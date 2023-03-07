Український дрон-камікадзе залітає у відкритий люк ворожого танку, що рухається по дорозі. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із батальйону К-2 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи влучив у відкритий люк російського танку, який рухався по дорозі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис вправної атаки на російський танк бійці опублікували у соцмережах.
"Ювелірна робота пілота дрона-камікадзе! Відстань до цілі була надто далекою, батарея дрону сідала... Але! Вдалося влучити не просто в танк, а у відкритий люк ворожого машини, який прямував на позиції. Бонусом із того люка стирчала голова командира екіпажу. Як результат - російський танк потребує ремонту, командир екіпажу слухає кобзона, доля екіпажу невідома і нецікава", - пишуть бійці у коментарі до відео.
Топ коментарі
+53 Randall Flag #387882
показати весь коментар07.03.2023 13:14 Відповісти Посилання
+47 Анатолий Воробей #551657
показати весь коментар07.03.2023 13:13 Відповісти Посилання
+36 Alex Tom
показати весь коментар07.03.2023 13:15 Відповісти Посилання
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Немає москаля.
Немає ніх£я вопщє!
Одна сира земля
С русскими не о чем говорить -
Их надо бить, а потом добить.
(Знаю, глагольная рифма - грех.)
Всех? Да практически, в общем, всех.
Хоть исключенья, конечно, есть,
Только их можно по пальцам счесть -
Несколько тысяч на всю страну,
В коей все прочие - за войну.
И, как показывает опрос,
Уровень "прочих" опять возрос.
И не надейтесь, что вся вина
На телевизоре - ни хрена!
Каждый, как я объяснял стократ,
Верит лишь в то, во что верить рад.
Каждый насильник, убийца, вор,
Каждый мучитель и мародер
Стали такими не потому,
Что телевизор у них в дому!
Вовсе не в Путине их беда -
Были такими они всегда,
Он лишь позволил им быть собой.
Завтрашний путин - средь них любой.
Питерский гопник, артист, певец,
Ректор, корректор, работник ТЭЦ,
Даже учитель и детский врач -
Каждый - подонок, холуй, палач!
Так что не надо, друзья, "ля-ля",
Будто бы жертвы они Кремля;
Не дикари рождены вождем -
Вождь дикарями всегда рожден!
А разевающему хайло,
Чтобы вещать, что не в русских зло,
Что, мол, лишь Путин-Шойгу-Лавров... -
Бейте по морде, не тратя слов!
Ю. Нестеренко 24 марта 2022
https://zbut121.livejournal.com/104946.html
https://defence-line.org/2023/03/o-postavkax-i-podstavkax-chast-1/ О поставках и подставках (Часть 1)
На днях один из набора специально отловленных послов, некто Вадим Пристайко, рассказал о том, что Великобритания поставит в Украину не 14 танков Challenger 2, а непосредственно 28. Мне лично не довелось видеть его заявления, но «хвост» этой новости широко разошелся по Сети. Единственное, что пришлось сделать - посмотреть источники британской прессы, которая специализируется на вопросах обороны. Тем не было ничего такого и пришлось вынести эту информацию за скобки, чтобы не тратить времени на то, чтобы выяснить, откуда она вообще взялась. Иногда это дает свои результаты и спустя некоторое время все становится на место просто своим ходом.
Так случилось и в этот раз. Польское издание https://defence24.pl/wojna-na-ukrainie-raport-specjalny-defence24/wielka-brytania-zaprzecz-dostawom-wiekszej-liczby-czolgow-dla-ukrainy Defence24 , со ссылкой на британский портал United Kingdom Defence Journal сообщило о том, что посол Пристайко сделал свое заявление, выковыряв «сенсацию» из носа, либо из более подходящего места. И тут возникает вопрос не о том, отчего посла так попердолило, поскольку истории с назначениями послов уже имеют такую бороду, что дальше - не надо. Только недавно отгремел скандал с послицей в Болгарию и эту тему не стали дальше развивать просто потому, что последствия могут оказаться слишком серьезными.
Например - опустеет Окружная в Киеве, поскольку тружениц интимного фронта отправят с дипломатическими миссиями в разные страны. Нет, удивило другое. Почему посол остановился именно на 28 танках, которые он придумал? Если уже фантазия пошла, то можно было рассказать о 280 танках, почему нет? Выглядело бы намного более нарядно и если уже «загоняться», то можно это делать с размахом и так, что в москве кому-то стало бы совсем плохо, а как следствие, туда из Германии прилетел бы еще один самолет-реанимация. А так, получился обычный посольский треп, от которого нет никакой пользы, а вместо этого возникает подозрение в том, что посол присел на какие-то экзотические и весьма тяжелые препараты и не рассчитал дозу.
