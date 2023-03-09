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"Російська ракета пару хвилин була у повітряному просторі Румунії. Я це бачив. Навіть номер цілі пам’ятаю - 9733", - командир ракетного дивізіону С-300 Олександр. ВIДЕО

В інтерв’ю BBC командир ракетного дивізіону С-300 Повітряного командування "Південь" на ім’я Олександр розповів, що на власні очі бачив, як російська ракета кілька хвилин летіла через територію країни НАТО Румунії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український військовий зазначив, що навіть номер повітряної цілі пам'ятає.

"Ракета недавно через Румунію залетіла, через Молдову. Я особисто бачив, як вона залітала через Румунію. Власними очима бачив на індикаторі, як вона пролетіла через Молдову і залетіла в Румунію. Ми ж сиділи спостерігали - бачимо летить ракета... Я навіть номер цілі пам'ятаю - 9733... Вона залетіла у Молдову - це вже було, не перший раз залетіла. І бачимо, як вона залітає на території Румунії - десь на пару хвилин... Потім залетіла в Україну. Ми це бачили. Хай не відверчуються", - розповів Олександр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прольоти російських ракет над Румунією навряд чи посилять ескалацію між НАТО та РФ, - ISW

Нагадаємо, згідно з даними ЗСУ, під час масованого ракетного удару РФ по Україні дві ракети, випущені з Чорного моря, порушили повітряний простір Молдови та Румунії. Молдова у зв’язку з інцидентом викликала російського посла. Румунія порушення свого повітряного простору не підтвердила.

Про порушення повітряного простору НАТО повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" спочатку перетнули кордон України з Республікою Молдова, а, орієнтовно о 10:33, ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав.

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Автор: 

крилаті ракети (1081) НАТО (6557) ППО (3285) Румунія (1191)


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Топ коментарі
+34
НАТО має тішитися, що Московія пішла таки на незламну Україну, а не на страни Балтії, бо потужний військовий блок мав би блідий та безпомічний вигляд..
сумна реальність.. добре, що хоч тепер вони "втянули пузо і почали качатися".. але ж якою ціною..(((
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09.03.2023 14:47 Відповісти
+32
не треба провокувати бо путін нападе...
ото ***** осмілів бо бачив що міжнародні інституції та військові блоки що раніше підтримували баланс сил та стримання перетворились в жалюгідних занепокоєних імпотентів
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09.03.2023 14:52 Відповісти
+27
натА виразіть АбЄспАкоєннАсть...
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09.03.2023 14:41 Відповісти
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натА виразіть АбЄспАкоєннАсть...
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09.03.2023 14:41 Відповісти
нє бо вона нє відєла...
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09.03.2023 14:42 Відповісти
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09.03.2023 14:45 Відповісти
не треба провокувати бо путін нападе...
ото ***** осмілів бо бачив що міжнародні інституції та військові блоки що раніше підтримували баланс сил та стримання перетворились в жалюгідних занепокоєних імпотентів
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09.03.2023 14:52 Відповісти
Тому й поліз в Україну. Знав би, що дадуть по рогах - сидів би на чемодані смирно.
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09.03.2023 15:15 Відповісти
ні - НАТО нічого не бачило, т.я.вийшло покурити або купити кави
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09.03.2023 16:06 Відповісти
НАТО виразіло абєспакоєнность і передало і продовжить передавати Україні НАСАМСи, Іріси, Петріоти, Мамбу, хоук, та інші засоби ппо/про. так що не варто гнати на НАТО.
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09.03.2023 16:21 Відповісти
НАТА сказала: -Іх там нет.))))
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09.03.2023 18:47 Відповісти
А НАТА просто продовжує срацца...
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09.03.2023 14:41 Відповісти
Це вже агресія , чи ще ні???
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09.03.2023 14:42 Відповісти
І що з тошго...???? А я на власні очі прибульці вбачив. Подяка за УСЕ Союзникам !
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09.03.2023 14:43 Відповісти
Доки ракета знаходиться в повітряному просторі іншої країни ми її не збиваємо, а потім збити бува вже пізно.
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09.03.2023 14:53 Відповісти
Тут не про подяку, а про каждый дюйм.
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09.03.2023 14:59 Відповісти
Незнаю щодо дюймів..Може й так.

