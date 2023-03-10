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Російський окупант летить високо над землею після артилерійського удару українських воїнів. ВIДЕО

Українські артилеристи влучним пострілом знищили позицію російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ефектну роботу українських артилеристів зафіксував безпілотник, через який коригувалася атака. В кадр камери БПЛА потрапив і момент, коли тіло одного з окупантів високо підкидає угору і відкидає від місця вибуху на кілька десятків метрів. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни високоточними снарядами знищують артилерійську позицію окупантів. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

армія рф (17854) знищення (7586) артилерія (801)


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Топ коментарі
+69
тунгусский метеорит
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10.03.2023 11:45 Відповісти
+69
10 з 10 за політ і акробатику
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10.03.2023 11:46 Відповісти
+61
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10.03.2023 11:48 Відповісти
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А шо то кацап ластами так размахивал... Получился какой-то воздушный фристайл.
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10.03.2023 23:16 Відповісти
літаючий кацап,))
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10.03.2023 23:56 Відповісти
Грачі прілітєлі.
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11.03.2023 15:28 Відповісти
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