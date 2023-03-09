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Зачистка лісосмуги від окупантів: "Один готов! Чушка, ти кацапська, виходь! Зайчику, вилазь! Живим будеш!". ВIДЕО бою

Українські воїни захопили ворожу позицію та зачистили лісосмугу, у якій окупанти свою позицію облаштували.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з відеозапису, що опублікований у соцмережах, бійці знищили щонайменше одного окупанта, а іншим пропонували здатися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота українських екіпажів самохідних мінометів на базі американських БТР М113. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17854) знищення (7586) бойові дії (4087)


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Топ коментарі
+34
Зайчику виходь , бити не будемо , просто шкурку знімемо ))
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09.03.2023 10:07 Відповісти
+26
Смерть КАЦАПОФАШИСТАМ!
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09.03.2023 10:08 Відповісти
+14
domozy, Boze, na6ym zahisnykam, i zberezy ih 🙏
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09.03.2023 10:29 Відповісти
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на останніх секундах що було? нашого бійця поранили?
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09.03.2023 09:40 Відповісти
Схоже.
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09.03.2023 09:57 Відповісти
Та ні! Якби поранили - "ойкнув"-би А так тільки крекче Мабуть присів чи відкотився вбік - щоб під кулі не потрапить
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10.03.2023 05:10 Відповісти
Дай бог.
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10.03.2023 11:33 Відповісти
Prinjal poziciju ljoize chtobi dalshe otstrlivat roSSijskix nacistov, ved ne vsjo vremja stoja, prisevshim eto delat...
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09.03.2023 10:01 Відповісти
може просто камеру зняв шоб запис вимкнути, того і "вертольоти" в кадрі.
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09.03.2023 10:03 Відповісти
Схоже, ні. Бо спочатку впав а потім перекотився. Якщо є влучання, то буває просто падіння. Очевидно просто уникав прицільного вогню.
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09.03.2023 10:05 Відповісти
Був приліт в дерево, швиденько впав, щоб не впіймати.
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09.03.2023 10:17 Відповісти
та ні меняе рожок, та переводу дух, адренолін зашкалівае
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09.03.2023 10:39 Відповісти
Зайчику виходь , бити не будемо , просто шкурку знімемо ))
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09.03.2023 10:07 Відповісти
Смерть КАЦАПОФАШИСТАМ!
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09.03.2023 10:08 Відповісти
А был ли смысл предлагать отстреливающемуся фашистскому орку сдаваться, чтобы он "был живым"? Гораздо лучше, чтобы орк стал "неживым".
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09.03.2023 20:09 Відповісти
Я не обсуждаю такую муйню.
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09.03.2023 21:21 Відповісти
хаха, я то думаю шо итальянцы более профессионально мочились, ну "фошисты" то, или с кем ты это говно руснявое срав.нил то?
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09.03.2023 21:30 Відповісти
Я про "фошистов" и слова не сказал. Внимательнее будь.
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09.03.2023 22:42 Відповісти
да ну?
как раз внимательно ненавижу тех умников которые эту шваль срав.нивают с итальянцами(имея в виду германцев )

чувак, этим оркам до фашистов, даже итальянцев - расти - не вырасти.
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10.03.2023 08:03 Відповісти
Я никого ни с кем не сравниваю и мне не интересны твои фантазии.
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10.03.2023 08:21 Відповісти
domozy, Boze, na6ym zahisnykam, i zberezy ih 🙏
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09.03.2023 10:29 Відповісти
Надіюсь живий.
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09.03.2023 21:02 Відповісти
Вот бы так посмотреть как воины Вермахта мочили эту падаль, где то там же, тварей гнали далеко, слава воинам Вермахта, мужественные, коммунистоубивающие, спервапобедидодедые, да и просто Мужики...
И да - а кто возразит?
Может разве что кацапы, да?
Так шо . трам пам пам, как там.... гунтер солдатен, шмунтер офицериатен ... ээ
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09.03.2023 21:35 Відповісти
Кто возразит? Ну не знаю, может быть кто-то их тех, почти восьми миллионов, украинцев, которые служили в красной армии во время второй мировой войны? А может бойцы УПА, которые тоже с немцами воевали.
Короче говоря, засунь этот вермахт себе в сраку, мудак.
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09.03.2023 23:31 Відповісти
Та він просто п"яний! Як "заллє горло" - так і починає всім на форумі "мізки засирать" Не звертай уваги Хто тут давно - уже звикли до цього "п"яндиги"!
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10.03.2023 05:14 Відповісти
слухай, за спиною звяздіти якось неправильно.
жовчний дідок, йди собі там, не знаю, поцури(ахах, опечака прикольна) з три цигарки на завалінкє(до речі х.з. що це таке - завалінка)
і подзвони внукам. прапор(фАну) повісив вже возлі дома? а сусіда(бо у нього корова більша)? гггг
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10.03.2023 07:59 Відповісти
Іди нахрєн, алкоголік! Я бачу - ти вже усіх тут своїм п"яним варняканням заколупувать почав!
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10.03.2023 08:06 Відповісти
Ти вже похмелився зранку? То йди проспися!
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10.03.2023 08:17 Відповісти
в жёппу!
эти твари готовились к ..... упс, захвату мира.
ты тоже жалеешь мращь которая сдохла в Финляндии, Афгане, да пофиг где - совковое отребье?
я бы с удовольствием мочил коммунистов. ты хотя бы мля посмотри сколько и чего имел совок перед контрударом(а вот это реально было как путин говорит - "напали, бо хотели напасть на нас") Вермахта и других воинских соединений Третьего Рейха.
красножёппые перевешивали тотально ВО ВСЕМ!!!!
так шо скуления по совку считаю проявлением колбасной любви к Брежневу
тьху!
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10.03.2023 07:56 Відповісти
Гарне полювання...
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09.03.2023 23:11 Відповісти
чушка ти кацапська. титры "русский ублюдок"
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09.03.2023 23:13 Відповісти
гниди
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10.03.2023 15:21 Відповісти
 
 