Командир батальйону "Сармат" Юрчук про контрнаступ, Вугледар, мобілізованих на "нулі", злочинні накази та озброєння. ВIДЕО

Павло Юрчук, офіцер ЗСУ, командир 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" 56-ї Маріупольської бригади про контрнаступ, ситуацію у Вугледарі та розгром 155-ї бригади морської піхоти росіян.

Про це він розповів в інтерв'ю Ірині Сампан, опублікованому на YouTube-каналі "Бутусов Плюс", передає Цензор.НЕТ.

Юрчук закінчив Національну академію сухопутних військ імені Сагайдачного. Свій бойовий шлях командира розпочав у 2016-му в морській піхоті, його підрозділ обороняв Маріупольський напрямок. Після початку повномасштабного вторгнення піхотний батальйон на чолі з Павлом Юрчуком стримував російську агресію в районі Пісків, Волновахи, Золотої Ниви, Вугледара та Бахмута у Донецькій області. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня та іншими високими відзнаками Міністерства оборони України.

За його словами, наразі про "оточення" та "відрізання від ключових доріг" на Вугледарському напрямку не йдеться.

"Нам вдалося розгромити низку невеликих підрозділів 155-ї бригади (морської піхоти ЗС РФ. - Ред.) в ході зачистки позицій, деяких наших позицій, які було втрачено. Вдалося частину розгромити, частину оточити, частину взяти в полон. ... Це були десятки досвідчених контрактників та декілька офіцерів", - розповів Юрчук.

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