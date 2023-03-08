Бойова робота українських екіпажів самохідних мінометів на базі американських БТР М113. ВIДЕО

У мережі опубліковані фрагменти бойової роботи українських мінометників, які нищать окупантів за допомогою самохідних мінометів на базі американських БТР М113.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований вихід українських воїнів на позицію та стрільба по заданих цілях.

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