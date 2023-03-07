Скабєєва розповіла про "голод" у Великій Британії: "Начали жрать белок, но гаубицы Украине поставят". ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва розповіла про те, що через нестачу продуктів у Великій Британії у ресторанах почали готувати білок, яких чимало бігає у британських парках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона розповіла у своєму пропагандистському шоу на росТВ, зазначивши, що попри "продуктову кризу" британці не відмовляються від постачання зброї в Україну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандистка Скабєєва пропонує заборонити слово "Україна" в Росії. ВIДЕО