Український дрон-камікадзе залітає у відкритий люк ворожого танку, що рухається по дорозі. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із батальйону К-2 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи влучив у відкритий люк російського танку, який рухався по дорозі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис вправної атаки на російський танк бійці опублікували у соцмережах.

"Ювелірна робота пілота дрона-камікадзе! Відстань до цілі була надто далекою, батарея дрону сідала... Але! Вдалося влучити не просто в танк, а у відкритий люк ворожого машини, який прямував на позиції. Бонусом із того люка стирчала голова командира екіпажу. Як результат - російський танк потребує ремонту, командир екіпажу слухає кобзона, доля екіпажу невідома і нецікава", - пишуть бійці у коментарі до відео.

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