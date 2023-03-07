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Скабєєва розповіла про "голод" у Великій Британії: "Начали жрать белок, но гаубицы Украине поставят". ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва розповіла про те, що через нестачу продуктів у Великій Британії у ресторанах почали готувати білок, яких чимало бігає у британських парках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона розповіла у своєму пропагандистському шоу на росТВ, зазначивши, що попри "продуктову кризу" британці не відмовляються від постачання зброї в Україну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандистка Скабєєва пропонує заборонити слово "Україна" в Росії. ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5661) пропаганда (2823) Скабєєва Ольга (51)


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Топ коментарі
+68
нічого

мені мій знайомий британець казав що вони всі готові хоть гівно їсти тільки щоб ми більше кацапів утилізували
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07.03.2023 16:49 Відповісти
+63
десь в кущах тихо плаче й заздрить боброїдка, завжди хотіла і білочку спробувати, бо білочка від водочкі не така смачна
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07.03.2023 16:48 Відповісти
+55
Ця їбанута вже й сама віре в ту йухню що несе своїм унітазом.
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07.03.2023 16:52 Відповісти
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Явно виражений діагноз-"белочка",на данний момент,нелікуется.
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07.03.2023 18:34 Відповісти
Ось що таке *спіймати білочку* )))
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07.03.2023 18:38 Відповісти
Ага, такі мабуть смачьненькі , сірі, спокійно собі ходять тут скрізь табунами, і не в курсах вони бідні про бєлочку голодної **********.
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07.03.2023 19:10 Відповісти
крольчиха перетыренная, уж лучше "белок жрать", чем у вашего пфуйла "вялого" каждый день хапать... Всем мокшанким сбродом. По очереди. Не надоело!?
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07.03.2023 19:24 Відповісти
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07.03.2023 20:08 Відповісти
Клята дресирована абізяна, щоб ви усі там на болотах повиздихали у страшних муках.
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07.03.2023 20:08 Відповісти
Сливной бачок,опять щось курнув...
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07.03.2023 20:12 Відповісти
Обконченная м*давошка совсем кукухой поехала и єто радует
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07.03.2023 20:13 Відповісти
Скоріше ти на "натуральний йогурт" перейдеш, ні британці почнуть білок їсти...
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07.03.2023 20:25 Відповісти
Саме кумедне те, що англійці над кожною білкою та качкою у місцевих парках аж трусяться, так їх оберігають.
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07.03.2023 21:03 Відповісти
тепер зрозуміло стало навіщо - а якщо не стане чого їсти
слівной бачок - ума палата, палата №6
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07.03.2023 22:17 Відповісти
Права тварин в Британії так захищені, що навіть права людини їм заздрять.
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07.03.2023 22:30 Відповісти
Вы осторожней тут.... С такой подачей материала))) А то мокшанцы, с их буйной фантазией, найдут в этом каннибализм)))
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08.03.2023 00:00 Відповісти
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08.03.2023 00:03 Відповісти
Я не помню уже о чем, мы с вами спорили, или разговаривали, с месяц назад, но получилось так что моя ПРЕДПОЛОГАЕМАЯ версия, через несколько дней уже была озвучена как официальная) Правда тоже не помню кем, но новость здесь на сайте была))) Так что не очень удивлюсь если что то подобное мы от них услышим)
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08.03.2023 00:22 Відповісти
А на яку саме тему ми сперечались?

