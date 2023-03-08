Бойова робота українських екіпажів самохідних мінометів на базі американських БТР М113. ВIДЕО
У мережі опубліковані фрагменти бойової роботи українських мінометників, які нищать окупантів за допомогою самохідних мінометів на базі американських БТР М113.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований вихід українських воїнів на позицію та стрільба по заданих цілях.
Топ коментарі
+25 Wlad West
показати весь коментар08.03.2023 12:15 Відповісти Посилання
+22 Панас Стець #551129
показати весь коментар08.03.2023 12:02 Відповісти Посилання
+15 Харьков Сумской
показати весь коментар08.03.2023 12:03 Відповісти Посилання
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а пошепки каже: смерть москалям!
Про сіль та снаряди це не приказки, це називається прикмети. Приказки та прислів'я, це дещо інше.
Саме тому, що зараз інша арта, я й написав про те, що немає в миномета віддачи зовсім, а це - точність. На відміну від носимих мінометів, і навіть від "Васілька", цей, схоже, жорстко змонтований на важкій техниці, тому після вистрелу не змінює свого положення і не потребує корекції прицілу якщо є потреба знову поцілити у те ж саме місце що й попередній постріл.
Так понятно?
Я ж про такби мовити ідеальні умови