Зірвано плани російської розвідки захопити владу в Очакові, радник мера виявився агентом ГРУ, - СБУ. АУДIО

Контррозвідка Служби безпеки зірвала плани РФ щодо створення умов для окупації території прибережних районів Миколаївської області.

У результаті масштабної спецоперації в Очакові затримано агента головного управління генерального штабу збройних сил росії (більше відомого як гру), який збирав розвіддані для захоплення українського міста. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, російська воєнна розвідка відпрацювала йому завдання схилити до співпраці з окупантами керівництво міської влади.

За це меру міста пропонували "обрати посаду" у разі захоплення південного регіону.

"Втім, він проявив патріотичну позицію, повідомив СБУ про спроби вербування і сприяв викриттю ворожих планів. Встановлено, що агентом ГРУ виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України. Згодом він влаштувався до Очаківської міської ради", - йдеться у повідомленні.

Після повномасштабного вторгнення з посадовцем встановила зв’язок російська воєнна розвідка для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Встановлено, що він перебував на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником гру - Колєсніковим Сергієм Олександровичем, 31.07.1971 р.н., уродженцем України.

Саме за його вказівкою посадовець приховано збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони, які задіяні у захисті прибережних районів.

Для цього намагався використовувати свої зв’язки серед колишніх військових та діючих чиновників.

Також він займався формуванням власної розгалуженої мережі інформаторів для збору та передачі розвідданих на користь країни-агресора.

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Для комунікації з російським "куратором" використовував анонімні месенджери.

"Під час обшуків за місцем проживання ворожого агента співробітники СБУ виявили "таємний" телефон, який він використовував для конспірованого листування з окупантами. Крім цього, вилучено тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами", - додають у СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними пресцентру Офісу генпрокурора, агентом ГРУ виявився радник Очаківського міського голови. За даними слідства, 55-річний мешканець міста добровільно погодився допомагати представникам держави-агресора в проведенні підривної діяльності проти України.

Під псевдонімом Майстер підозрюваний на постійній основі отримував завдання від представників ГРУ РФ.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Миколаївської області за координації Департаменту контррозвідки Служби безпеки та процесуального керівництва органів прокуратури.