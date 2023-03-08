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Батальйон ім. Шейха Мансура, який боронить Україну під Бахмутом, потребує допомоги на авто. ВIДЕО

Чеченським воїнам, які пліч-о-пліч з українцями воюють зі споконвічним ворогом обох народів, потрібні 2 пікапи та мікроавтобус.

Про це повідомив колишній нардеп Юрій Левченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш Волонтерський центр UAHELP вже неодноразово допомогав цим бійцям (t.me/centeruahelp/783) і ось вони звернулися до нас з проханням допомогти їм закрити втрати автомобільної техніки й придбати 2 пікапи та 1 бус, аби вони могли й далі максимально ефективно нищити нашого спільного ворога", - написав він у телеграмі.

Загальна вартість трьох авто - близько 21 тис. євро.

Левчено закликав всіх долучитися до збору. Тим, хто пожертвує 2000 грн і більше, обіцяє надіслати гільзу від боєприпасу американського гранатомету (як отримати гільзу-підсвічник з Бахмутівської передової він пояснює у своєму дописі: https://t.me/levchenko_ua/4357).

До збору на авто для чеченських бійців можна долучитися, відправивши гроші на "Монобанку": https://send.monobank.ua/jar/66j9RZNJwY, а також на інші реквізити Волонтерського центру "UA.HELP":

Приват: 4731219619498052
Моно: 5375414116170464
PayPal: [email protected]
Patreon: patreon.com/uahelp

Реквізити юр. особи БО БФ "ЮА.ХЕЛП" тут: https://uahelp.narodovladdia.com/#donates

Автор: 

допомога (8446) збір (344) чеченці (112) Левченко Юрій (42)


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Топ коментарі
+8
мені соромно , що не можу більше . але ще більш соромно . що за нинішньої опи на 9й рік війни досі хлопці побираються .
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08.03.2023 18:35 Відповісти
+6
+++
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08.03.2023 16:21 Відповісти
+6
Ви могли би мовчки дати і не "пердіти в муку"
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08.03.2023 20:48 Відповісти
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08.03.2023 16:08 Відповісти
+++
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08.03.2023 16:21 Відповісти
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08.03.2023 16:33 Відповісти
+
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08.03.2023 16:59 Відповісти
+100
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08.03.2023 16:59 Відповісти
Воїни світла !
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08.03.2023 17:00 Відповісти
Було б в мене більше грошей більше б відправив ..Що зараз 100 грн ? Це мінімум який ми повинні давати .Я дивуюсь коли на телегах просять по 5-10 грн на авто ,хоть там 500 000 підписщиків
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08.03.2023 17:19 Відповісти
Дякую вам хлопцi! Допомiг чим змiг!
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08.03.2023 17:38 Відповісти
+500
Слава Героям!
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08.03.2023 17:53 Відповісти
Кидаю ще +200 грн .Бо я зараз на Полтащині ,а вони там . І гроші тут нідочого це інше .Дякую Нохчі !
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08.03.2023 17:56 Відповісти
+
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08.03.2023 18:02 Відповісти
+
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08.03.2023 18:02 Відповісти
Щось мало людей сюди заходить .Як коменти писати так Рембаки а як гроші давати хер кого видно .
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08.03.2023 18:27 Відповісти
Комент писать бесполезно - УДАЛЯТ ( правда никому не нравится !! )
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08.03.2023 18:34 Відповісти
чому ...бесполезно..
ПТН-ПНХ
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08.03.2023 19:33 Відповісти
мені соромно , що не можу більше . але ще більш соромно . що за нинішньої опи на 9й рік війни досі хлопці побираються .
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08.03.2023 18:35 Відповісти
Во времена Золотой Орды резиденция баскаков с мечетью была прямо в Кремле.
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08.03.2023 18:37 Відповісти
Чеченська діаспора славиться своїм багатством, могла б і без збору купити
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08.03.2023 18:49 Відповісти
Ви могли би мовчки дати і не "пердіти в муку"
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08.03.2023 20:48 Відповісти
ви не могли б піти в сраку?
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09.03.2023 17:07 Відповісти
на рахе???
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09.03.2023 19:23 Відповісти
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08.03.2023 19:24 Відповісти
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08.03.2023 19:31 Відповісти
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08.03.2023 20:07 Відповісти
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09.03.2023 11:23 Відповісти
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09.03.2023 17:29 Відповісти
+, храни Аллах!
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09.03.2023 19:22 Відповісти
+ Храни вас Аллах!
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09.03.2023 20:10 Відповісти
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09.03.2023 22:18 Відповісти
+100 на Приват через Ощад24, тільки там не було вікна де вказати що для цього батальона. Пробачте що мало.
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11.03.2023 00:05 Відповісти
 
 