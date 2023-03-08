Вони рятують, лікують та воюють: Зеленський у Міжнародний день боротьби за права жінок подякував українкам. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський привітав усіх жінок України та своїх колег з Міжнародним днем боротьби за права жінок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у відеозверненні.

"Сьогодні Міжнародний жіночий день, день боротьби за права жінок. Щороку в цей день я дякую. Дякую своїй мамі, телефоную їй. Дякую за те, що завжди в нашій родині була і є повага. Дякую своїй дружині. За те, що ми разом, кохаємо, і за те, що в нас є такі прекрасні діти. Дякую жінкам, які працюють зі мною. І це дуже важливо, що ми нарівні як колеги.

І сьогодні можна сказати різні слова, звернути увагу на різні аспекти цього дня. Кожен і кожна мають свою думку, як і що робити в цей день, 8 березня. І в цьому – наша сила. В цьому є свобода. Ми рівні, ми вільні, ми в міцній Україні", - зазначив президент.

За словами Зеленського, сьогодні важливо саме подякувати.

"Подякувати всім жінкам, які працюють, навчають, навчаються, рятують, лікують, воюють – воюють за Україну. Згадати, подумати й подякувати всім жінкам, які віддали свої життя за нашу державу. Подякувати мамам. Згадати, що поки мама жива, ти можеш відчути себе дитиною. Подякувати коханим за повагу й силу. Разом ми сильні. Разом ми нездоланні. Разом ми вільні. І разом ми точно переможемо. Обовʼязково. Слава Україні!" - підсумував президент.

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