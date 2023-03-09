У Київському метро з’явилися стільці для зручності людей під час тривог та патріотичний арт-потяг, - Кличко. ВIДЕО
Комунальне підприємство "Київський метрополітен" отримало від Міжнародної Організації з Міграції гуманітарну допомогу, яка зробить більш комфортним для людей перебування на станціях під час повітряних тривог.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Київський метрополітен – один із об’єктів критичної інфраструктури столиці, що укриває десятки тисяч людей під час атак росіян. Ми не припиняємо поліпшувати умови перебування киян на підземних станціях метрополітену під час повітряних тривог. І сьогодні КП "Київський метрополітен" отримало гуманітарну допомогу від Міжнародної Організації з Міграції. Це – 10 500 розкладних стільців, 1500 ковдр та 1500 матраців", – повідомив Кличко.
Він подякував іноземним партнерам і зазначив, що допомога буде розподілена між усіма підземними станціями. Для того, щоб отримати стільці, необхідно звернутися до чергового персоналу на станції. А ковдри та матраци будуть використовуватися у випадку довготривалої повітряної тривоги (понад 12 годин).
Також Віталій Кличко проїхався новим арт-потягом, який почав курсувати на Червоній гілці київської підземки.
"Сьогодні на лінію підземки вийшов новий арт-потяг. На вагонах зображені патріотичні малюнки, слова та фрази, що вже стали символічними за час повномасштабної війни. Проєкт реалізувала компанія "Paint Hunters", яка професійно займається створенням муралів. Кошти з бюджету міста та підземки не залучалися. Художники розписали арт-потяг у подарунок місту та його мешканцям", - зазначив Кличко.
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Це не про міфічні 400. 000 «спасенних рабіновичем українців»… ну, рахамія вкурсі, в'ін же і листа злампічив…
Мабуть, контроль на перших порах непотрібний, але ж «совків» ще вдосталь… там алюміній..
Та і в Києві є більш суттєві інфраструктурні проблеми, аніж метро
зате мер наш і фото на хвоні стільців наше...
пішли справи кое-как)))))