На самом же деле, как было обещано поставить 14 танков, так они и готовятся к отправке. А кроме этого, согласно тому же польскому изданию, в этот раз из Великобритании прийдет около 30 экземпляров 155-мм самоходных гаубиц AS90, которые должны дополнить 155-мм самоходный артиллерийский парк в арсенале Украины, который состоит из буксируемых гаубиц M777A2 и самоходных гаубиц Krab, PzH2000, M109 и Ceasar. Так что ствольная, самоходная артиллерия получит весомое пополнение. Правда, это посла почему-то не вштырило и он решил рассказать удивительную историю.
По-хорошему, после такого позорного случая, когда посольские сказки с удивлением опровергают в странах-партнерах и главное - странах-донорах военной помощи Украине, посол тут же должен бы подать в отставку. Если же посол замешкался и не успел этого сделать, то его должен уволить МИД. Но как мы знаем, эта публика не имеет ни чести, ни совести и не способна на такие поступки. И не стоит удивляться тому, что пан посол может рассказать еще более забористую историю, на подобные темы.
Правда, тут стоит отметить, что форма подачи была не экстремальной и посол вполне мог бы рассказать о том, что он лично договорился за поставку дополнительных танков. Тогда бы эта история выглядела еще более нарядно и празднично. Здесь нет ничего удивительного, поскольку известный персонаж недавно рассказал о том, что спутник, на которые он собрал деньги с неопытных и наивных людей, окупил себя за первые двое суток. Как он мог себя окупить - другой вопрос, но он не имеет смысла, поскольку там - совсем другие препараты.
На всякий случай, мы решили посмотреть на то, что нам поставляют США в своем крайнем и между прочим уже 33-м пакете военной помощи, общая стоимость которой уже перевалила за 30 миллиардов долларов. Ничего не могу сказать о после в США, но судя по тому, как по-цыгански выжигает посол в Великобритании и точно зная, кого отправили послом в Болгарию, приходится действовать на упреждение. Мало ли что там еще могут придумать? Вот вчера министр обороны Резников, ничтоже сумняшеся, на публику рассказал о том, что президент поручил ему вернуться к реформам в вооруженных силах.
Правда министр не уточнил, откуда именно он должен вернуться к реформам и что он там делал, но судя по тому, какое количество скандалов он имеет на своей холке - без дела он точно не сидел. Например - рисовал аэроплан на салфетке и демонстрировал его журналистам как артист эстрадного жанра показывает зайца, вынутого из шляпы. Правда, суть этого жеста так и осталась загадкой, разве что сам фокусник оказался шляпой, именно в самолетном плане.
Хотя у него имеются и безусловные достижения, которыми он с удовольствием хвастается, например - экономией 100 млрд гривен на зарплатах военных. В самом деле, на эти деньги можно запилить еще более веселый «телемарафон», закупить яйца уже не по кривой цене в 17 гривен, но с особой системой самонаведения и технологией стелс а потому - сразу по 30 грн или же где-то взять и наложить асфальт. В конце концов, депутатам ВР надо же выплатить 100% надбавки за невыносимо тяжелый труд. Опять же - Бене надо еще что-то компенсировать, поскольку за время с 2019 года, хлебало у него разевается так, что африканские бегемоты, увидев это - нервно засуицидились бы всем поголовьем.
С другой стороны, спасибо министру за то, что на салфетке он явно нарисовал самолет и журналисты стали спорить о его мадели, хоть это и не имело никакого смысла, как и +14 танков имени Пристайко. А ведь он мог бы изобразить нечто не такое узнаваемое и пришлось бы спорить в другом ракурсе, например: из области ракетостроения рисунок или из области физиологии? Мог бы? Безусловно, но нарисовал самолетик, за что ему - огромное спасибо. Хоть тут не сильно обо**ал страну.
Но вернемся к текущему траншу поставок военной техники из США. Согласно официальным данным Пентагона, в этой поставке особый упор сделан на боеприпасы. Именно их наши военные просили в первую очередь. Артиллеристы получат ракеты для «высокомобильных систем» и хоть название ХАЙМАРС в тексте отсутствует, все равно понятно, что других систем у нас нет. Кроме того, будут поставлены снаряды 155 и 105 миллиметров, а также 25-мм боеприпасы, видимо, для автоматических гранатометов. Насколько можно понять, именно боеприпасов в этой поставке будет значительное количество. Понятно, что Пентагон не показывает конкретный объем этих боеприпасов.
Ну и еще две вишни на торте, которые указаны в официальном тексте министерства обороны США. В этот пакет впервые включена вспомогательная техника, предназначенная для преодоления водных препятствий. Проще говоря, речь идет о высокомобильных мостовых переходах, необходимых при форсировании водных преград. Плюс к тому, начинается поставка техники, боеприпасов и оборудования для расчистки препятствий. Видимо, речь идет о комплексе средств, которые обеспечивают проходы в минных полях и других инженерных препятствиях. В каких случаях все это применяется - каждый пусть решит сам.
Ну и вторая «вишня» на торте - прямо по тексту Пентагона:
«But the United States is just one nation supporting Ukraine's right to sovereignty. According to DOD figures, more than 54 countries from around the world have pledged more than 1,000 tanks and other armored vehicles. They've delivered or pledged more than 800 artillery systems, and they've delivered more than 2 million rounds of artillery ammunition and more than 50 advanced Multiple Rocket Launch Systems».
