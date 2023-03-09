У Москві та Єкатеринбурзі лунали сигнали тривоги. Росіяни кажуть, що це хакери. ВIДЕО
У столиці РФ та у Свердловській області лунали сигнали тривоги. Також телебачення транслювало повідомлення про необхідність взяти протигази і йти в укриття.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Так, у Москві сигнал тривоги пролунав в ефірі радіостанцій та телеканалів. В оголошенні йшлося про радіаційну небезпеку, москвичів закликали використовувати протигази.
За даними міністерства надзвичайних справ РФ, це сталося після злому серверів.
Також сирени лунали у Єкатеринбурзі. "На території Свердловської області в результаті злому серверів радіостанцій і телеканалів в ефірі прозвучала інформація про оголошення повітряної тривоги", - повідомили в МНС.
У російському міністерстві зазначили, що інформація про небезпеку є неправдивою і не відповідає дійсності.
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