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Спецпризначенці СБУ знищили дронами-камікадзе російські ЗРК "ТОР М2" та "С-300ВМ". ВIДЕО

Спецпризначенці СБУ знищили дронами-камікадзе російські зенітно-ракетні комплекси "ТОР М2" та "С-300ВМ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці СБУ знищили дроном російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4348) СБУ (12984) ЗРК (217)


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Топ коментарі
+25
Шикарно..
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09.03.2023 19:35 Відповісти
+13
Гарна робота!!!
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09.03.2023 19:42 Відповісти
+12
нам багато чого не поставляють, але воно все рівно куярить москалів
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09.03.2023 19:51 Відповісти
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Шикарно..
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09.03.2023 19:35 Відповісти
нові дрони завезли - пікірують на ціль майже вертикально
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09.03.2023 20:39 Відповісти
Ай молоцця!
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09.03.2023 19:38 Відповісти
https://www.facebook.com/532195389/videos/748274663666079/ Ми дякуємо ЗСУ,а слуги відбирають у військових гроші...
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09.03.2023 19:40 Відповісти
Гарна робота!!!
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09.03.2023 19:42 Відповісти
Сьогодні кацапська пропоганда тільки хвалилась торами.
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09.03.2023 19:44 Відповісти
схоже на свіч600
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09.03.2023 19:45 Відповісти
Не поставляють ниби-то
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09.03.2023 19:48 Відповісти
нам багато чого не поставляють, але воно все рівно куярить москалів
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09.03.2023 19:51 Відповісти
Вже є. І його хвалили.
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09.03.2023 23:54 Відповісти
У 600-го взрыв мощнее. Это больше на 300-й похоже. Есть много видео подрыва "Ланцетом" - в 2 раза мощнее, чем на этом видео. А в "Ланцете" б/ч всего 1 кг.
Технику отремонтируют. Но не быстро. Что уже хорошо.
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10.03.2023 10:34 Відповісти
Прицілився у блок де сидять оператори. І Гаплик
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09.03.2023 19:50 Відповісти
просто новопризначеному малюку терміново треба орден і звання.
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09.03.2023 20:01 Відповісти
Технике точно хана,кацапчикам хз, но вероятнее что так же
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09.03.2023 19:58 Відповісти
супер эффективность, учитывая сколько стоит ТОР или С300
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09.03.2023 21:03 Відповісти
Дякую Вам козаки👍👍👍
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09.03.2023 22:44 Відповісти
Гівно ППО яке не може захистити саме себе від повільних ударів з повітря дешевими дронами камікадзе.

І ми так само втрачаємо ППО але від ланцетів та іншого дешевого гівна.

Як цьому протистояти? Треба C-ram та його аналоги які будуть прикривати все починаючи від окопа, колони на марші чи штурмі, і закінчуючи установками ППО.

А так як C-ram мало і всі вони дорогі, то треба підбирати якісь його міні версії з програмованими снарядами, меншою швидкістю, потужністю, но з таким же крутим сенсорним масивом тобто камерами, датчиками, міні рлс і т.п..
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09.03.2023 23:53 Відповісти
+
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10.03.2023 00:03 Відповісти
Много чего "надо", только это все фантазии. Воюют чем есть, и кем есть. А близкая к идеалу ситуация в армии и вооружении только у одной страны мира -сша, да и то, это не точно. Наша же реальность это постоянная нехватка вооружения, обмундирования, взаимосвязей подразделений,и избыток дятлов командиров не ценящих людей, коррупционеров, бизнесменов на крови,наркоманов, алкашей и прочего и прочего. Не хватает банальных миномётов и мин, а вы о высоких материях.
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10.03.2023 03:51 Відповісти
Без візуалізації того як має бути і що нам треба всі будуть вважати що командири м'ясники та закидування м'ясом це вершина військової справи.

Насправді те що я написав це не є аж таке непосильне завдання. Просто треба на нього звернути увагу біомусору який займає невідповідну своїм здібностям посаду (яку отримав завдяки порішати) щоб виробництво НАТи почало масово штампувати відповідні бойові модулі для техніки та снаряди для них. Ці функції C-ram може виконувати якийсь модуль із звичайного бтр яких у нас безліч розробляли. Наприклад в турків є снаряд Atom і модуль під нього Sarp який вже у військах і якого поставили около 3 тисяч що тими снарядами може стріляти.
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10.03.2023 10:09 Відповісти
 
 