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У Москві та Єкатеринбурзі лунали сигнали тривоги. Росіяни кажуть, що це хакери. ВIДЕО

У столиці РФ та у Свердловській області лунали сигнали тривоги. Також телебачення транслювало повідомлення про необхідність взяти протигази і йти в укриття.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Так, у Москві сигнал тривоги пролунав в ефірі радіостанцій та телеканалів. В оголошенні йшлося про радіаційну небезпеку, москвичів закликали використовувати протигази.

За даними міністерства надзвичайних справ РФ, це сталося після злому серверів.

Також сирени лунали у Єкатеринбурзі. "На території Свердловської області в результаті злому серверів радіостанцій і телеканалів в ефірі прозвучала інформація про оголошення повітряної тривоги", - повідомили в МНС.

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У російському міністерстві зазначили, що інформація про небезпеку є неправдивою і не відповідає дійсності.

Автор: 

москва (1264) росія (66104) повітряна тривога (941)


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Топ коментарі
+27
Шоб у вас тварей тревога была круглосуточно и выключить не могли.
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09.03.2023 16:15 Відповісти
+8
Привьікайте, теперь єто будет часто.
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09.03.2023 16:31 Відповісти
+5
кацап...іди геть на аднакласнікі....
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09.03.2023 17:24 Відповісти
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Шоб у вас тварей тревога была круглосуточно и выключить не могли.
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09.03.2023 16:15 Відповісти
Хахаха. Лєнін всігда с тобой, кацапе )
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09.03.2023 16:22 Відповісти
і сраЛін такожжжж!
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09.03.2023 18:26 Відповісти
Українські хакери навряд би намалювали Крим кацапським, щось тут не те...
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09.03.2023 16:24 Відповісти
Все тут те. Поєднайте три події дня - ракетний обстріл України, два В-52 і оце МЧС рф сигнал тривоги. Можливо кацапи готували окрім ракетного удару, ще й ядерні удари по Україні. Тому і американські В-52 і сигнали.
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09.03.2023 16:50 Відповісти
а де прочитати про B-52, що сталося недавно?
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09.03.2023 17:11 Відповісти
Привьікайте, теперь єто будет часто.
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09.03.2023 16:31 Відповісти
чтоб вас ****** поганых разбомбило как в ДНЕПРЕ,ОДЕССЕ,МАРИУПОЛЕ и по всей УКРАИНЕ!
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09.03.2023 16:50 Відповісти
Шкода, але це тупо дрібниця, проти того, що вони наробили за ніч і ранок в Україні, без далекобійних ракет, потужних дронів з великим зарядом і авіації ми не зможемо їх ефективно карати
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09.03.2023 16:56 Відповісти
Минобороны РФ назвало ракетный обстрел Украины «массированным ударом возмездия» за Брянск.
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09.03.2023 17:18 Відповісти
А чого, нехай привикають, що тривога неправдива. А потім, коли буде справжньою, вони не повірять. От і добре.
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09.03.2023 17:05 Відповісти
Чушь ни о чём.
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09.03.2023 17:17 Відповісти
это ложь.....
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09.03.2023 17:23 Відповісти
Украина может только погибших мирных жителей СЧИТАТЬ. И озвучивать. За год адекватного ответа не было, и уже понятно что не будет
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09.03.2023 17:21 Відповісти
кацап...іди геть на аднакласнікі....
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09.03.2023 17:24 Відповісти
надо,чтобы там на болотах ********* хоть раз!они сцыкливые твари!
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09.03.2023 18:43 Відповісти
"И вить знаю, Машка, што то хахлы праклятые врут фсё, аднака сру и остановицца нимагу!"
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09.03.2023 19:55 Відповісти
Представляю, как там у кацапов пердаки прорвало от такой тревоги! Малость, а приятно. Ничё. Кацапы ещё и не так сраться будут, хоть мы по мирным и не бьём
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09.03.2023 21:20 Відповісти
 
 