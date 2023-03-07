Скабєєва розповіла про "голод" у Великій Британії: "Начали жрать белок, но гаубицы Украине поставят". ВIДЕО
Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва розповіла про те, що через нестачу продуктів у Великій Британії у ресторанах почали готувати білок, яких чимало бігає у британських парках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона розповіла у своєму пропагандистському шоу на росТВ, зазначивши, що попри "продуктову кризу" британці не відмовляються від постачання зброї в Україну.
Топ коментарі
+68 Sam Johns #554555
показати весь коментар07.03.2023 16:49 Відповісти Посилання
+63 Paul Foxen #557682
показати весь коментар07.03.2023 16:48 Відповісти Посилання
+55 Саша Пончик
показати весь коментар07.03.2023 16:52 Відповісти Посилання
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