Хороший росіянин той, який вб’є тих, проти кого ми воюємо, - морпіх ЗСУ Богдан Масляк, який боронить Авдіївку. ВIДЕО
Богдан Масляк був у мирному житті підприємцем - мав ресторан та будівельний бізнес. З початком війни став волонтерити, а згодом записався до лав резервістів Морської Піхоти. Зараз він захищає Авдіївку.
Про це йдеться в сюжеті "Українського свідка", передає Цензор.НЕТ.
Богдан Масляк - боєць 503 батальйону Морської Піхоти ЗСУ. Чоловік мав ресторанний та будівельний бізнеси, з розгортанням бойових дій на Донбасі у 2014 році - почав волонтерити. Тоді він витратив чималу суму власних коштів на тепловізори, форми тощо - завозив усе це з-за кордону.
Учасник Революції Гідності та засновник фонду "Допоможи фронту" зараз боронить Авдіївку у складі 503-го Окремого батальйону Морської Піхоти.
За спеціальністю Богдан - кулеметник. Також управляє БПЛА та відповідає за забезпечення, поєднуючи таким чином ролі волонтера та військового.
У своєму інтерв’ю військовий наголошує на тому, що ворога не можна недооцінювати. "Я їх (росіян. - Ред.) зневажаю фактично, я їх ненавиджу. Але ти дивишся на ворога і розумієш, що він все правильно робить. В нього треба брати краще, що він вміє, - каже Богдан. - Мені не подобається, коли з росіян всі сміються. Це розслабляє, а ми, між іншим, закінчуємось. В нас немає 110 мільйонів людей, ми цінуємо кожного воїна. А досвідчених вояк у перші дні війни ми втратили овердофіга, вони своїми грудьми стримали російську навалу".
Чоловік розповів про тактику просування російських військ, яку не раз бачив на власні очі: "Під’їхала БМП, викинула 18 чоловік - проти наших трьох. Їм все одно скільки це буде - 10, 15 людей, 1000. Це тактика Другої світової, з того часу вона не змінилася. Хіба що кількість тих, хто нападає, менша, вони зараз просуваються малими групами".
З точки зору військового Богдан висловив свою думку щодо хейту на адресу тих, хто не воює.
"Хейтити людину за те, що вона не на війні, неправильно. Нам потрібні економіка та підтримка, без цього нас тут, на фронті, не буде. Диванні воїни з Фейсбуку все знають, але чомусь воювати йдуть не всі. Втома відчувається, як моральна, так і фізична. Відпочинок потрібний, але наш підрозділ ще не мав ротації. У нас є дике бажання швидше повернутись додому, а ти зможеш це зробити тільки тоді, коли повбиваєш москалів. Хороший росіянин? Це той, хто вб’є того, хто зараз воює з нами", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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- Но есть же и хорошие русские!
- Конечно есть. Каждый двухсотый.
Украинский анекдот
Здесь уже ничего не исправить. Господь, жги!
Надпись на российском заборе
Хороших русских не бывает!
Невиноватых русских нет!
Кто сам из них не убивает,
Дает убийцам горсть монет.
Кто нынче к миру призывает,
Где был все эти восемь лет?
Кто власть клянет, тот распевает
О "невиновных русских" бред,
И этим самым покрывает
Всю эту злобную орду,
И перед миром отмывает
Тех, коим место - лишь в аду.
Что для других народов - форма
Болезни, временная жуть -
Фашизм, садизм - для русских - норма!
Их квинтэссенция. Их суть.
Для них болезнь - как раз свобода,
От коей вновь исцелены,
Согласные на все невзгоды
Во имя рабства и войны.
И не скулите о культуре -
Кто их взрастил, как не она,
Что лижет... руки диктатуре,
Причем в любые времена?
Виновны Пушкин и Булгаков,
Фет, Бродский, Тютчев и Крылов -
Любители давить поляков,
Бить "немцев", презирать "хохлов"...
Кто славил в юности свободы,
Тот быстро грех превозмогал
И верноподданные оды
Блюдолизательно слагал.
Не может русского исправить
Ни заграница, ни тюрьма -
Они повсюду будут славить
Амбрэ родимого дерьма;
И Достоевский в "мертвом доме",
И Солженицын в лагерях
Мечтали тоже - о погроме,
О скрепоносных упырях!
(Кто до конца его прочел)
В итоге вонь родных сараев
Европе гордо предпочел!
Потратив множество усилий,
Чтоб исключенья перечесть,
Найдем четыре-пять фамилией,
Ну, может даже целых шесть.
Окей, пять-шесть не в общей куче,
Но в целом русская орда
С походов Грозного до Бучи
Не изменялась никогда.
Коль на одной, допустим, чаше
Те шесть, а на другой все зло
От русских миру - было б краше,
Щоб взагалі їх не було!
А вся культура мировая
Без этих четырех-шести,
Особо не переживая,
Могла б и далее цвести.
Исчезли скифы и этруски,
И мы о них слезы не льем;
Пусть всё, что славит слово "русский",
Идет за русским кораблем!
Чем дать России новый шанс,
Чем имманентному злодею
Опять устроить ренессанс!
И пусть никто не забивает
Нам этой пакостью мозги!
Хороших русских - не бывает!
Господь - иль кто там вместо - жги!
апрель 2022
https://zbut121.livejournal.com/112732.html