Як сказав один чесний журналіст : Але коли хтось нарікатиме, що такий-сякий-етакий Захід(чи то НАТО) не дає нам того, не дає нам сього, не воює - спитайте краще в неголених лідерів, ЧОМУ так? Часом не тому, що існує прямий зв'язок і взаємозалежність між діями кліки - і діями союзників?А що вони бачать? Вони бачать, що після приручення НАБУ в країні не зосталося жодної незалежної інституції чи гілки влади.

Парламентсько-президентська республіка - вічная пам'ять: Верховна Рада є підрозділом офісу президента. Уряду - нема, а є Кабінет Міністрів як один із вторинних кабінетів, де просто підписують чеки. Генпрокуратуру очолює однопартієць, а свій свого не перевірить, не проконтролює і не покарає. Нема Рахункової Палати, яка має повноваження проводити аудит усієї чиновницької вертикалі, включно з Міноборони. Конституційний Суд паралізовано, й тепер він ухвалить будь-які забаганки. Всі альтернативні медія розіпнуті й заборонені, лишилися лизодупні. Антимонопольний комітет очолює колєжанка, на чию сестру записано віллу президента в Італії. Всі державні комітети, які видають дозволи, квоти й нормативи (від екологічних до промислових) очолюють свої люди. Тепер колекцію вбитих інституцій поповнив особливо знаковий і пам'ятний експонат - НАБУ.
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09.03.2023 15:10 Відповісти
Ещё раз речь идет о дюймах, которые защищаются теми благодарными за оружие, а не словами о дюймах. А кто там о чем сожалеет или нарекает то это личное.
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09.03.2023 16:00 Відповісти
Союзников?) А можно почитать текст союзного договора?) Вы там ухи не сильно переели?))) ******* ТЫСЯЧАМИ вагонов гуманитарку, ту которую налогоплательшики других стран ПО СВОЕЙ доброй воле нам прислали и при этом хватает наглости заявлять о каких то ******* с их стороны?)))
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09.03.2023 20:21 Відповісти
Румуни будуть мовчати поки по Бухаресті не прилетить , і то скажуть то Українці с300
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09.03.2023 14:44 Відповісти
НАТО має тішитися, що Московія пішла таки на незламну Україну, а не на страни Балтії, бо потужний військовий блок мав би блідий та безпомічний вигляд..
сумна реальність.. добре, що хоч тепер вони "втянули пузо і почали качатися".. але ж якою ціною..(((
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09.03.2023 14:47 Відповісти
Якби хубло вдарило по Балтії, то на слідуючий день кілька країн вийшли б з НАТО, більшість інших взяли б на роздуми два місяці, як це передбачено статутом, оборонялися б лише поляки, британці, американці, та ще, можливо, хтось зі східноєвропейців.
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09.03.2023 14:59 Відповісти
Без сумніву.
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09.03.2023 15:02 Відповісти
А Балтійці узнали б, що вони вже років 3, як не в нато.
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09.03.2023 17:01 Відповісти
Зачем вы тогда так рветесь в НАТО?
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09.03.2023 17:54 Відповісти
А с чего вы взяли, что конкретно эти рвутся?) Эти сначала выбирали Кучму ибо Кравчук бИндероцам продался, потом яныка чтобы побыстрей подружится с рашкой, а в 19-м янелоха, чтобы закончил войну, просто перестав стрелять и договорился где то посредине...
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09.03.2023 20:27 Відповісти
Це не про мене. За вказаних вами персонажів не голосував.
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09.03.2023 21:12 Відповісти
Ну извините... Просто меня со вчерашнего дня триггерит... Вчера от дочери, которую учил всю информацию проверять, после ее почти годичного нахождения в Польше, услышал весь набор бреда который мы тут на Цензоре слышим от зебилов, и вишенка на торте: "Зеля принял в 19-м году полностью разграбленную армию и все что он успел в ней восстановить, с тем и воюем..." Любые мои возражения, это я лег под кацапов....
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09.03.2023 21:40 Відповісти
На жаль, більшість наших людей не хочуть критично мислити і на виборах керуються скоріше емоціями, ніж розумом. Тепер маємо, те що маємо. З 2010 року я говорив оточуючим, що війна з росією після обрання януковича неминуча, імперія захоче відродження. Більшість сміялися, мовляв яка війна, у всіх там і тут родичі, ми ж братські народи і таке всяке, не хотіли розуміти, що імперія ніколи не житиме мирно зі слабким сусідом. Тепер платимо страшну ціну.
