УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11614 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
22 340 22

Бійці 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" полонили двох "вагнерівців" у Бахмуті. ВIДЕО

Бійці 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" полонили двох "вагнерівців" у Бахмуті.

Відеозапис першого допиту окупантів опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Полонені вагнерівці. Робота 21-го окремого мотопіхотного батальйона "Сармат". Бахмут", - пише він у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Атака безпілотників на російську піхоту у Водяному Донецької області. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3617) Бахмут (1562) полонені (2303) ПВК Вагнер (1542)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Вагнерівці це найманці і на них Женевська конвенція не застосовується. Тому брати в полон оце кримінальне лайно і опікуватися ним надаючи їм статус "людини" не варто.
показати весь коментар
09.03.2023 16:52 Відповісти
+15
Зовні, - наче люди. Треба дуже міцно засвоїти, хто вони насправді.
показати весь коментар
09.03.2023 16:23 Відповісти
+14
Доставте его к червям,уже одной ногой там,бледный такой несчастный,кровью истек да и все дела.Правильную доставку организуйте
показати весь коментар
09.03.2023 16:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зовні, - наче люди. Треба дуже міцно засвоїти, хто вони насправді.
показати весь коментар
09.03.2023 16:23 Відповісти
Доставте его к червям,уже одной ногой там,бледный такой несчастный,кровью истек да и все дела.Правильную доставку организуйте
показати весь коментар
09.03.2023 16:24 Відповісти
no posadku na butylku ce obviazkovo.
показати весь коментар
09.03.2023 22:44 Відповісти
Що, і далі цих уголовників беруть живими? Хіба їх міняють?
показати весь коментар
09.03.2023 16:26 Відповісти
В принципі змінюють, але їх там все одно кувалдою замочать, тому вони самі відмовляться на обмін і у нас з'явиться баласт до кінця війни, просто наші не завжди відразу знають це карний злочинець або чмобик, адже їх змішують, а так як ми гуманно чинимо з ними нам доводиться з ними поратися далі
показати весь коментар
09.03.2023 17:17 Відповісти
Саме так - їх міняють і набагато охотніше за чмобіків.
показати весь коментар
10.03.2023 00:53 Відповісти
отребье ..
показати весь коментар
09.03.2023 16:39 Відповісти
Вот и наглядное подтверждение самых профессионально обученных вагнеровцев, о которых с утра были тут новости
показати весь коментар
09.03.2023 16:51 Відповісти
Вагнерівці це найманці і на них Женевська конвенція не застосовується. Тому брати в полон оце кримінальне лайно і опікуватися ним надаючи їм статус "людини" не варто.
показати весь коментар
09.03.2023 16:52 Відповісти
як що нам повернуть хоча б одного нашого військового за 10 таких підарасів, то варто брати
тільки розводити на правильний базар
що б їх там свої ж і прибили
показати весь коментар
09.03.2023 21:30 Відповісти
Я так Вам "по секрету" скажу, через два роки суворого режиму розвести будь якого зека на потрібний Вам базар вже нереально. Хіба що це повний дурень, але навіть у таких розвивається інстинкт самозбереження.
показати весь коментар
09.03.2023 21:54 Відповісти
Бородатий відразу включив затурканого сторожа з колгоспу " 60 років без урожаю ". По харі видно - дішлий свинособака, без моралі аби платили. Цей після обміну знову прийде.
показати весь коментар
09.03.2023 21:38 Відповісти
перегружені інтелектом рускі ідіоти ванюшкі
показати весь коментар
09.03.2023 17:00 Відповісти
Вбийте їх на хрін!
показати весь коментар
09.03.2023 17:34 Відповісти
навіщо ? вбитий ворог - на добриво, поранений - нам клопіт та витрати, каліка, втрате ногу/руку - клопіт ворога (лікуй, забезпечуй)
показати весь коментар
09.03.2023 17:55 Відповісти
уже тепло +15 какие шапки)
показати весь коментар
09.03.2023 17:44 Відповісти
Вагнерівці - це хто? Терористи? Озброєні? Міжнародна Конвенція їх під захист не бере. Тому можна було просто застрелити.
показати весь коментар
09.03.2023 17:45 Відповісти
" Я злий укр , но є правила " Наші воїни ЗСУ неймовірні , найкраща армія в Світі ! Пишаємося вами , віримо вам ! Слава Україні !
показати весь коментар
09.03.2023 18:26 Відповісти
А чого ці террористи ще живі?
показати весь коментар
09.03.2023 18:26 Відповісти
Он закурил и все забыл, он даже в разговор не видеться , репутация одна , убить Украинца , веры нет , одна гнилая лож , Кацап в законе..
показати весь коментар
09.03.2023 19:32 Відповісти
Військой ,що запитує забув мабуть ,що ми живемо в Україні.
показати весь коментар
10.03.2023 08:59 Відповісти
ще й цигарки їм дають(((. Але з декількох стволів не розстрілюють!! Відчуйте різницю, називається.. Хоча, вагнерівців можна страчувати, навіть не порушуючи умов Женевської конвенції.
показати весь коментар
10.03.2023 10:31 Відповісти
 
 