В общем, эти данные имеются в открытом доступе на официальном сайте Пентагона и противник может сделать из этого собственные выводы. В частности - может приготовиться как следует и обеспечить свои войска надлежащим количеством черных мешков. Ну а ВСУ запросили для следующего транша кассетные боеприпасы, которые очень хорошо лечат эффект мясной волны. Так что «ванька-встанька» скоро «будет себе иметь». В этом уже нет никаких сомнений.
С русскими не о чем говорить -
Их надо бить, а потом добить.
(Знаю, глагольная рифма - грех.)
Всех? Да практически, в общем, всех.
Хоть исключенья, конечно, есть,
Только их можно по пальцам счесть -
Несколько тысяч на всю страну,
В коей все прочие - за войну.
И, как показывает опрос,
Уровень "прочих" опять возрос.
И не надейтесь, что вся вина
На телевизоре - ни хрена!
Каждый, как я объяснял стократ,
Верит лишь в то, во что верить рад.
Каждый насильник, убийца, вор,
Каждый мучитель и мародер
Стали такими не потому,
Что телевизор у них в дому!
Вовсе не в Путине их беда -
Были такими они всегда,
Он лишь позволил им быть собой.
Завтрашний путин - средь них любой.
Питерский гопник, артист, певец,
Ректор, корректор, работник ТЭЦ,
Даже учитель и детский врач -
Каждый - подонок, холуй, палач!
Так что не надо, друзья, "ля-ля",
Будто бы жертвы они Кремля;
Не дикари рождены вождем -
Вождь дикарями всегда рожден!
А разевающему хайло,
Чтобы вещать, что не в русских зло,
Что, мол, лишь Путин-Шойгу-Лавров... -
Бейте по морде, не тратя слов!
Ю. Нестеренко 24 марта 2022
https://zbut121.livejournal.com/104946.html
Я гадаю що ні.
АЛЕ ВІН НЕ ЗАЛІТАЄ В! В момент вибуху він був над
але як на мене хай іздять з відкритими люками легше буде копійчаним дронам...
При кумулятивному вибуху осколків, що вражають екіпаж , відносно небагато - вони з"являються лише в точці виходу струменя всередині башти чи корпусу і розлітаються пучком Хто не потрапив у сектор розльоту осколків - повезло Страшніше інше - високотемпературний плазмовий "шнур" і скачок повітряного тиску Тобто - опіки та контузія Коли люки відкриті - гази частково вилітають назовні
Пофиг всем,
Трезвый ты или "синий",
Сам пришел или прислан насильно -
Ты теперь вне закона.
Гори!
Леся Рой
Разводить судебную бодягу
С теми, коим на закон плевать?
Хватит разговоров про Гаагу!
Русских надо просто убивать.
Без суда и следствия. На месте.
Слишком много чести им - тюрьма.
Все они заслуживают мести
Без деленья на сорта дерьма.
Кто стрелял, насиловал и мучил,
Кто "всего лишь" славил их в тылу -
Все они ответственны за Бучи,
Все сознательно служили злу.
Злу, какого нет на свете гаже,
Однозначней, ниже и гнусней,
Злу, что подлостью затмило даже
Мерзость геноцидов прошлых дней!
От учителей до музыкантов,
От редакторов до ректоров -
Не делите их на комбатантов,
Коммерсантов и простых воров.
Адвокаты, пыл свой поумерьте,
Мертвым детям заглянув в глаза!
Русские заслуживают смерти.
Все, кто не был против - были за.
Кто не диссидент и не отказник -
Никакой пощады. Враг есть враг.
Раз в Гааге нету смертной казни,
Разберемся сами, без Гааг.
Да воздастся каждому по вере!
Запад ненавистен для русни?
Пусть же получают в полной мере
По своим же принципам они!
Чтоб без чистых европейских камер
На голландской чуждой долготе -
Чтоб копали голыми руками
Для себя могилы в мерзлоте!
Чтобы корчились от пули в брюхо,
Чтоб ногами дрыгали в петле,
А потом - зловонного их духа
Чтобы не осталось на земле!
И пускай не ждут поблажек черти:
Тот, кто их уничтожает - благ.
Русские заслуживают смерти.
Просто смерти. Никаких Гааг.
декабрь 2022
https://zbut121.livejournal.com/122670.html
- Хлопці! Не "швидіть" так! Ви ж любите "гарячих "хахлушек"? Давайте цілуваться!
Та й зацілувала до смерті!
Назва статті «Украинский дрон-камикадзе залетает … в люк. Источник: »
АЛЕ ВІН НЕ ЗАЛІТАЄ В! В момент вибуху він був над
Судячи з розмови в відео, дрон, малого того, що влучив у відкритий люк в макітру окупанта, так й зробив це на межі отримання сигналу від пульту керування.