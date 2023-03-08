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Бойова робота українських екіпажів самохідних мінометів на базі американських БТР М113. ВIДЕО

У мережі опубліковані фрагменти бойової роботи українських мінометників, які нищать окупантів за допомогою самохідних мінометів на базі американських БТР М113.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований вихід українських воїнів на позицію та стрільба по заданих цілях.

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Автор: 

зброя (7532) США (23390) бойові дії (4066)


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Топ коментарі
+25
Ну наконец-то. Эти самоходные минометы - то, что нам нужно сейчас больше всего, при кацапской тактике штурма малыми группами.
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08.03.2023 12:15 Відповісти
+22
бий раша-фашистську гадину всим, чим можливо і скрізь, де можливо...
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08.03.2023 12:02 Відповісти
+15
Я так розумію, що в кінцівці спалили "асвабадітєля"?
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08.03.2023 12:03 Відповісти
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бий раша-фашистську гадину всим, чим можливо і скрізь, де можливо...
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08.03.2023 12:02 Відповісти
Бальзам на душу.
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08.03.2023 12:31 Відповісти
Я так розумію, що в кінцівці спалили "асвабадітєля"?
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08.03.2023 12:03 Відповісти
Та не "асвабадителя" не палили лайно не горить
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08.03.2023 19:14 Відповісти
терміново скабеєвій треба сюжет підкинути: хлопець у кінці зігує
а пошепки каже: смерть москалям!
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08.03.2023 12:09 Відповісти
Ну наконец-то. Эти самоходные минометы - то, что нам нужно сейчас больше всего, при кацапской тактике штурма малыми группами.
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08.03.2023 12:15 Відповісти
Навіщо в кінці порохи палили?
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08.03.2023 12:29 Відповісти
может запасные заряды пороха
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08.03.2023 13:23 Відповісти
А що, вже порох не потрібний, війна закінчилася?
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08.03.2023 13:47 Відповісти
возможно он не хранится после извлечения из ящика с минами
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08.03.2023 13:57 Відповісти
Знайшов наказ МО-якщо немає герметичних пакетів або стрільба найближчим часом не передбачається , додаткові заряди знищуються. Тобто, мабуть просто немає куди упакувати, чи немає бажання цим займатися. Може вони взагалі додатковими зарядами не користуються і їх немає куди дівати.
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08.03.2023 14:18 Відповісти
навіщо порох, якщо є шашлики.
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08.03.2023 17:13 Відповісти
Запасные=ненужные?
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08.03.2023 13:51 Відповісти
Нет, используются при стрельбе на бОльшую дальность.
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08.03.2023 22:24 Відповісти
И поэтому их можно жечь?
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09.03.2023 14:11 Відповісти
Отдачи у миномета похоже нет вообще. Если две мины будут полностью идентичны по весу и навеске доп.зарядов, то похоже вторая может таки прилететь в воронку от первой. Ну как бы вопреки расхожему выражению про два снаряда и одну воронку.
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08.03.2023 13:59 Відповісти
Є приказки які колись працювали а зараз ні. Ось приказка що коли ти розсипеш сіль то буде сварка - ну 4-5 століть тому це дійсно могло привести до сварки через вартість солі на той час, так і про те що снаряди двічі не попадають зявилася тоді коли точність арти була такою собі - а зараз трохи не так.
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08.03.2023 16:38 Відповісти
"Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!" (с) Свирид Петрович Голохвостый (к.ф. "За двумя зайцами" 1961)

Про сіль та снаряди це не приказки, це називається прикмети. Приказки та прислів'я, це дещо інше.

Саме тому, що зараз інша арта, я й написав про те, що немає в миномета віддачи зовсім, а це - точність. На відміну від носимих мінометів, і навіть від "Васілька", цей, схоже, жорстко змонтований на важкій техниці, тому після вистрелу не змінює свого положення і не потребує корекції прицілу якщо є потреба знову поцілити у те ж саме місце що й попередній постріл.
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08.03.2023 18:23 Відповісти
* тому після пострілу
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08.03.2023 18:25 Відповісти
"я й написав про те, що немає в миномета віддачи зовсім" - фізика (принаймі теперішння ) тихо плаче забившись в куток. Про сіль це може і прикмета а ось про снаряди це може бути як прикмета так і прислівя так і приказка ( про подію ймовірність повторення якої малоймовірна).
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08.03.2023 20:07 Відповісти
А счего бы ей плакать? Жесткое крепление ствола к тяжелой платформе, "игнорирующее" энергию пороховых газов направленную в сторону противоположную движению мины, как-то нарушает законы физики, по крайней мере современной?
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08.03.2023 20:43 Відповісти
Так віддача є чи її зовсім не має?
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08.03.2023 21:20 Відповісти
Объясняю, большими красными буквами - НА ВИДЕО видна неизменность положения ствола после выстрела. Причина - ствол жестко привязан к машине, а не просто 2С12 поставили в кузов на его плите и триноге.
Так понятно?
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08.03.2023 21:54 Відповісти
Неа - а було зрозуміло коли ви би написали приблизно таке " віддача є але завдяки тому що міномет закріпленний таким чином що енергія віддачі поглинається базою на яку встановленний цей міномет і відповідно видимих ознак віддачі не спостерігається".
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08.03.2023 22:08 Відповісти
Ну я якось не подума про те, що тут можуть бути присутні на стільки тупі, котрим требо все ретельно розжувати, покласти до рота і ще й пропхати у глотку, бо самостійно проковтнути особово обдаровані всеодно не зможуть
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09.03.2023 14:18 Відповісти
Ну звісно - як самому домахуватися до подібного (це не прислівя це прикмета і це не одне й те саме) то можна, а коли прилітає у відповідь подібним чином то щось вам не подобається . І єхиднічати також не треба бо може прилетіти у відповідь як то - то ви в нас просто розумний чи "сильно вумний"?
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09.03.2023 15:55 Відповісти
а вітерець . боковий?
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08.03.2023 17:30 Відповісти
І не тільки боковий.
Я ж про такби мовити ідеальні умови
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08.03.2023 18:27 Відповісти
В Польше есть модели самоходних минометов и в Швеции
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08.03.2023 15:31 Відповісти
Дуже потрібна зараз річ!
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08.03.2023 18:08 Відповісти
Ой шарнючі міномети.... ой гарнючі !
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09.03.2023 01:41 Відповісти
На відео навчання військових ЗСУ, а не бойові дії. Хто знається на натівських мінах 120 калібру, може підтвердити що на відео навчальні міни (без вибухівки). Порохові заряди спалюється, бо кожна міна йде в комплекті з максимальною кількістю зарядів і перед пострілом лишні знімаються.
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09.03.2023 16:01 Відповісти
 
 