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10.03.2023 09:48 Відповісти
Тому що парашастан нам не залишає вибору:або ми з НАТО, хай і нерішучим, або нас не буде.
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09.03.2023 21:09 Відповісти
Нісенітниця. Вони тому й не пішли на них, бо сцяться. Це прямий шлях до третьої світової, й в ній у рашки шансів - нуль. Можливо вони б й захопили швиденько Прибалтику, але, коли б НАТО оговталось - їм було непереливки. До того ж деякі країни НАТО мають ядерну зброю. Це теж вагомий аргумент.
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09.03.2023 20:40 Відповісти
Суть в тому що НАТО себе веде зараз як терпіли яким водять по губам і не перший раз а відповіді від НАТО немає
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10.03.2023 09:39 Відповісти
Не ліпи дурню
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10.03.2023 10:59 Відповісти
Неправда. Країни Балтії дуже рішуче налаштовані проти Росії. Вони б точно оборонялися.
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09.03.2023 16:13 Відповісти
ніхто з Українців навіть і не сумнівається у мужності і самопожертві наших друзів-братів..
але передивіться хроніку перших тижнів, кількість тупої маси орків, смертельного багатокілометрового заліза і, головне, - відстані-масштаби..
захоплені Київська, Чернігівська, Сумська.... області, кожна - це за площиною та і по населенню це десь половина кожної з Держав Балтії, просто банально нема можливості куди відійти і зібратися з силами, людьми, технікою..
..думав-гадав, що для притомних людей це очевидно, без довгих-нудних уточнень...
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09.03.2023 16:39 Відповісти
порівняв хрін із цибулею... Прибалти ніколи б не обрали сонцеликого дебіла-лідора вЗесвіту, що готував Україну до поразки із ****** наріду.
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10.03.2023 09:28 Відповісти
Та НАТО якось пох --- транзит .
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09.03.2023 14:48 Відповісти
Вони ж знають , що вона летить по нас . Та й сидять собі рівно на дупі і не рухаються щоб не збилась з курсу
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09.03.2023 14:48 Відповісти
А якщо ху#лом захоче підняти ставку і ракета полетить до них? Хто дасть гарантію?
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09.03.2023 15:01 Відповісти
Тоді вони скажуть,що то була українська ракета ППО.
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09.03.2023 15:15 Відповісти
Це приблизно вигляда так ніби Ви дозволяєте злодію проходити через своє подвір'я грабувати сосіда. Зрештою що подума пр Вас злодій, і чи не опинитись Ви на місці вашого сусіда.
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09.03.2023 16:52 Відповісти
московська пропаганда ллється з усіх рупорів як героїчно вона воює з країнами нато, а тут бац виявляється нато навіть не з'явилося на бій..
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09.03.2023 14:48 Відповісти
Вони навіть якщо ракета пролетить над президентською резиденцією на наднизькій висоті, з намальованим кацапським прапором на корпусі та весело вигукуючи "Слава росії!" і тоді будуть казати, що порушення повітряного простору НАТО не було...
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09.03.2023 14:48 Відповісти
я гадаю, що НАТО зараз у такому положенні, що, якщо ракети, або кілька, залетять у Європу, та будуть там літати хоч тиждень, то держави Європи кожен день будуть висловлювати тільки занепокоєність різного ступеню...
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09.03.2023 14:50 Відповісти
Счас выяснится, что и Румынии нет. А то, что на ее месте, это оптический обман. Иллюзия. В общем, не стоит беспокоиться, граф Дракула порешает все проблемы со зрением.
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09.03.2023 14:52 Відповісти
Скоро будут с Чехии залетать, а НАТО не увидит.
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09.03.2023 14:55 Відповісти
Думаєте, кацапи такі підступні, і НАТО просто спостерігає?!
А як вам оце?

