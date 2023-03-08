Батальйон ім. Шейха Мансура, який боронить Україну під Бахмутом, потребує допомоги на авто. ВIДЕО

Чеченським воїнам, які пліч-о-пліч з українцями воюють зі споконвічним ворогом обох народів, потрібні 2 пікапи та мікроавтобус.

Про це повідомив колишній нардеп Юрій Левченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш Волонтерський центр UAHELP вже неодноразово допомогав цим бійцям (t.me/centeruahelp/783) і ось вони звернулися до нас з проханням допомогти їм закрити втрати автомобільної техніки й придбати 2 пікапи та 1 бус, аби вони могли й далі максимально ефективно нищити нашого спільного ворога", - написав він у телеграмі.

Загальна вартість трьох авто - близько 21 тис. євро.

Левчено закликав всіх долучитися до збору. Тим, хто пожертвує 2000 грн і більше, обіцяє надіслати гільзу від боєприпасу американського гранатомету (як отримати гільзу-підсвічник з Бахмутівської передової він пояснює у своєму дописі: https://t.me/levchenko_ua/4357).

До збору на авто для чеченських бійців можна долучитися, відправивши гроші на "Монобанку": https://send.monobank.ua/jar/66j9RZNJwY, а також на інші реквізити Волонтерського центру "UA.HELP":

Приват: 4731219619498052

Моно: 5375414116170464

PayPal: [email protected]

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Реквізити юр. особи БО БФ "ЮА.ХЕЛП" тут: https://uahelp.narodovladdia.com/#donates