"Російська ракета пару хвилин була у повітряному просторі Румунії. Я це бачив. Навіть номер цілі пам’ятаю - 9733", - командир ракетного дивізіону С-300 Олександр. ВIДЕО

В інтерв’ю BBC командир ракетного дивізіону С-300 Повітряного командування "Південь" на ім’я Олександр розповів, що на власні очі бачив, як російська ракета кілька хвилин летіла через територію країни НАТО Румунії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український військовий зазначив, що навіть номер повітряної цілі пам'ятає.

"Ракета недавно через Румунію залетіла, через Молдову. Я особисто бачив, як вона залітала через Румунію. Власними очима бачив на індикаторі, як вона пролетіла через Молдову і залетіла в Румунію. Ми ж сиділи спостерігали - бачимо летить ракета... Я навіть номер цілі пам'ятаю - 9733... Вона залетіла у Молдову - це вже було, не перший раз залетіла. І бачимо, як вона залітає на території Румунії - десь на пару хвилин... Потім залетіла в Україну. Ми це бачили. Хай не відверчуються", - розповів Олександр.

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Нагадаємо, згідно з даними ЗСУ, під час масованого ракетного удару РФ по Україні дві ракети, випущені з Чорного моря, порушили повітряний простір Молдови та Румунії. Молдова у зв’язку з інцидентом викликала російського посла. Румунія порушення свого повітряного простору не підтвердила.

Про порушення повітряного простору НАТО повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" спочатку перетнули кордон України з Республікою Молдова, а, орієнтовно о 10:33, ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав.

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