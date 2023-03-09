Спецпризначенці СБУ знищили дронами-камікадзе російські ЗРК "ТОР М2" та "С-300ВМ". ВIДЕО
Спецпризначенці СБУ знищили дронами-камікадзе російські зенітно-ракетні комплекси "ТОР М2" та "С-300ВМ".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Топ коментарі
+25 Banda 77
показати весь коментар09.03.2023 19:35 Відповісти Посилання
+13 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар09.03.2023 19:42 Відповісти Посилання
+12 Віктор Телецький #552650
показати весь коментар09.03.2023 19:51 Відповісти Посилання
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Технику отремонтируют. Но не быстро. Что уже хорошо.
І ми так само втрачаємо ППО але від ланцетів та іншого дешевого гівна.
Як цьому протистояти? Треба C-ram та його аналоги які будуть прикривати все починаючи від окопа, колони на марші чи штурмі, і закінчуючи установками ППО.
А так як C-ram мало і всі вони дорогі, то треба підбирати якісь його міні версії з програмованими снарядами, меншою швидкістю, потужністю, но з таким же крутим сенсорним масивом тобто камерами, датчиками, міні рлс і т.п..
Насправді те що я написав це не є аж таке непосильне завдання. Просто треба на нього звернути увагу біомусору який займає невідповідну своїм здібностям посаду (яку отримав завдяки порішати) щоб виробництво НАТи почало масово штампувати відповідні бойові модулі для техніки та снаряди для них. Ці функції C-ram може виконувати якийсь модуль із звичайного бтр яких у нас безліч розробляли. Наприклад в турків є снаряд Atom і модуль під нього Sarp який вже у військах і якого поставили около 3 тисяч що тими снарядами може стріляти.