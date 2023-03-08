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Новини Відео Війна
26 092 26

Оператори дронів 10-ї ОГШБ уночі скидають боєприпаси на скупчення російських окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів 8-го ОГШБ 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ опублікували фрагменти своєї нічної бойової роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані успішні атаки дронів на скупчення ворожої піхоти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Штурм ворожих позицій та захоплення полонених поблизу Бахмуту. ВIДЕО бою

Автор: 

знищення (7558) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (211)


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Топ коментарі
+33
Після срамотного розстрілу Героя -захисника, з великим задоволенням дивлюся ,як гинуть орки. Лупаште їх,хлопці. В Пам'ять загиблим побратимам.
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08.03.2023 10:00 Відповісти
+17
- Куме! А як ви отримуєте інформацію про втрати кацапів?
- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!
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08.03.2023 10:32 Відповісти
+12
Чудєсноє перевоплощеніє на харошіх рюзькіх!
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08.03.2023 10:12 Відповісти
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Після срамотного розстрілу Героя -захисника, з великим задоволенням дивлюся ,як гинуть орки. Лупаште їх,хлопці. В Пам'ять загиблим побратимам.
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08.03.2023 10:00 Відповісти
вони так сплять що навіть вибухів не чують?
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08.03.2023 10:04 Відповісти
Как-то странно на видео - наш дрон кидает гранаты, они взрываются, а русские (которые не в зоне поражения) особо не двигаются. Типа ну взрывается что-то в пару метрах, соседа убило и пофиг . . . Готов поверить, что русским всё равно относительно сослуживца, но собственный инстинкт самосохранения как-то тоже не проявлен.
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08.03.2023 10:07 Відповісти
Может они ужратые.
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08.03.2023 10:10 Відповісти
не ужранные а уже зажмуренные!
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08.03.2023 10:28 Відповісти
todi chomu svityat'sya?
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08.03.2023 10:43 Відповісти
Бо ще не охололи
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08.03.2023 10:51 Відповісти
свежие!
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08.03.2023 12:59 Відповісти
Может они просто еще не остыли и потому светятся
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08.03.2023 10:48 Відповісти
так це ніч, темрява. Ніхто нічого не бачить дальше метру )) Вони дупля не відбивають хто і звідки їх атакує. І звісно не бачать куди прилітає і кого там двухсотить. Кожен сидить у своїй норки і сре під себе ))
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08.03.2023 10:41 Відповісти
Бо вони вже дохлі.
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08.03.2023 10:42 Відповісти
они просто прикидаются жмурами, наивно думая, что по ним уже не прилетит. )
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08.03.2023 16:49 Відповісти
На добраніч малята кацапята
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08.03.2023 10:08 Відповісти
Саунд файний! Хробаки навіть не ворушаця, тіпа заховалися.
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08.03.2023 10:11 Відповісти
Чудєсноє перевоплощеніє на харошіх рюзькіх!
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08.03.2023 10:12 Відповісти
- Куме! А як ви отримуєте інформацію про втрати кацапів?
- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!
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08.03.2023 10:32 Відповісти
Яка ж красота! Дивився б і дивився, навіть це відео передивився багато разів. Лєпота!
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08.03.2023 10:40 Відповісти
Тільки ми можемо вбивати ворога під добру, ліричну музику- які ж ми всеж таки добрі )))
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08.03.2023 10:45 Відповісти
лірична ... нічна...колискова...
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08.03.2023 11:10 Відповісти
а музня яка..... аж душа співає..... коли русня чернозем удобряє.......
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08.03.2023 11:18 Відповісти
Весільні дрони працюють на оборону України... На відмінно від мародерів.

А тепер представте собі що піхоту як вид відмінили та замінили на операторів таких дронів. Треба щось розвідати - робимо це дроном не жертвуючи піхотинцем з м'яса. Треба щось поштурмувати, покошмарити робимо це спочатку дроном, а потім ці піхотинці-погонщики дронів заходять без втрат. Треба сидіти на місці і тримати висоту - знову робимо це дроном спостерігаючи, кидаючи гранати і так далі, і все це не вилазячи з бетону лиш би антена була виносна.

Далі міномети, птрк і інший металолом замінили на фпв і отримуємо все теж саме, но з можливістю попадати по довільній траєкторії, по цілях в середині будівель (повільно залетівши в потрібну кімнату та дистанційно підірвавшись) чи за перешкодами, і все це з точним знанням результату.

Ехх. О це була б армія з мінімальними втратами та неймовірним виносом противника. І що саме веселе вартість дронів дешевше витрат патронів, снарядів та іншого гівна.
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08.03.2023 11:24 Відповісти
Всех ********* на концерт кобздона.
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08.03.2023 11:42 Відповісти
як у тирі.
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08.03.2023 14:09 Відповісти
Песню обязательно было эту клубно-сельскую сюда вставить, что за бред !!!
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09.03.2023 00:07 Відповісти
Замініть звукову доріжку
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06.04.2023 18:07 Відповісти
 
 