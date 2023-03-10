Штурмове відділення 24-ї ОМБр захоплює позицію окупантів та під артобстрілом відбиває ворожу контратаку. ВIДЕО бою

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила захопили позицію окупанті та під ворожим артилерійським обстрілом відбили контратаку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойових дій штурмової групи української армії опублікований у соцмережах. У результаті бою лише одному із окупантів вдалося втекти, інші були знищені.

"Українські штурмовики захоплюють позиції ворога. Один втік, інші відправились на концерт", - коментують відеозапис українські воїни.

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