зверху.
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07.03.2023 11:47 Відповісти
Кіреєва тупо пристрелили а цьому"оголошено про підозру".
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07.03.2023 11:52 Відповісти
Бо то були перші дні широкомаштабки, і якісь патріоти з сбу подумали що так і буде тепер завжди зі зрадниками. Але ніт. Їх зараз просто поновлюють на посадах або випускають за кордон після застави
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07.03.2023 14:56 Відповісти
А його мережу? Чи одразу на обмін?
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07.03.2023 11:57 Відповісти
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, трухіни, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..

а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!

але виборці України...хотіли..."па-пріколу"....
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07.03.2023 12:02 Відповісти
БЛИН, ЯКОГО ГРУ ?

редактор, дописуйте за журналистам уточнення

«виявився агентом ГРУ» ????
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07.03.2023 12:04 Відповісти
Як "класно" працює СБУ, рік війни в країні, а його тільки викрили.
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07.03.2023 12:08 Відповісти
а там і сбу таке саме було. та й зараз незнати хто там ще там є
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07.03.2023 13:06 Відповісти
будьте уважні...мер ЗРАЗУ повідомив СБУ...рік агента вели, зливали дезу мабуть, використовували для контргри...а зараз "консерву" вскрили
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07.03.2023 15:58 Відповісти
може ще в Одесі мера з паспортом рф пошукають
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07.03.2023 12:13 Відповісти
У этого погоняло было "Мастер". Интересно: У Ермака какое погоняло?
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07.03.2023 12:15 Відповісти
Так давно писали, що «козырь»
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07.03.2023 12:36 Відповісти
фіксація була зроблена давно. І хто тормозив, невже ванятка літінант ? А про одеських шпигунів мовчать ! Якось ніяково за Трухана. Невже не при справах.
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07.03.2023 14:24 Відповісти
Найгірше що можна зробити для України це призначити профана-"політпризначенця" від зелених на будь яку державну посаду. І саме це робить Зє і його банда з перукарів та вчорашніх безробітних... Наприклад, роль друга дитинства Зє профана Баканова на посту голови СБУ для України стала катастрофою, а роль єрмака продовжує бути фатальною - всі призначенці від агента патрушєва Єрмака патентовані зрадники і "корисні для ***** ідіоти", яких кришує "боневтік".
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07.03.2023 15:42 Відповісти
приємно розуміти що не всі на Миколаївщині як колаборантка Мезіна (місцева депутат від ЄС)
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07.03.2023 16:07 Відповісти
Ти ще напиши, що Порошенко з Кличком лічно розмінували Чонгар і Перекоп і провели капцапів в Мелітополь і Херсон!
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07.03.2023 17:50 Відповісти
ти можеш гівно на вентилятор накидати, можеш на лобі собі намазати, але факти річ уперта...
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07.03.2023 18:23 Відповісти
 
 