Мобілізовані з Калінінграду: Мы там погибнем все в первом, втором бою максимум. Лучше пускай сажают. ВIДЕО

Мобілізовані росіяни з Калінінграду відмовляються йти штурмувати українські позиції та нарікають на бойовиків з "ДНР".

Відео обурення росіян опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мобілізовані скаржаться на бойовиків "ДНР", які не хочуть іти в бій. І відмовляються штурмувати українські позиції. Натомість вони мріють про те, щоб виконувати на окупованій українській землі функції "тероборони".

"Вот здесь поселок отбит - вот здесь можно. Сели, окопались, и все, не проблема. Как ми должны были быть тероборонщиками. Окопались, сели и будем сидеть. Если будет прорыв... Нет прорыва - пошли дальше, продвинулись, сели на эти позиции", - кажуть росіяни.

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"Никто туда не пойдет, лучше пускай сажают. Сколько там дают 5-7 лет? Да похер. За кого умирать, за что? Идти штурмовать мы отказываемся", - бідкаються окупанти.