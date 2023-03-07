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Новини Відео Війна
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Тіла знищених окупантів у захопленому українськими воїнами ворожому окопі. ВIДЕО 18+

Українські воїни батальйону К-2 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи знищили кількох окупантів та захопили ворожу позицію.

Відеозапис зроблений у захопленому окопі опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережі.

"Без монтажу. "Без фільтрів". 18+. Захоплені окопи вагнерівців. То вам помста за наших розстріляних пацанів". - зазначив у дописі до відео Бутусов.

Увага! Ненормативна лексика! Не рекомендовано до перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе знищує ворожий танк на напрямку Сіверськ-Соледар. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17821) знищення (7558) Бутусов Юрій (3616) 54 окрема бригада (180)


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Топ коментарі
+55
"Полон" тепер відсутній як поняття.
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07.03.2023 12:26 Відповісти
+40
Тільки така відповідь є відповіддю за смерть побратимів. Усе буде Україна
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07.03.2023 12:27 Відповісти
+40
такий біомусор брати в полон нерентабельно. на наших не поміняєш
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07.03.2023 12:28 Відповісти
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"Полон" тепер відсутній як поняття.
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07.03.2023 12:26 Відповісти
такий біомусор брати в полон нерентабельно. на наших не поміняєш
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07.03.2023 12:28 Відповісти
Вы еще про ******** расскажите, что их не выгодно брать в плен... Как раз такие и имеют хороший курс... Даже закувалденого обменяли по курсу 1 к 20... Но после того, что они сделали с комбатом Азова, их них нужно делать овощей, чтобы через неделю после обмена они не могли уже воевать или быть инструкторами...
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08.03.2023 01:28 Відповісти
Чув від хлопцв з передка, що зараз практично не беруть у полон з обох боків.
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07.03.2023 12:31 Відповісти
а твій хлопець знає по всій лінії фронту більше 1000км ситуацію? чи він "чув" также як і ти? не неси дурню!
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07.03.2023 12:46 Відповісти
Я не писав про якісь км, чи за весь передок.
Не неси дурню.
Хлопець на фронті на передку.
Звісно, я не можу перевірити його слова та й не збираюся.
Може на передку там де ти інші справи, але тобі теж не варто казати за всі напрямки... де дурня, а де ні.
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07.03.2023 14:54 Відповісти
руссню треба калічита, і брати в полон.
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07.03.2023 12:42 Відповісти
👍👍👍👍👍
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07.03.2023 13:54 Відповісти
На заднем плане слышна работа ВСУ одиночными по декацапизации.
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07.03.2023 23:54 Відповісти
Тільки така відповідь є відповіддю за смерть побратимів. Усе буде Україна
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07.03.2023 12:27 Відповісти
Дохлі кацапські свині.
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07.03.2023 12:27 Відповісти
для крепкого сна помогает...
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07.03.2023 12:28 Відповісти
Так починалась ера Водолія
Із крові, поту сліз і боротьби
Народ нескорений! Тебе обрала доля
Щоб встановити мир по всій Землі

Ти обраний щоб знищити загрозу
Від царства абсолютної пітьми
Щоб Людство в світ чудовий і прекрасний
Могло без страху і тривоги йти

Ти щит і меч, ти воїн-оборонець
Ти втілення героїв давнини
На заклик нині "Слава Україні!"
"Героям Слава!" лине по Землі.
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07.03.2023 12:28 Відповісти
Гарно артилеристи попрацювали! Я одного не розумію - чого вони не копають "лисячих нір"? Адже грунтові води, видно, глибоко залягають - окопи сухі І ні одного "наката" - для укриття! Кацапи і в дереві економлять? Чи просто ліняться? Невже думають, що тент чи плащ-палатка вбереже їх від артвогню?
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07.03.2023 12:32 Відповісти
они про бояру думают
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07.03.2023 12:35 Відповісти
Читав спогади фронтовиків, про облаштування своїх та німецьких бліндажів та позицій Не в користь наших… Бо наші "на авось" жили…
У першому гарнізоні, де служив (у Росії), анекдот "живий" ходив:
"Жаліється офіцер, що нема де зберігать овочі на зиму та консервації Його питають :
- Так чого ж ти собі гараж не побудуєш? І майстерня буде, і склад для матеріалів та інструментів і погріб для заготівель на зиму…
- Та я тут тимчасово…
- А скільки ти вже тут служиш?
- Восьмий рік …
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07.03.2023 12:49 Відповісти
Як варіант "пріказа нє било". Або пиломатеріал на дрова пустили.
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07.03.2023 12:53 Відповісти
А ви думаєте Наші хлопці особо копають,не дуже....а про дерева ,що можно сказати? ...сосна ,якщо ще є....хоча в глибокому тилу ,дрова можна купити...дуб,граб....но то питання до яйце17грнГолових
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07.03.2023 13:24 Відповісти
скоріш за все вони вже змирилися з власною долею. Бо розуміють, що не повернуться з цієї війни. Своїх тюрем кацапи бояться більше ніж здохнути ганебно на чужій землі.
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07.03.2023 13:49 Відповісти
путлеровським шакалам-рашистам БОЖА КАРА.
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07.03.2023 12:36 Відповісти
Вот и разница между украинцем и московитом. Московит расстреливает безоружного, но не сломленного украинца. А украинец убивает московита в бою, захватывая позиции врага. Московиты это просто злобное стадо.
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07.03.2023 12:37 Відповісти
Давно пора 👍 показувати здохлих і роздертих камуністо-фашистів без цензури. Суспільство хоче бачити здохлих насікомих детально.
Якщо модер дозволить-👉руссолдат.інфо💀 там багато бальзаму на душу.
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07.03.2023 12:49 Відповісти
Мені сподобалось все там! Особливо відео "Вторая армія мира виглядіт так"..)
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07.03.2023 13:46 Відповісти
Мертвий бурят якийсь сидить. Колись московити були рабами монголів, тепер монголи раби московитів і вмирають за їх наказом.
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07.03.2023 12:56 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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07.03.2023 13:11 Відповісти
Яке там вдідька 18+! Після вчорашнього відео з розстрілом полоненого українського Героя це відео взагалі як бальзам на душу.
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07.03.2023 13:12 Відповісти
Як з'ясувалось у Івана все таки були мізки, але не багато. Та він і ті втратив. Відтепер полон для них має бути вищим здобутком, дарунком долі.
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07.03.2023 13:33 Відповісти
Достатньо радісне видовище.👍
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07.03.2023 13:37 Відповісти
Господь наказав У пекло!
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07.03.2023 13:41 Відповісти
Боже, вбережи воїнів України і тих, хто воює за Україну!
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07.03.2023 14:31 Відповісти
В перший раз в житті кацапа "пораскинул мозгами". Не допомогло)
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07.03.2023 15:19 Відповісти
Красивое.
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07.03.2023 15:35 Відповісти
Треба ж було так спішити в Україну щоб похизуватися своїми мізками.
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07.03.2023 19:03 Відповісти
про цих дохлих падлюк якось і не думаєш як про людей
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07.03.2023 22:41 Відповісти
Мало. Дуже мало. Після побачених звірств вчинених ними, після загибелі наших Героїв, хочу щоб вся расія згоріла, вигнила і стліла.
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08.03.2023 09:01 Відповісти
 
 