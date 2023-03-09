Гелікоптери над Маріуполем: унікальна операція дала гарнізону навесні 2022 року протриматися на місяць довше. ВIДЕО

Унікальна повітряна операція ГУР МО та армійської авіації у березні-квітні 2022 року більш ніж на місяць подовжила ефективну оборону гарнізону Маріуполя на "Азовсталі".

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв`ю для першого фільму "Авіпрорив на Азовсталь. Небо" документальної трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі". Фільм було показано вчора, 8 березня у національному марафоні Єдині новини #UA Разом, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Той місяць, який виграли, дозволив вибудувати ту систему оборони, яка діє навіть зараз. Тобто цими діями ми скували противника і не дозволили його більш ніж 10-ти тисячному угрупованню рушити одразу на Запоріжжя. Цим ми виграли час і цим ми зруйнували їх задуми", - розповів Буданов.

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У документальному фільмі, знятому журналістом, а нині військовослужбовцем Артемом Шевченком, йдеться про невідомі раніше деталі ризикованої та унікальної повітряної операції ГУР МО. Сім бойових вильотів вглиб ворожої території на понад 100 кілометрів зі щільною протиповітряною обороною противника, які було проведено 16-ма гелікоптерами армійської авіації. Вони доправили більше 30 тон вантажу (зброя, боєприпаси, зв`язок), десантували понад 70 бійців підкріплення та евакуювали 64 поранених гарнізону захисників Маріуполя, які 86 днів тримали облогу Азовсталі в оточенні набагато більших сил ворога.

Деталями планування і підготовки операції поділилися пілоти армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, офіцери-спецпризначенці ГУР МО, азовці-оборонці Маріуполя.

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"Це одна з найяскравіших операцій, у якій мені пощастило брати участь. Саме те, що противнику здається неможливим, у більшості випадків спрацьовує. Тому що противник був не готовий до такої нахабності, до такої зухвалості, до того, що ми можемо на таке піти", - розповів офіцер групи спеціальної призначення ГУР МО з позивним "Флінт". Він брав участь в операції бортовим стрільцем, завданням яких, окрім вогневого прикриття, була евакуація пілотів і поранених у випадку збиття чи аварійної посадки вертольотів на ворожій території.

"Напевно, мені пощастило, тому що ворожа ракета, яка влучила у мій вертоліт, вона просто не вибухнула. Вона пробила двигун, зробила велику дірку, один двигун вимкнувся, але не було детонації ракети. Я зрозумів, що ніякої пожежі немає, ми тільки втратили один двигун і перші секунди намагався просто не впасти, тому що було падіння обертів несучого гвинта, що є дуже критичним на вертольоті, і намагався продовжувати летіти", - розповів Герой України, пілот Євген Соловйов, якому вдалося долетіти на базу на пошкодженому гелікоптері Мі-8 і врятувати двадцятьох поранених.

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"Коли ми почули їхній звук, коли ми очікували, ми думали, що це гелікоптери противника. Тому що з початку операції жодної авіації української над Маріуполем не працювало. І відповідно ми до останнього не вірили, що гелікоптери долетять до нас, не те що нам щось доставлять і когось заберуть", - поділився своїми спогадами позивний "Мольфар", начальник зв`язку штабу оборони Маріуполя, офіцер ОЗСП "Азов", який тяжко пораненим був евакуйований з Азовсталі першим рейсом.

Переглянути фільм можна за посиланням.