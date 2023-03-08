"Авіапрорив на Азовсталь. Небо": фільм про бойові вильоти гелікоптерів до оточеного Маріуполя. АНОНС

Сьогодні ввечері на кількох каналах відбудеться прем’єра фільму про невідомі деталі унікальної повітряно-десантної спецоперації ГУР в оточеному ворогом Маріуполі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Фільм Артема Шевченка "Авіапрорив на Азовсталь. Небо" є першою частиною документальної трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі".

Стрічка розповідає про унікальну бойову повітряну операцію воєнної розвідки України.

Під час облоги Маріуполя льотчики здійснили 7 бойових вильотів шістнадцятьма вертольотами армійської авіації. Вони евакуювали з міста 64 поранених, десантували 72 бійців та доправили до Маріуполя 30 тонн вантажу.

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Фільм буде показано сьогодні, в середу, 8 березня, о 21:15 в рамках телемарафону.