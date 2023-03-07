Тіла знищених окупантів у захопленому українськими воїнами ворожому окопі. ВIДЕО 18+
Українські воїни батальйону К-2 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи знищили кількох окупантів та захопили ворожу позицію.
Відеозапис зроблений у захопленому окопі опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережі.
"Без монтажу. "Без фільтрів". 18+. Захоплені окопи вагнерівців. То вам помста за наших розстріляних пацанів". - зазначив у дописі до відео Бутусов.
Увага! Ненормативна лексика! Не рекомендовано до перегляду людям з нестійкою психікою!
Топ коментарі
+55 MausMike
показати весь коментар07.03.2023 12:26 Відповісти Посилання
+40 Валентина Саюн #551086
показати весь коментар07.03.2023 12:27 Відповісти Посилання
+40 Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар07.03.2023 12:28 Відповісти Посилання
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Не неси дурню.
Хлопець на фронті на передку.
Звісно, я не можу перевірити його слова та й не збираюся.
Може на передку там де ти інші справи, але тобі теж не варто казати за всі напрямки... де дурня, а де ні.
Із крові, поту сліз і боротьби
Народ нескорений! Тебе обрала доля
Щоб встановити мир по всій Землі
Ти обраний щоб знищити загрозу
Від царства абсолютної пітьми
Щоб Людство в світ чудовий і прекрасний
Могло без страху і тривоги йти
Ти щит і меч, ти воїн-оборонець
Ти втілення героїв давнини
На заклик нині "Слава Україні!"
"Героям Слава!" лине по Землі.
У першому гарнізоні, де служив (у Росії), анекдот "живий" ходив:
"Жаліється офіцер, що нема де зберігать овочі на зиму та консервації Його питають :
- Так чого ж ти собі гараж не побудуєш? І майстерня буде, і склад для матеріалів та інструментів і погріб для заготівель на зиму…
- Та я тут тимчасово…
- А скільки ти вже тут служиш?
- Восьмий рік …
Якщо модер дозволить-👉руссолдат.інфо💀 там багато бальзаму на душу.