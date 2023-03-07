Тіла знищених окупантів у захопленому українськими воїнами ворожому окопі. ВIДЕО 18+

Українські воїни батальйону К-2 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи знищили кількох окупантів та захопили ворожу позицію.

Відеозапис зроблений у захопленому окопі опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережі.

"Без монтажу. "Без фільтрів". 18+. Захоплені окопи вагнерівців. То вам помста за наших розстріляних пацанів". - зазначив у дописі до відео Бутусов.

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