США погрожують санкціями за розгін протестувальників у Грузії, які вже почали застосовувати коктейлі Молотова. ВIДЕО

США можуть накласти санкції на відповідальних за придушення протестів у Грузії. Водночас протестувальник почали використовувати коктейлі Молотова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державного департаменту США Неда Прайса під час брифінгу в Вашингтоні.

"Ми уважно стежимо за подіями останніх годин у Грузії. Ми бачимо повідомлення з Тбілісі, згідно з якими проти демонстрантів було застосовано сльозогінний газ та інші засоби для придушення протестів", - заявив Прайс.

За словами речника Держдепу, відповідальні за придушення протестів у Грузії можуть потрапити під санкції США.

"У нас є низка інструментів, які дозволяють притягнути до відповідальності будь-кого в будь-якій країні за втручання у реалізацію того, що є універсальним правом людини", - додав він.

В той же час ввечері 7 березня в ході масових протестів учасники акції почали застосовувати коктейлі Молотова.

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