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У Київському метро з’явилися стільці для зручності людей під час тривог та патріотичний арт-потяг, - Кличко. ВIДЕО

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" отримало від Міжнародної Організації з Міграції гуманітарну допомогу, яка зробить більш комфортним для людей перебування на станціях під час повітряних тривог.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

У Київському метро з’явилися стільці для зручності людей під час тривог та патріотичний арт-потяг, - Кличко 01

"Київський метрополітен – один із об’єктів критичної інфраструктури столиці, що укриває десятки тисяч людей під час атак росіян. Ми не припиняємо поліпшувати умови перебування киян на підземних станціях метрополітену під час повітряних тривог. І сьогодні КП "Київський метрополітен" отримало гуманітарну допомогу від Міжнародної Організації з Міграції. Це – 10 500 розкладних стільців, 1500 ковдр та 1500 матраців", – повідомив Кличко.

Він подякував іноземним партнерам і зазначив, що допомога буде розподілена між усіма підземними станціями. Для того, щоб отримати стільці, необхідно звернутися до чергового персоналу на станції. А ковдри та матраци будуть використовуватися у випадку довготривалої повітряної тривоги (понад 12 годин).

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У Київському метро з’явилися стільці для зручності людей під час тривог та патріотичний арт-потяг, - Кличко 02

Також Віталій Кличко проїхався новим арт-потягом, який почав курсувати на Червоній гілці київської підземки.

"Сьогодні на лінію підземки вийшов новий арт-потяг. На вагонах зображені патріотичні малюнки, слова та фрази, що вже стали символічними за час повномасштабної війни. Проєкт реалізувала компанія "Paint Hunters", яка професійно займається створенням муралів. Кошти з бюджету міста та підземки не залучалися. Художники розписали арт-потяг у подарунок місту та його мешканцям", - зазначив Кличко.

Автор: 

Київ (19672) Кличко Віталій (3527) Метрополітен (1422)


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Топ коментарі
+6
Только через год догадались стульчики поставить?
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09.03.2023 18:43 Відповісти
+5
Ще назвіть -"поїзд незламності ім. боневтіка''!
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09.03.2023 18:56 Відповісти
+4
Виталий не одной станции метро в Киеве за восемь лет не построил, зато хоть стульчики расставит.
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09.03.2023 18:44 Відповісти
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Це не про міфічні 400. 000 «спасенних рабіновичем українців»… ну, рахамія вкурсі, в'ін же і листа злампічив…
Мабуть, контроль на перших порах непотрібний, але ж «совків» ще вдосталь… там алюміній..
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09.03.2023 18:43 Відповісти
Только через год догадались стульчики поставить?
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09.03.2023 18:43 Відповісти
Виталий не одной станции метро в Киеве за восемь лет не построил, зато хоть стульчики расставит.
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09.03.2023 18:44 Відповісти
Неначасі...
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09.03.2023 19:00 Відповісти
Відверто кажучи може дещо і не на часі.

Та і в Києві є більш суттєві інфраструктурні проблеми, аніж метро
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10.03.2023 10:45 Відповісти
а от не втриматись, щоб не дзьобнути...
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09.03.2023 19:25 Відповісти
Метро на Виноградар майже готове.
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09.03.2023 20:40 Відповісти
Ще назвіть -"поїзд незламності ім. боневтіка''!
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09.03.2023 18:56 Відповісти
лампи з Европи, стільці з Европи...
зате мер наш і фото на хвоні стільців наше...
пішли справи кое-как)))))
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09.03.2023 19:00 Відповісти
а без розмальовок ну ніяк...
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09.03.2023 19:01 Відповісти
Брось, Виталька, хньой страдать твоя справа бити кацапське ібло. Ти мастер.
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09.03.2023 19:03 Відповісти
вот же дурное,,, свою машину не хочешь обмалювать? а почему наш транспорт можно?
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09.03.2023 19:19 Відповісти
їх українське бидло розтаще по своясі.
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10.03.2023 05:18 Відповісти
 
 