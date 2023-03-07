УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7572 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
28 172 9

Командир батальйону "Сармат" Юрчук про контрнаступ, Вугледар, мобілізованих на "нулі", злочинні накази та озброєння. ВIДЕО

Павло Юрчук, офіцер ЗСУ, командир 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" 56-ї Маріупольської бригади про контрнаступ, ситуацію у Вугледарі та розгром 155-ї бригади морської піхоти росіян.

Про це він розповів в інтерв'ю Ірині Сампан, опублікованому на YouTube-каналі "Бутусов Плюс", передає Цензор.НЕТ.

Юрчук закінчив Національну академію сухопутних військ імені Сагайдачного. Свій бойовий шлях командира розпочав у 2016-му в морській піхоті, його підрозділ обороняв Маріупольський напрямок. Після початку повномасштабного вторгнення піхотний батальйон на чолі з Павлом Юрчуком стримував російську агресію в районі Пісків, Волновахи, Золотої Ниви, Вугледара та Бахмута у Донецькій області. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня та іншими високими відзнаками Міністерства оборони України.

За його словами, наразі про "оточення" та "відрізання від ключових доріг" на Вугледарському напрямку не йдеться.

"Нам вдалося розгромити низку невеликих підрозділів 155-ї бригади (морської піхоти ЗС РФ. - Ред.) в ході зачистки позицій, деяких наших позицій, які було втрачено. Вдалося частину розгромити, частину оточити, частину взяти в полон. ... Це були десятки досвідчених контрактників та декілька офіцерів", - розповів Юрчук.

Також дивіться: Командир "Фрайкору", Герой України (посмертно) Георгій Тарасенко про бій зі спецназом РФ у Харкові 27.02.2022: Взяли 4 полонених та ліквідували близько 20 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

військовослужбовці (4808) Сампан Ірина (36)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
......А ГОЛОВНЕ ЩО НА ЦІХ БІЙЦІВ ЯКИХ МОБІЛІЗУВАЛИ ДЕРЖАВА ВИТРАТИЛА КОШТИ І НЕ МАЛІ А ПІДГОТОВКИ НУЛЬ.....А ПОМИЛКА САМА ВЖЕ В САМІЙ МОБІЛІЗАЦІЇ НАХВАТАТИ НА ВУЛИЦЯХ ТА ВІДДАТИ ЧЕРЕЗ МІСЯЦЬ В ПІДРОЗДІЛИ...А ЩЕ СЕРЕД НИХ.... АВАТАРИ ....ЧИ ЩЕ ЩОСЬ ГІРШЕ А МІНІСТРУ ОБОРОНИ ЗАМІСТЬ РЕКРУТІНГУ ЯКІСНОГО ЛЕПШЕ МОБІЛІЗУВАТИ ШОБЛО І ВІДДАТИ В ПІДРОЗДІЛИ ДЛЯ КІЛЬКОСТІ ЩОБ КОМАНДИРИ НЕ КАЗАЛИ ЩО В НИХ КАДРОВИЙ ГОЛОД....А ЩЕ ГІРШЕ КОЛИ ІЗ-ЗА ЯКИХОСЬ ОБСТАВИН ...ІЗ-ЗА ТАКИХ СОБІ МОБІЛІЗОВАНИХ ГИНУТЬ ДІЙСНО ФАХІВЦІ А ЩЕ МОЛОДІ....БО МОБІЛІЗОВАНИЙ В 50+ НЕМОЖЕ НАВІТЬ ПРОБІГТИ 500 МЕТРІВ НЕЗАХЛИНАЮЧИСЬ ВОЗДУХОМ...ЦЕ ТАКЕ СОБІ СПИСАННЯ КОШТІВ З РАХУНКІВ НА ХАРЧУВАННЯ ....ОБМОНДИРУВАННЯ....НАВЧАННЯ..МЕДИЧНЕ СОПРОВОДЖУВАННЯ .І ТАК НАДАЛІ....І В ЗАГАЛІ НАВІЩО ТЯГНУТИ В ЗСУ НАПІВСІЛКОМ....А ПОТІМ САДЖАТИ ЗА ГРАТИ....ЧИ ЛЕПШЕ ПЕРЕФОРМУВАТИ МОБІЛІЗАЦІЮ НА РЕКРУТІНГ ЯКІСНИЙ ТА МОТИВОВАНИЙ....
показати весь коментар
07.03.2023 14:46 Відповісти
Слава мужнім українським воїнам, слава Україні!
показати весь коментар
07.03.2023 15:24 Відповісти
Все проблемы армии, а они естественно есть, должны обсуждаться не на полях интернета , это глупость, если не сказать больше, те СМИ, которые имеют доступ к военным, должны это доносить до военного и гражданского руководства страны, а не делать на этом пиар, это моё твёрдое убеждение.
показати весь коментар
07.03.2023 18:06 Відповісти
фраза журналістки: "в районі ПІсок" зриває дах, добре, що не пІсьок!
в Україні понат 50 сіл з назвою ПіскИ, тому посилання на місцеву традицію
називати село ПЄскі не є переконливим аргументом
принаймні, журналісти мають це усвідомлювати і не поширювати покручі
Слов'Янськ а не СлАвінск, ПіскИ а не ПІски, СтУгна а не СтугнА (як каже Т.Чорновол)
показати весь коментар
07.03.2023 19:41 Відповісти
Це хіба не той командир що наших воїнів на забій посилав у Пісках?
показати весь коментар
19.06.2023 01:08 Відповісти
Так наче той, з 34:30

https://www.youtube.com/watch?v=2tx07RLcUOE&t=3s&ab_channel=%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81
показати весь коментар
22.12.2023 14:21 Відповісти
 
 