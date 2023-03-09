Бійці 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" полонили двох "вагнерівців" у Бахмуті. ВIДЕО
Бійці 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" полонили двох "вагнерівців" у Бахмуті.
Відеозапис першого допиту окупантів опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Полонені вагнерівці. Робота 21-го окремого мотопіхотного батальйона "Сармат". Бахмут", - пише він у коментарі до відео.
Топ коментарі
+20 НБ
показати весь коментар09.03.2023 16:52 Відповісти Посилання
+15 Nataliya Mischenko
показати весь коментар09.03.2023 16:23 Відповісти Посилання
+14 Vladimir Vaschenko
показати весь коментар09.03.2023 16:24 Відповісти Посилання
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тільки розводити на правильний базар
що б їх там свої ж і прибили