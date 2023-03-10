Російський окупант летить високо над землею після артилерійського удару українських воїнів. ВIДЕО
Українські артилеристи влучним пострілом знищили позицію російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ефектну роботу українських артилеристів зафіксував безпілотник, через який коригувалася атака. В кадр камери БПЛА потрапив і момент, коли тіло одного з окупантів високо підкидає угору і відкидає від місця вибуху на кілька десятків метрів.
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