Бійці влучають у ворожу БМП керованою ракетою та скидають на бронемашину окупантів боєприпас із безпілотника. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожу БМП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що українські воїни влучили у ворожу бронемашину керованою ракетою. Після цього БМП почала диміти і зупинилась. Вцілілі окупанти повискакували із бронемашини. Для певності, оператор українського дрона скинув гранату у відчинений люк. На борту БМП помітний напис "ЛИСА 826 Z".

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