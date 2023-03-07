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Білоруський диктатор Лукашенко обізвав Зеленського та кинув йому "виклик". ВIДЕО

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко розкритикував президента Зеленського та заявив, що той просив "укласти пакт про ненапад".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Він коментував вибухи на аеродромі "Мачулищі".

"Я ще якось думав, що Україні потрібен мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський - просто гнида. Просто гнида! Такі операції не проводяться без узгодження з керівником країни і головнокомандувачем. Це я вам кажу як президент", - сказав Лукашенко.

За словами самопроголошеного "президента," Зеленський нібито "бігає навколо Білорусі, надсилає людей і просить" його "укласти пакт про ненапад".

"На що я говорив: "Ми не збираємося нападати". - "Ні, давайте підпишемо договір під заступництвом організації Об'єднаних Націй, що ви на нас не нападете". Ви чули мої всі ці заяви. І в цей час ... що ж, виклик кинуто", - додав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрив ДРЛО А-50 на авіабазі "Мачулищі": Лукашенко заявив про "затримання українського терориста", звинуватив СБУ та ЦРУ

Автор: 

Білорусь (7968) Зеленський Володимир (24339) Лукашенко Олександр (2661)


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Топ коментарі
+74
Гандон вусатий шукає привід для війни? Ми ж тебе з твоєю ************ закопаємо, як картоплю.
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07.03.2023 14:55 Відповісти
+56
Цей картопляний "стратег" має великі плани на майбутнє.

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07.03.2023 15:08 Відповісти
+54
Ах тиж вусата хвойда! Карту ту покажи аже і скажино мені уйобіщний прапорщик колгоспу бсср звідки напали на Україну і з якої території її обстріліють гнидо ти!!
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07.03.2023 14:55 Відповісти
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злобный дешевый колхозный картофельный недорусский клоун
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07.03.2023 22:31 Відповісти
**** , вообще окуел, заявлять на весь мир, Украина в крови разрухе ,и эта тварь дырявая такое заявляет во время войны.
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07.03.2023 23:22 Відповісти
зеленский гнида а ти *******
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07.03.2023 23:52 Відповісти
Таке враження, що воно саме себе убаюкувало цими призивами до чогось )
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08.03.2023 00:49 Відповісти
Придурок нафталиновый.
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08.03.2023 01:04 Відповісти
лука правильно сказав , він добре знає.що зєлєнський і єрмак працюють на кацапів , приклад як ці два урода злили операцію по вагнерам.
Це не відміняє того що лука теж така сама гнида.просто на нього насрати але зєлєнський і єрмак здали пів України а скільки вже воїнів загинуло через клоуна і єрмака?а що про мародера рєзнікова якого зєлєнський покриває, а якщо копнути любого з слуги урода?
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08.03.2023 05:28 Відповісти
особо удручающий вид произвели военные подстарки...
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08.03.2023 06:56 Відповісти
Вякает завгосп беларусской губернии параши. ********* вас давно надо,уроды,за ракетные атаки.
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08.03.2023 08:39 Відповісти
Це ж той літак який кружляє навкруги і робить паніку в Україні ?
Ну то хто гнида вусата ?
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08.03.2023 08:45 Відповісти
Как то он поздно всрался,указаний шо ли ждал.
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08.03.2023 09:09 Відповісти
Колхозное быдло
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11.03.2023 20:11 Відповісти
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