Бійці влучають у ворожу БМП керованою ракетою та скидають на бронемашину окупантів боєприпас із безпілотника. ВIДЕО
Українські воїни знищили ворожу БМП.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що українські воїни влучили у ворожу бронемашину керованою ракетою. Після цього БМП почала диміти і зупинилась. Вцілілі окупанти повискакували із бронемашини. Для певності, оператор українського дрона скинув гранату у відчинений люк. На борту БМП помітний напис "ЛИСА 826 Z".
Топ коментарі
+18 Alexander Tyagniryadno
показати весь коментар10.03.2023 10:58 Відповісти Посилання
+18 Fjall_Raven
показати весь коментар10.03.2023 11:01 Відповісти Посилання
+11 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар10.03.2023 11:03 Відповісти Посилання
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10сек - мехвод вже за бортом кувиркається...навчений бляха