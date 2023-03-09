Український екіпаж британського ЗРК Stormer HVM атакує російський дрон: "Ціль знищено! Слава Україні!". ВIДЕО
Український екіпаж британського ЗРК Stormer HVM, що використовує ракети Starstreak, знищив ворожу повітряну ціль.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці ППО опублікували у соцмережах. Як зазначають бійці на записі, ворожий дрон був знищений третього березня.
Топ коментарі
+19 vsbu vsbu
показати весь коментар09.03.2023 10:26 Відповісти Посилання
+15 Aleksey NotBad
показати весь коментар09.03.2023 10:36 Відповісти Посилання
+14 boris petrik
показати весь коментар09.03.2023 10:42 Відповісти Посилання
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ВСУ делают отличную работу на фронте ，но давно пора переносить войну в росию ! На цензоре был разбор что слава богу таки у нас безпилотники появились которые доставляют ******* хлопоты .Но нужно намного больше ，вот когда очередной ванька будет звонить своей шалаве что бы та ему плакалась что у нас снова что то горит не електростанция так опора не опора так газ не газ так теплоцентраль . Хватит с ******* цацкатся .!
С одной стороны я вижу как у ВСУ чешутся руки убить взорвать рашиста окоп танк еще что рашисткое . А вот украинская власть которая ******** ЮГ больше занята "формулами мира" .
когда на 80 пусков калибров Украина будет отвечать хотя бы теми 80 ударами по рашке тогда наверное и обстрелов будет меньше если будут вообще .
Хотя не исключено что союзники заставили Украину не так рьяно бить по рашке в обмен на какие то "договоренности с рошей" ******* !И война еще надолго!