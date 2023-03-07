Білоруський диктатор Лукашенко обізвав Зеленського та кинув йому "виклик". ВIДЕО

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко розкритикував президента Зеленського та заявив, що той просив "укласти пакт про ненапад".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Він коментував вибухи на аеродромі "Мачулищі".

"Я ще якось думав, що Україні потрібен мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський - просто гнида. Просто гнида! Такі операції не проводяться без узгодження з керівником країни і головнокомандувачем. Це я вам кажу як президент", - сказав Лукашенко.

За словами самопроголошеного "президента," Зеленський нібито "бігає навколо Білорусі, надсилає людей і просить" його "укласти пакт про ненапад".

"На що я говорив: "Ми не збираємося нападати". - "Ні, давайте підпишемо договір під заступництвом організації Об'єднаних Націй, що ви на нас не нападете". Ви чули мої всі ці заяви. І в цей час ... що ж, виклик кинуто", - додав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрив ДРЛО А-50 на авіабазі "Мачулищі": Лукашенко заявив про "затримання українського терориста", звинуватив СБУ та ЦРУ