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 07.‎03.‎2023

27 лютого 2023 року B-2 SPIRIT Block 30 AV-19 (c/n 1019) " Spirit of Kitty" сер. №93-1086 в рамках позиційних навчань ВПС США пройшов 288 км по російській території в зоні відповідальності 1-о командування ВПС і ППО Західного військового округу. На присутність літака ВПС США ППО і ВКС ЗС РФ не відреагували.
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09.03.2023 14:55 Відповісти
Бо по перше це США,а ще кацапи їх могли і не помітити ,бо п'яні десь валялися
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09.03.2023 15:02 Відповісти
вони ще очі закрили щоб не бачити як Байден прибув до Києва..
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09.03.2023 16:45 Відповісти
Мало конкретики, але думаю це була не російська територія, а тимчасово окупована, напевно територіальні води в кордонах України 1991 року.
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09.03.2023 15:08 Відповісти
Згоден! Без коментарів! ДЕАКТИВ!
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09.03.2023 15:17 Відповісти
Румуни на ті 2 хвилини вийшли з НАТО, а потім знов зайшли, так що з юридичної точки зору все ок.
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09.03.2023 15:04 Відповісти
Ха ха....
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09.03.2023 18:13 Відповісти
Перечитав всі коментарі і хочу задати питання, а як збивати ракету, яка ніби залетіла на територію в межах кордону, де кордон не рівний і виглядаю так, що вона летить по кордону, то перетне лінію на пару метрів там, то потрапить на інший бік кордону? Як таку ракету збивати? Куди вона впаде? А куди впаде ракета, якщо пройте поруч і не зіб'є ворожу ракету?
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09.03.2023 15:04 Відповісти
Тобто якщо на пів-шишечки - це не рахується?

Ну Ок - ми так і зарахуємо!
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09.03.2023 15:22 Відповісти
Декілька хвилин - це для швидкої ракети дууууже багато. За цей час можна спокійно збити й не паритись. Це ж не цивільний літак з людьми. Турки он, свого часу зафігачили російський СУ-24, який на декілька секунд залетів у повітряний простір Турції, й нічого, куйло проковтнув.
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09.03.2023 20:50 Відповісти
Варианта всего три:
1. Румыны вполне могли элементарно прое...бать
2. Румыны увидели, но не понимали что в этом случае делать
3. Есть четкая установка (НАТО) пролетающие ракеты не сбивать

