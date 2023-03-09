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Український екіпаж британського ЗРК Stormer HVM атакує російський дрон: "Ціль знищено! Слава Україні!". ВIДЕО

Український екіпаж британського ЗРК Stormer HVM, що використовує ракети Starstreak, знищив ворожу повітряну ціль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці ППО опублікували у соцмережах. Як зазначають бійці на записі, ворожий дрон був знищений третього березня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили ППО знищили 34 крилаті ракети та 4 БПЛА "Shahed", - Залужний

Автор: 

Велика Британія (5663) ППО (3285) знищення (7586) дрони (4920) ЗРК (217)


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Топ коментарі
+19
Браво!!!
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09.03.2023 10:26 Відповісти
+15
ВСУ + техника НАТО= смерть кацапии
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09.03.2023 10:36 Відповісти
+14
Схоже на шахед. Хтось залишився зі світлом і головне живим ,дякуючи цим хлопцям.
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09.03.2023 10:42 Відповісти
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Браво!!!
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09.03.2023 10:26 Відповісти
там щось крупне літало значить безпілотник а не дрон
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09.03.2023 10:29 Відповісти
А звідки вони знають де стоїть ЗРК, чі їх не маскують?
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09.03.2023 10:34 Відповісти
Так же ж "добрих людей" серед нас ще дофіга. Їх ловлять майже кожного дня, але... От якби їх публично вішали, з показом по "єдиному марахфону", можливо б і поменьшало, але...
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09.03.2023 12:09 Відповісти
ВСУ + техника НАТО= смерть кацапии
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09.03.2023 10:36 Відповісти
Схоже на шахед. Хтось залишився зі світлом і головне живим ,дякуючи цим хлопцям.
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09.03.2023 10:42 Відповісти
Всі росіяни мусять вмирати.
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09.03.2023 10:49 Відповісти
дякуемо за вашу працю.ми живі бо ви в нас е
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09.03.2023 10:52 Відповісти
китай напичкал тараканов безпилотниками ， приходится дорогой ракетой сбивать эту дрянь .
ВСУ делают отличную работу на фронте ，но давно пора переносить войну в росию ! На цензоре был разбор что слава богу таки у нас безпилотники появились которые доставляют ******* хлопоты .Но нужно намного больше ，вот когда очередной ванька будет звонить своей шалаве что бы та ему плакалась что у нас снова что то горит не електростанция так опора не опора так газ не газ так теплоцентраль . Хватит с ******* цацкатся .!
С одной стороны я вижу как у ВСУ чешутся руки убить взорвать рашиста окоп танк еще что рашисткое . А вот украинская власть которая ******** ЮГ больше занята "формулами мира" .
когда на 80 пусков калибров Украина будет отвечать хотя бы теми 80 ударами по рашке тогда наверное и обстрелов будет меньше если будут вообще .
Хотя не исключено что союзники заставили Украину не так рьяно бить по рашке в обмен на какие то "договоренности с рошей" ******* !И война еще надолго!
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09.03.2023 12:17 Відповісти
20 seconds, it looks like its a longest shot I've watched
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09.03.2023 14:39 Відповісти
вартість стартрик -130 к.б. (це переносна ПУ). ціна набоя\ракети відносно ціни орлана...- питання дискусійне...
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10.03.2023 01:20 Відповісти
 
 