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"Авіапрорив на Азовсталь. Небо": фільм про бойові вильоти гелікоптерів до оточеного Маріуполя. АНОНС

Сьогодні ввечері на кількох каналах відбудеться прем’єра фільму про невідомі деталі унікальної повітряно-десантної спецоперації ГУР в оточеному ворогом Маріуполі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Фільм Артема Шевченка "Авіапрорив на Азовсталь. Небо" є першою частиною документальної трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі".

Стрічка розповідає про унікальну бойову повітряну операцію воєнної розвідки України.

Під час облоги Маріуполя льотчики здійснили 7 бойових вильотів шістнадцятьма вертольотами армійської авіації. Вони евакуювали з міста 64 поранених, десантували 72 бійців та доправили до Маріуполя 30 тонн вантажу.

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Фільм буде показано сьогодні, в середу, 8 березня, о 21:15 в рамках телемарафону.

Автор: 

авіація (4165) кіно (965) Маріуполь (3243) розвідка (3880) Шевченко Артем (222) Азовсталь (446)


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Надіюсь,в фільмі згадають про видатну роль найвеличнішого розвідника ,відомого далеко за межами України ?
Інакше,для чого виділяти купу грошей платників податків ?
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08.03.2023 09:47 Відповісти
Анонс анонсом, але як там Буданов зачепився. Постановочне відео пам'ятаю, гарантії захисникам Сталі пам'ятаю, смерть в полоні і теракти пам'ятаю. Мало тік ток, так ще фільм з його фейсом.
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08.03.2023 09:49 Відповісти
а коли буде анонс фильма-"Розмінування Чонгару?" або "Сім мільярдів на добу"??
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08.03.2023 10:05 Відповісти
 
 