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Бійці влучають у ворожу БМП керованою ракетою та скидають на бронемашину окупантів боєприпас із безпілотника. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожу БМП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що українські воїни влучили у ворожу бронемашину керованою ракетою. Після цього БМП почала диміти і зупинилась. Вцілілі окупанти повискакували із бронемашини. Для певності, оператор українського дрона скинув гранату у відчинений люк. На борту БМП помітний напис "ЛИСА 826 Z".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Приліт дрона-камікадзе по ворожому БМП-3. ВIДЕО

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знищення (7586) БМП (414)


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Топ коментарі
+18
Я так розумію, на цій ''лисій''(так на ній написано) шерсть більше не відросте.
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10.03.2023 10:58 Відповісти
+18
к лисе пришёл писец ))
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10.03.2023 11:01 Відповісти
+11
Старувата ліса вже була. Рочків 60. Десь із консервації зняли. Ну, недовго прожила. Знову на консерви пішла.
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10.03.2023 11:03 Відповісти
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Касабошашлик.
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10.03.2023 10:57 Відповісти
Я так розумію, на цій ''лисій''(так на ній написано) шерсть більше не відросте.
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10.03.2023 10:58 Відповісти
на самом деле русские идиоты назвали бмп лисой,а у лисы цвет какой? -рыжий ...ржавый можно сказать...вот она и будет красная через недели две
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10.03.2023 11:04 Відповісти
к лисе пришёл писец ))
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10.03.2023 11:01 Відповісти
Старувата ліса вже була. Рочків 60. Десь із консервації зняли. Ну, недовго прожила. Знову на консерви пішла.
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10.03.2023 11:03 Відповісти
4 сек - попадання
10сек - мехвод вже за бортом кувиркається...навчений бляха
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10.03.2023 11:12 Відповісти
Спрацювала реактивна тяга з пукана.
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10.03.2023 11:18 Відповісти
Детальний звіт, і зверху, і збоку, і загальний план, і крупний план, але таргани такі розбіглися. Нажаль.
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10.03.2023 11:17 Відповісти
А скільки залишилося у БМП? Адже саме туди ПТУР гупнув Вилізло четверо десантників "Мехвод" - п"ятий А "по штату"екіпаж - 3 десант -8
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10.03.2023 12:18 Відповісти
Виходить міцна штука, раз витримала удар керованою ракетою. Екіпаж, може не весь, вижив - 4 точно.
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10.03.2023 12:02 Відповісти
Граната в люк таки необхідна була....
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10.03.2023 12:03 Відповісти
Я щось не зрозумів, а як вони там вижили, як що було влучання прямо у відсік з истотами?
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10.03.2023 12:10 Відповісти
Люк мехвода був відкритий - трохи динамічний удар зменшило
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10.03.2023 12:21 Відповісти
лиса соснула *****
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10.03.2023 12:35 Відповісти
що згорить, те не згниє
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10.03.2023 13:41 Відповісти
чумачечая лиса.... а ось солярку шкода, могла б бути в нагоді
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12.03.2023 21:08 Відповісти
 
 