Не важно по какой причине не сбили. Важно другое: Путлер однозначно это воспринимает как "пиндосы сцат". И постоянно получает подтверждения этого.
Ракета эта уже не первая. Стоит вспомнить исчезновение вертолета береговой охраны Румынии в начале войны, которое "замяли для ясности". Можно продолжить кораблями с техникой и боеприпасами из Сирии, которые Турция (НАТО) пропускает через Босфор "не глядя". И т.п.
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09.03.2023 15:05 Відповісти
На рахунок НАТО ілюзії зникли ще після падіння кацапської ракети в Польщі . Тут все ясно як Божий день .
Вони будь що будуть уникати відповіді , бо бояться війни з кацапією . Ядерної війни . ! ***** це бачить , і тому все більше вважає що в нього розв'язані руки . Дивно також що він і досі не почав провокувати НАТО - ще більше , обстрілюючи наприклад - територію вже не прикордонну , а в глибині ЄС .
Хоча , з іншого боку - йому зараз і не до цього . Всі його сили кинуті проти України .
Та і можливо - ***** теж не хоче зайвий раз злити альянс , бо розуміє що тоді постачання Україні зброї в необмеженій кількості , включаючи вже й літаки і ракети 300 км +, стане справою кількох днів , а не місяців як зараз .
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09.03.2023 15:06 Відповісти
Тобто, карлик хоче ядерної війни? Але це нісенітниця. Він чудово розуміє, що у випадку цього - він мрець. А своє життя він ставить вище за все. Тому, дешевий блеф це все.
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09.03.2023 20:56 Відповісти
НАТО вам не уникнути того щоб вступити у конфронтації з московією. Рано чи пізно. Не ховайтеся за спиною українців. Вражайте москальські ворожі цілі, не вагайтесь. Вагання смерті подібно.
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09.03.2023 15:15 Відповісти
Декілька хвилин, це багато. Вона там пройшла над величезною територією.
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09.03.2023 15:17 Відповісти
Тем временем, над Румынией нарезает круги пара B-52. Интересно, это в связи с этим?

https://www.flightradar24.com/2f75bc14
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09.03.2023 15:18 Відповісти
Якщо пам'ятаєте, то він нарізав і по території України аж до кордону з болотними, визвавши у нас хибну ілюзію захисту із сторони нато. Чим закінчилось-бачимо.
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09.03.2023 17:09 Відповісти
Чого ви від них хочете, вони живуть в іншому світі, і мають на це право. Допомагають, і за це спасибо...
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09.03.2023 15:19 Відповісти
Просто надо считать, что ракета летит со стороны Румынии и сбивать её, и пусть румыны объясняется, какого хрена они ракетами по нам стреляют
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09.03.2023 15:24 Відповісти
Добра ідея. Збити, і зразу циганам ноту.
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09.03.2023 17:10 Відповісти
дурнику, бовдуром помреш, але про походження циган не почитаєш?
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10.03.2023 09:34 Відповісти
Это называется НАТО засунуло голову в песок.
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09.03.2023 15:52 Відповісти
ще один дабл опариш судить по собі...
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10.03.2023 13:20 Відповісти
Я думаю, шо кацапня прощупывает возможность запуска ракет над территорией НАТО с 5-й эскадры в Средиземном море.
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09.03.2023 16:26 Відповісти
Ценой жизни украинцев сегодня страны НАТО выиграли время для подготовки своих армий к войне с россией и китаем. Самые умные европейцы уже начали догадываться, что путин не остановился бы на Украине.
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09.03.2023 16:41 Відповісти
Якби плєшивець пішов в Європу через Прибалтику, Білорусію вже б давно какцапи мили чототи в Ла-Манші.
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09.03.2023 17:00 Відповісти
На ку надо такая Ната?
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09.03.2023 17:32 Відповісти
Не здивуюсь якщо завтра москальські ракети почнуть залітати на Львів через Польшу,а що через Румунію вже залітають.Боже бережи нас всіх і опікуйся нами,допоможи вижити у цьому брехливому світі!
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09.03.2023 18:07 Відповісти
Вот вам и НАТА. Если бы не Украина то ***** уже стояло бы в Польше и странах Балтии и требовало восстановить ГДР. А Трамп бы согласился чтобы не правациравать
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09.03.2023 21:04 Відповісти
.

це таке грiзне НАТО ? скiльки можна обсиратися ???
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10.03.2023 10:41 Відповісти
 
 