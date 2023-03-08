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Вони рятують, лікують та воюють: Зеленський у Міжнародний день боротьби за права жінок подякував українкам. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський привітав усіх жінок України та своїх колег з Міжнародним днем боротьби за права жінок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у відеозверненні.

"Сьогодні Міжнародний жіночий день, день боротьби за права жінок. Щороку в цей день я дякую. Дякую своїй мамі, телефоную їй. Дякую за те, що завжди в нашій родині була і є повага. Дякую своїй дружині. За те, що ми разом, кохаємо, і за те, що в нас є такі прекрасні діти. Дякую жінкам, які працюють зі мною. І це дуже важливо, що ми нарівні як колеги.

І сьогодні можна сказати різні слова, звернути увагу на різні аспекти цього дня. Кожен і кожна мають свою думку, як і що робити в цей день, 8 березня. І в цьому – наша сила. В цьому є свобода.  Ми рівні, ми вільні, ми в міцній Україні", - зазначив президент.

За словами Зеленського, сьогодні важливо саме подякувати.

"Подякувати всім жінкам, які працюють, навчають, навчаються, рятують, лікують, воюють – воюють за Україну. Згадати, подумати й подякувати всім жінкам, які віддали свої життя за нашу державу. Подякувати мамам. Згадати, що поки мама жива, ти можеш відчути себе дитиною. Подякувати коханим за повагу й силу. Разом ми сильні. Разом ми нездоланні. Разом ми вільні. І разом ми точно переможемо. Обовʼязково. Слава Україні!" - підсумував президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Опитування у Дії: більшість користувачів проголосували за збереження 8 березня вихідним днем

Автор: 

жінки (632) Зеленський Володимир (24339) привітання (735) 8 Березня (96)


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Топ коментарі
+13
комуно-малоросы зэ-слуги и ихнеи героини
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08.03.2023 12:37 Відповісти
+10
Совком був - совком лишився! Важає, що заробив собі відгули на рік наперед, зімітувавши повагу до жінок саме в цей день?
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08.03.2023 12:38 Відповісти
+10
Вони рятують, лікують та воюють ...а при чем тут паганое комуняцкое 8марта?придурок совдэповский ты и с 23 февраля раньше поздравлял в том же стиле
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08.03.2023 12:43 Відповісти
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Зі святом, мила українка!
Зі святом, доня,мама,жінка!
Незламна, мила і красива,
Кохана, дивна і смілива!
Бажаю миру я тобі,
Щоб на українській землі
Весна несла всім перемогу,
Забрала сльози і тривогу!
Зі святом, щоб там не казали!
Щоб цю весну в нас не украли!
Любові, ніжності,тепла!
Всім перемоги і добра!

Зі святом !!!💐💙💛
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08.03.2023 12:30 Відповісти
комуно-малоросы зэ-слуги и ихнеи героини
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08.03.2023 12:37 Відповісти
Вони рятують, лікують та воюють ...а при чем тут паганое комуняцкое 8марта?придурок совдэповский ты и с 23 февраля раньше поздравлял в том же стиле
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08.03.2023 12:43 Відповісти
Ти хворий? Тобі не слід нічого святкувати, навіть власний День народження, в вдруг якийсь кацап його теж святкує і Новий рік відміни.
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08.03.2023 13:12 Відповісти
Тобі обізяна в псіхушку до кінця. Від кацапа дурізмом не відрізняєшся.
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08.03.2023 14:39 Відповісти
комуно-малорос ты так и остался в совдэповском зоопарке уродов и другим пытаешься рассказывать как там хорошо иди выпей водки и закуси лаптем
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08.03.2023 15:23 Відповісти
Новий рік это комуняцкий праздник?ну ты идиот отбитый серпом и молотом -иди кларе Цеткин цветы возложи
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08.03.2023 13:39 Відповісти
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08.03.2023 13:43 Відповісти
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08.03.2023 13:52 Відповісти
Совком був - совком лишився! Важає, що заробив собі відгули на рік наперед, зімітувавши повагу до жінок саме в цей день?
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08.03.2023 12:38 Відповісти
Противоречивые чувства от этого видосика... Несомненно что мама это святое. Но и другое тоже несомненно: ты не поц, выкладывающий видосики в Инстаграмме, а Президент и Верховный Главнокомандующий и очень много женщин, ждущих своих мужей, сыновей и дочек с войны живыми и целыми и невредимыми... И в первую очередь ты обязан именно их поздравить с этим праздником... Но что дано жиду то и дано...
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08.03.2023 12:39 Відповісти
Тут жінки казали що для них це не свято. Так що іди в сраку, клоуняра.
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08.03.2023 12:41 Відповісти
Вийдіть на вулицю ))
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08.03.2023 14:41 Відповісти
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08.03.2023 13:30 Відповісти
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08.03.2023 13:32 Відповісти
Зеля самий гарний підарок українським жінкам на 8 марта.
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08.03.2023 13:34 Відповісти
Наші жінки і чоловіки, так. Слава Героям! А ти , зелене лайно. Пиз...дляве , зелене лайно.
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08.03.2023 13:41 Відповісти
Так "день боротьби", чи свято? Совки ніяк не визначаться!?
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08.03.2023 13:43 Відповісти
Знову дурний совок.
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08.03.2023 13:47 Відповісти
В розвинених країнах про порушення прав жінок навіть немає мови, тому цим нехай переймаються в Ірані, Афганістані і т.п. В цивілізованій частині ********* світу життя жінок спростили до такого рівня, що раніше їм і не снилося, але все одно їм замало.
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08.03.2023 14:05 Відповісти
це тому що "боротьбою" за наші права часто густо займаються чорт знати хто, якісь сосни корабельні, і взагалі невігласки, вони виправдовують своє існування і своє утримання видумуючи все більш нові і контроверсійні права, які порушують всі правила пристойного, як то право ходити топ-лес нарівні з чоловіками. Що тут сказати, ясна справа що порядним жінкам це "право" не потрібно, а ось шалавам це буде внагоді, то сікати вони хочуть стоячи як чоловіки то ще якесь гівно придумають. І ось таким чином маргиналізується і зводиться на нівець уся ідея прав і демократичних свобод.
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08.03.2023 20:04 Відповісти
Може вони залюбки грали б на піаніно, так нічим - доводиться займатись корисними справами!
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08.03.2023 14:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ylxZhtTPVro
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08.03.2023 14:47 Відповісти
То оте опитування про 8 березня було щоб дізнатись чи записувати бЗелі вітальний ролік чи ні.
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08.03.2023 15:42 Відповісти
Залужный - украинским женщинам: "Благодарен за самоотверженность на передовой и надежный тыл" Источник: https://censor.net/ru/n3404429
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08.03.2023 16:22 Відповісти
Ну ми щасливі, що хоча би раз на рік наш Президент дякує мамі. жінці, і всім іншім жінкам. А так просто квіти подарувати, чи подякувати то нє, треба дочекатися спеціального дня.
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08.03.2023 20:07 Відповісти
Импичмент тебе!!! Убирайся с Банковой и ,,Слуг гнидных" захвати!
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08.03.2023 20:51 Відповісти
тобто Зеленський святкує "міжнародне" восьме марта з росією і буркіною фасо? прекрасно.
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08.03.2023 21:10 Відповісти
Щоб ти здох, Віслюк хрипатий!
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08.03.2023 21:40 Відповісти
Несовок знает про такой "праздник"? Очередная кацапская скрепа.
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08.03.2023 23:38 Відповісти
 
 