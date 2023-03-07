США погрожують санкціями за розгін протестувальників у Грузії, які вже почали застосовувати коктейлі Молотова. ВIДЕО
США можуть накласти санкції на відповідальних за придушення протестів у Грузії. Водночас протестувальник почали використовувати коктейлі Молотова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державного департаменту США Неда Прайса під час брифінгу в Вашингтоні.
"Ми уважно стежимо за подіями останніх годин у Грузії. Ми бачимо повідомлення з Тбілісі, згідно з якими проти демонстрантів було застосовано сльозогінний газ та інші засоби для придушення протестів", - заявив Прайс.
За словами речника Держдепу, відповідальні за придушення протестів у Грузії можуть потрапити під санкції США.
"У нас є низка інструментів, які дозволяють притягнути до відповідальності будь-кого в будь-якій країні за втручання у реалізацію того, що є універсальним правом людини", - додав він.
В той же час ввечері 7 березня в ході масових протестів учасники акції почали застосовувати коктейлі Молотова.
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Штрих ти спалився
Так вот, когда в Грузии происходили все вышеописываемые события, Украина плавно продолжила жить после совка в СНГ без шума и пыли с бывшими коммуняками во главе, с разгулом коррупции и далее до майдана и крымских событий. В Грузии же только и успевали отдышаться до следующего "конфликта". Так что рашке ничего особенного не светит в Грузии, даже эти мечтуны до сих пор открешиваются от рашки мол да да, окупанты, чего уж там, не смея прямо или косвенно симпатиризовать гавнорашке. Как правило после передышки антироссийские настроения только усилываются, иногда рашку подставляют даже те, на которых они расчитывала - Шеварднадзе поставили в 1992-м году, прямо из Москвы "пригласили" в Тбилиси после госпереворота, но что-то он даже наставивьему российских силовиков вокруг сумел вывернуться и дать всем пинка под зад - Вардико Надибаидзе (министр обороны Грузии 1994-1998, генерал российской армии, после назначения на должность министра обороны, ушел с поста заместителя коммандующего закавказским военным округом РФ, штаб в Тбилиси до 2006 года), Игорь Георгадзе, министр Госбезопасности (сын генерала КГБ СССР П. Георгадзе), освобожден от должности в 1995 году, выдан ордер на арест, сбежал в Москву. В дальнейшем, до сегодняшнего дня, является рупором рашки, создал проросийскую партию с нулевым рейтингом и идет на выборы, то в русле обвинений рашки озвучивает что американская лаборатория Лугари в Грузии занимается разработкой биологического оружия и занимается вбросами всякой чумы и т.д. в рашку. Шота Квирая, министр МВД и министр Госбезопасности, из-за обвинений нарушений прав человека, в сотрудничестве со спецслужбами рашки ушел в отставку и конечно же свалил в Москву.
Вот как у нас проходили в 90-х отношения с рашкой. про экономические санкции, запрет грузинского экспорта в рашку, введение визового режима со стороны рашки я молчу, и все это было задолго до прихода Саакашвили во власть, тотальное отсутствие электричества и газа и 20% населения просто выехало чтобы было чем-то прокормить семьи
И вот на этом фоне, что вы пытаетесь сказать, что вы будете учить грузин как за свободу кровь проливать? Вы, которые спали в совокском угаре аж до 2014 года пока не приспичило? Может еще дальше в историю полазить как грузины свой язык защитили в 1978 году и отстояли, хотя был опыт 1956 года когда протестующих растреляли? Может поэтому в Грузии у грузин нет проблем со знанием грузинского языка, а в Украине - говорящий на украинском получал ярлык деревенщины и провинциала? Так что я вас умоляю, не надо ля-ля
На що і сподіваються ваші високопосадовці заявляючи наступне:"Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, не дивлячись на те, що її https://zn.ua/ukr/WORLD/hruzija-ne-stane-peredavati-ukrajini-vijskovu-dopomohu-vitsepremjerka-tsulukiani.html країна відмовила Україні у постачанні необхідної зброї, наполягає на включення у майбутній мирний план між Україною та Росією пункту про вихід російських військових з окупованих територій Грузії." Вам не здається що це не зовсім чесно з вашої сторони?