Мені цікаво. Згадуйте.
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08.03.2023 00:25 Відповісти
Ну тогда через несколько дней) Сейчас немного занят, а надо будет перешерстить несколько сотен коментов в ленте
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08.03.2023 01:12 Відповісти
То да, но откуда ж об этом знать кацапским дегенератам-зрителям этой ************?
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08.03.2023 00:10 Відповісти
Прикольно б було, як би вона ще сказала, що британські бєлкі дуже страшні, схожі на сірих щурів, а от рузкіє бєлочкі такі красуні руденькі та пухнасті.
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08.03.2023 00:22 Відповісти
Краса https://www.youtube.com/watch?v=OpTY4JLB_N4 руZZкіх бєлочєк - то страшна сила.
Страшна в усіх сенсах...
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08.03.2023 00:52 Відповісти
«Ой ***** ліл»(с) Чумачєчая бєлка!
«Бухаєте? Тогда я іду к вам!»
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08.03.2023 17:47 Відповісти
Коли я вперше побачив це чудо, іржав басовито, немов слін, і надодачу затопив клавіатуру кавою.
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09.03.2023 04:19 Відповісти
Те существа, которые сегодня населяют россию, лишены физиологической возможности думать, поскольку амёбам этого не дано от природы, поэтому, за них думает телевизор с путинскими подонками.

Когда падёт кровавый режим, этих уродов порвут первыми на мелкие кусочки, им не уйти от расплаты.
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07.03.2023 21:12 Відповісти
Скоро білки вас жерти почнуть.
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07.03.2023 21:14 Відповісти
Сливной бачек потек...
Зовите немецкого сантехника - Скобеев не справляется!
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07.03.2023 21:18 Відповісти
Їй до протікань не звикати .
А от німецький сантехнік у цьому випадку може не впоратися. Тут потрібен двометровий ноусер з Африки.
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09.03.2023 04:23 Відповісти
На росии белок ловят, у Великобритании едят.
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07.03.2023 21:28 Відповісти
хора й малохольна.... чи придурується?
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07.03.2023 22:06 Відповісти
Аби не бобрів як дехто .
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07.03.2023 22:12 Відповісти
Народ говноед продолжает жрать дерьмо.
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07.03.2023 22:29 Відповісти
Животных так много…. Будем есть. А откуда животных так много в парках? Наверно голодные боританцы сначала откармливают их, чтобы потом есть с голодухи
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07.03.2023 22:32 Відповісти
кінчена козоморда кацапка
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07.03.2023 22:57 Відповісти
Схоже, на раZZії вкотре винайшли нову "дурь", котру успішно випробували на цій істоті.
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07.03.2023 22:57 Відповісти
Ну ок, я понимаю, что скабеева совсем не дура, если сумела залезть туда, куда она залезла и там удерживаться долгое время. Но млять неужели ж ее зрители одни клинические кретины, которым можно втюхивать это фуфло, изо дня в день?!
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08.03.2023 00:09 Відповісти
Тварюка ********* йо@ нулась
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08.03.2023 00:15 Відповісти
але ж на расєє жеруть бобрів і це норма! шо, її колега по фейкомету симонянша не поділилася досвідом?
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08.03.2023 00:20 Відповісти
Білок будуть подавати в ресторанах тому, що нехватає грошей на їжу!?!? На ресторани хватає, а на їжу-НІ!?!? П
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08.03.2023 02:55 Відповісти
Що візьмеш з дури у якої білочка в голові?
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08.03.2023 04:35 Відповісти
так белка это крыса, со всеми вытекающими, только пушистая. разве их можно кушать. вопрос риторический конечно.
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08.03.2023 05:19 Відповісти
Ну почалось ., свою кацапську біомасу до нехватки підготовлює . Здалеку так , і про карточну систему пора підходить віщати . Голод це інтересна тема , далі не буду.
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08.03.2023 06:56 Відповісти
Дура дурой. А года 2 назад украинофоб Гордон назвал скабееву "умнейшая девочка"
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08.03.2023 08:38 Відповісти
Мені цікаво така дура від природи, чи це кацапи вивели новий від
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08.03.2023 08:43 Відповісти
Вчора на матчі Челсі-Боруссія подавали до пива білок і двох жарених кацапів.
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08.03.2023 09:25 Відповісти
Russen aufpassen sobald werden sie kommen oder leben in England werden sie als erste gefressen oder Getötet und an Schweine gefuttert und nach Russland exportiert.
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08.03.2023 10:31 Відповісти
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