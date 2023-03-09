Бійці 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" полонили двох "вагнерівців" у Бахмуті. ВIДЕО

Бійці 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" полонили двох "вагнерівців" у Бахмуті.

Відеозапис першого допиту окупантів опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Полонені вагнерівці. Робота 21-го окремого мотопіхотного батальйона "Сармат". Бахмут", - пише він у коментарі до відео.

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