У Москві та Єкатеринбурзі лунали сигнали тривоги. Росіяни кажуть, що це хакери. ВIДЕО

У столиці РФ та у Свердловській області лунали сигнали тривоги. Також телебачення транслювало повідомлення про необхідність взяти протигази і йти в укриття.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Так, у Москві сигнал тривоги пролунав в ефірі радіостанцій та телеканалів. В оголошенні йшлося про радіаційну небезпеку, москвичів закликали використовувати протигази.

За даними міністерства надзвичайних справ РФ, це сталося після злому серверів.

Також сирени лунали у Єкатеринбурзі. "На території Свердловської області в результаті злому серверів радіостанцій і телеканалів в ефірі прозвучала інформація про оголошення повітряної тривоги", - повідомили в МНС.

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У російському міністерстві зазначили, що інформація про небезпеку є неправдивою і не відповідає дійсності.