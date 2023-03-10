УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11740 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
14 628 10

Штурмове відділення 24-ї ОМБр захоплює позицію окупантів та під артобстрілом відбиває ворожу контратаку. ВIДЕО бою

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила захопили позицію окупанті та під ворожим артилерійським обстрілом відбили контратаку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойових дій штурмової групи української армії опублікований у соцмережах. У результаті бою лише одному із окупантів вдалося втекти, інші були знищені.

"Українські штурмовики захоплюють позиції ворога. Один втік, інші відправились на концерт", - коментують відеозапис українські воїни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український танкіст із 24-ї ОМБр дає коментар англійською мовою для журналістів ВВС. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (4087) 24 омб імені князя Данила Галицького (260)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+29
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
показати весь коментар
10.03.2023 10:09 Відповісти
+20
Героям слава!!!
Господи, Матанко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
10.03.2023 10:20 Відповісти
+16
а тим часом в верховній раді кажуть що ім платять забагато..поміняти б із місцями
показати весь коментар
10.03.2023 10:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
показати весь коментар
10.03.2023 10:09 Відповісти
а тим часом в верховній раді кажуть що ім платять забагато..поміняти б із місцями
показати весь коментар
10.03.2023 10:21 Відповісти
Героям слава!!!
Господи, Матанко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
10.03.2023 10:20 Відповісти
Відважним воїнам ЗСУ--СЛАВА !!!
показати весь коментар
10.03.2023 10:38 Відповісти
Держава (скажімо в особі КМУ ВР та ОП) повинна Їм мільйон в місяць виплачувати ,або не буде держави .Або буде поліцейський гулаг під кацапським патронатом . Адже дивно чому армія поліції не воює в Бахмуті з ЗСУ,зброя у них летальна по Закону .Держуть поліцію в тилу на "всяк випадок " ?
показати весь коментар
10.03.2023 11:14 Відповісти
угу ...мільярди ... з Ваших податків ...
показати весь коментар
10.03.2023 11:49 Відповісти
Захопили, здається, без втрат. Молодці.
Таке враження, що ці позиції розгорнуті у бік рашистів, тобто, бувші наші.

Нема мінометної підтримки. Висить дрон. Бійці у білому. Підішли близько. Усе видно як у кіно.
3-5 точних пострілів з 60 мм ... Тобто те, що потім зробили росіяни. Сумно.
показати весь коментар
10.03.2023 11:55 Відповісти
Standartnaja taktika NATO po zaxvatu ukrepljonoi tochki protivnika, kotoraja dinamicheski menaetsa na nuznuju konkretnom sluchie. Rabotaet protiv tupix nacistov ruskix otlichno... Sam tak obuhalsa...
показати весь коментар
10.03.2023 14:15 Відповісти
Дякую за пояснення, але ... нажаль, зрозуміліше не стало. Це якби дрона не було. А він був і усе було видно. Повторююсь - 3-5 пострілів мінометом і ризик мінімальний.
показати весь коментар
10.03.2023 14:47 Відповісти
Soglasen svami nashtjot minamjotov, no nevsegda est vozmoznost grupe pronisti takoe oruze skritno podbirajas vragu. Grupa dolzna skritno, bistro vidvigatca kmestu, vetom sluchie nepriminjali daze pulimjot kotoriji vrodi bi potom prinosit rezervnaja grupa podnosivshaja boezapas. Tagze mi neznaem kakaja tam bila obshtjaja situaija, poetomu vivodi nevozmozno zdelat. Ljubom sluchie ix taktika srabotala otlihno i ubili dostachno mnogo roSSijan bez poter storani Ukrainskix geroev. Oni luche nas danom sluhe divanix voinov znajut kak i shto delat...
показати весь коментар
10.03.2023 15:35 Відповісти
 
 