Штурмове відділення 24-ї ОМБр захоплює позицію окупантів та під артобстрілом відбиває ворожу контратаку. ВIДЕО бою
Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила захопили позицію окупанті та під ворожим артилерійським обстрілом відбили контратаку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойових дій штурмової групи української армії опублікований у соцмережах. У результаті бою лише одному із окупантів вдалося втекти, інші були знищені.
"Українські штурмовики захоплюють позиції ворога. Один втік, інші відправились на концерт", - коментують відеозапис українські воїни.
Топ коментарі
+29 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар10.03.2023 10:09 Відповісти Посилання
+20 Чайка Київ
показати весь коментар10.03.2023 10:20 Відповісти Посилання
+16 Микола Шафран #548677
показати весь коментар10.03.2023 10:21 Відповісти Посилання
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Таке враження, що ці позиції розгорнуті у бік рашистів, тобто, бувші наші.
Нема мінометної підтримки. Висить дрон. Бійці у білому. Підішли близько. Усе видно як у кіно.
3-5 точних пострілів з 60 мм ... Тобто те, що потім зробили росіяни. Сумно.