"Російська ракета пару хвилин була у повітряному просторі Румунії. Я це бачив. Навіть номер цілі пам’ятаю - 9733", - командир ракетного дивізіону С-300 Олександр. ВIДЕО
В інтерв’ю BBC командир ракетного дивізіону С-300 Повітряного командування "Південь" на ім’я Олександр розповів, що на власні очі бачив, як російська ракета кілька хвилин летіла через територію країни НАТО Румунії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український військовий зазначив, що навіть номер повітряної цілі пам'ятає.
"Ракета недавно через Румунію залетіла, через Молдову. Я особисто бачив, як вона залітала через Румунію. Власними очима бачив на індикаторі, як вона пролетіла через Молдову і залетіла в Румунію. Ми ж сиділи спостерігали - бачимо летить ракета... Я навіть номер цілі пам'ятаю - 9733... Вона залетіла у Молдову - це вже було, не перший раз залетіла. І бачимо, як вона залітає на території Румунії - десь на пару хвилин... Потім залетіла в Україну. Ми це бачили. Хай не відверчуються", - розповів Олександр.
Нагадаємо, згідно з даними ЗСУ, під час масованого ракетного удару РФ по Україні дві ракети, випущені з Чорного моря, порушили повітряний простір Молдови та Румунії. Молдова у зв’язку з інцидентом викликала російського посла. Румунія порушення свого повітряного простору не підтвердила.
Про порушення повітряного простору НАТО повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" спочатку перетнули кордон України з Республікою Молдова, а, орієнтовно о 10:33, ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав.
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ото ***** осмілів бо бачив що міжнародні інституції та військові блоки що раніше підтримували баланс сил та стримання перетворились в жалюгідних занепокоєних імпотентів
Як сказав один чесний журналіст : Але коли хтось нарікатиме, що такий-сякий-етакий Захід(чи то НАТО) не дає нам того, не дає нам сього, не воює - спитайте краще в неголених лідерів, ЧОМУ так? Часом не тому, що існує прямий зв'язок і взаємозалежність між діями кліки - і діями союзників?А що вони бачать? Вони бачать, що після приручення НАБУ в країні не зосталося жодної незалежної інституції чи гілки влади.
Парламентсько-президентська республіка - вічная пам'ять: Верховна Рада є підрозділом офісу президента. Уряду - нема, а є Кабінет Міністрів як один із вторинних кабінетів, де просто підписують чеки. Генпрокуратуру очолює однопартієць, а свій свого не перевірить, не проконтролює і не покарає. Нема Рахункової Палати, яка має повноваження проводити аудит усієї чиновницької вертикалі, включно з Міноборони. Конституційний Суд паралізовано, й тепер він ухвалить будь-які забаганки. Всі альтернативні медія розіпнуті й заборонені, лишилися лизодупні. Антимонопольний комітет очолює колєжанка, на чию сестру записано віллу президента в Італії. Всі державні комітети, які видають дозволи, квоти й нормативи (від екологічних до промислових) очолюють свої люди. Тепер колекцію вбитих інституцій поповнив особливо знаковий і пам'ятний експонат - НАБУ.
сумна реальність.. добре, що хоч тепер вони "втянули пузо і почали качатися".. але ж якою ціною..(((
але передивіться хроніку перших тижнів, кількість тупої маси орків, смертельного багатокілометрового заліза і, головне, - відстані-масштаби..
захоплені Київська, Чернігівська, Сумська.... області, кожна - це за площиною та і по населенню це десь половина кожної з Держав Балтії, просто банально нема можливості куди відійти і зібратися з силами, людьми, технікою..
..думав-гадав, що для притомних людей це очевидно, без довгих-нудних уточнень...
А як вам оце?
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 07.03.2023
27 лютого 2023 року B-2 SPIRIT Block 30 AV-19 (c/n 1019) " Spirit of Kitty" сер. №93-1086 в рамках позиційних навчань ВПС США пройшов 288 км по російській території в зоні відповідальності 1-о командування ВПС і ППО Західного військового округу. На присутність літака ВПС США ППО і ВКС ЗС РФ не відреагували.
Ну Ок - ми так і зарахуємо!
1. Румыны вполне могли элементарно прое...бать
2. Румыны увидели, но не понимали что в этом случае делать
3. Есть четкая установка (НАТО) пролетающие ракеты не сбивать
Не важно по какой причине не сбили. Важно другое: Путлер однозначно это воспринимает как "пиндосы сцат". И постоянно получает подтверждения этого.
Ракета эта уже не первая. Стоит вспомнить исчезновение вертолета береговой охраны Румынии в начале войны, которое "замяли для ясности". Можно продолжить кораблями с техникой и боеприпасами из Сирии, которые Турция (НАТО) пропускает через Босфор "не глядя". И т.п.
Вони будь що будуть уникати відповіді , бо бояться війни з кацапією . Ядерної війни . ! ***** це бачить , і тому все більше вважає що в нього розв'язані руки . Дивно також що він і досі не почав провокувати НАТО - ще більше , обстрілюючи наприклад - територію вже не прикордонну , а в глибині ЄС .
Хоча , з іншого боку - йому зараз і не до цього . Всі його сили кинуті проти України .
Та і можливо - ***** теж не хоче зайвий раз злити альянс , бо розуміє що тоді постачання Україні зброї в необмеженій кількості , включаючи вже й літаки і ракети 300 км +, стане справою кількох днів , а не місяців як зараз .
https://www.flightradar24.com/2f75bc14
це таке грiзне НАТО ? скiльки можна обсиратися ???