Российские пропагандисты позже писали, что военная авиация РФ столкнулась в Грузии с железным профессионализмом.
"Включенный Бук легко заметить и нанести удар. Поэтому системы включались точечно: включались, захватывали цель, наносили удар - и отключались. Это профессионализм высочайшего уровня", - писали пропагандисты, объясняя, почему это не могли быть грузины.
ВСПОМИНАЕТ БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ: "Хочу поблагодарить Украину. Мы спаслись благодаря ей. В Украине мы готовили своих военных специалистов. Украина нам дала системы «Бук» и «Оса». Дала боекомплекты. И благодаря этим системам мы сбили 12 российских бомбардировщиков, включая Ту-22М3, который никто никогда ранее не сбивал".
Он считает, что единственная причина, по которой РФ не использует авиацию в войне на Донбассе - украинская ПВО. "Они знают, что украинская ПВО способна их сбивать и в Украине достаточно боекомплектов для этого", - рассказал Саакашвили.
Бывший грузинский лидер рассказывал, что сначала боевая авиация россиян летала днем.
"Когда мы начали их всех подряд сбивать, они остановились - пилоты отказались летать. И тогда они послали самолет ночью. И вот звонят мне ночью из американского Генштаба и говорят, что к нам вылетела стратегическая авиация России. Мы опять привели в боеготовность украинскую систему - и сбиваем ночью Ту-22М3", - вспоминал Саакашвили.
"Мы выиграли два-три дня благодаря украинскому оружию, технологиям и специалистам, которые наших готовили", - подтверждает Саакашвили роль украинских систем ПВО.
"Украина дала нам ПВО, которое было критически важным в первые дни войны. Именно в начале было важно выиграть время. Если бы не Украина - грузинское государство бы не выстояло", - говорит бывший президент Грузии.
Что касается достаточности вооружения, ну дали и Украине и Грузии в 2021-м (если не ошибаюсь) джавелины, но сказать что этого достаточно (ну пару танков, даже если 10, подбили ведь?) и чего вам еще надо, и на том скажите спасибо - явно неадекватно.
Что касается ввязывания в войну, вообще-то речь шла о том как это преподают пророссийские силы август 2008-го, мол наобещали военную помощь Саакашвили, тот и ввязался, а дальше его кинули. Так что перед тем как перенервничать, еще раз прочтите о чем был разговор.
Про санкционные грузы, а можно конкретно факты, например конкретно какие украинские, европейские или какие-либо другие власти указали что такие и такие товары проходят, или проходили через Грузию? Не для красного словца и на уровне Гончаренко, а вот что такие и такие товары проходят через Грузию. По осуждению, на всех (ВСЕХ) уровнях дипломатических, резолюции (пук в воду по сути, таких резолюций у самой Грузии по своим конфликтам тоннами) и т.д. Грузия поддержала Украину, хотя бы потому что у самой аналогичные проблемы.
Всему свое время, после войны еще можно будет поговорить кто когда что сделал и не сделал, возможно и Украина увидит свою немалую ответственность в существовании приднестровского конфликта, который по идее не мог бы существовать без пассивного участия Украины (транзит военных и невоенных грузов из рашки в приднестровье и обратно).
"Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в екстреному зверненні у вівторок із Нью-Йорка, де вона зараз перебуває з візитом, звернулась до учасників протестів проти суперечливого законопроєкту про "іноагентів" і висловила їм свою підтримку."
де при владі прокацапські політики.
Потім опа - а розганяти протестувальників не можна. І кацапський спецназ, як Янукович, вже не попросиш.
а не "а нас всьо сложна, мі не магім....нас ущімляють, у нас рєжім, мі сможєм всьо решіть мірнім путьом, а не майдауном"....
нарєшалі уже....
Я ось не уявляю, як може москаль після Перемоги приїзджати в Україну?!! Хто їх пустить?! А ви до себе пустили...