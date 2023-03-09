Зачистка лісосмуги від окупантів: "Один готов! Чушка, ти кацапська, виходь! Зайчику, вилазь! Живим будеш!". ВIДЕО бою
Українські воїни захопили ворожу позицію та зачистили лісосмугу, у якій окупанти свою позицію облаштували.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з відеозапису, що опублікований у соцмережах, бійці знищили щонайменше одного окупанта, а іншим пропонували здатися.
Топ коментарі
+34 Леонид Тищенко #456549
показати весь коментар09.03.2023 10:07 Відповісти Посилання
+26 Алексей Карпенко #519209
показати весь коментар09.03.2023 10:08 Відповісти Посилання
+14 Lis Pedersen #555472
показати весь коментар09.03.2023 10:29 Відповісти Посилання
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как раз внимательно ненавижу тех умников которые эту шваль срав.нивают с итальянцами(имея в виду германцев )
чувак, этим оркам до фашистов, даже итальянцев - расти - не вырасти.
И да - а кто возразит?
Может разве что кацапы, да?
Так шо . трам пам пам, как там.... гунтер солдатен, шмунтер офицериатен ... ээ
Короче говоря, засунь этот вермахт себе в сраку, мудак.
жовчний дідок, йди собі там, не знаю, поцури(ахах, опечака прикольна) з три цигарки на завалінкє(до речі х.з. що це таке - завалінка)
і подзвони внукам. прапор(фАну) повісив вже возлі дома? а сусіда(бо у нього корова більша)? гггг
эти твари готовились к ..... упс, захвату мира.
ты тоже жалеешь мращь которая сдохла в Финляндии, Афгане, да пофиг где - совковое отребье?
я бы с удовольствием мочил коммунистов. ты хотя бы мля посмотри сколько и чего имел совок перед контрударом(а вот это реально было как путин говорит - "напали, бо хотели напасть на нас") Вермахта и других воинских соединений Третьего Рейха.
красножёппые перевешивали тотально ВО ВСЕМ!!!!
так шо скуления по совку считаю проявлением колбасной любви к Брежневу
тьху!