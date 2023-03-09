Зачистка лісосмуги від окупантів: "Один готов! Чушка, ти кацапська, виходь! Зайчику, вилазь! Живим будеш!". ВIДЕО бою

Українські воїни захопили ворожу позицію та зачистили лісосмугу, у якій окупанти свою позицію облаштували.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з відеозапису, що опублікований у соцмережах, бійці знищили щонайменше одного окупанта, а іншим пропонували здатися.

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