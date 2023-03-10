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Бійці групи "АDAM" чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва нищать окупантів із трофейного станкового кулемета. ВIДЕО

Бійці чеченського миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва опублікували відеозапис, на якому зафіксована бойова робота воїнів групи "АDAM" на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бійці ведуть вогонь по позиціях російських окупантів із трофейного станкового кулемета, що встановлений на пікапі.

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Автор: 

Дудаєв Джохар (13) чеченці (112) добровольці (935) ЗСУ (7674)


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Топ коментарі
+30
Макс! Тобі не здається що нас "годують милом" і "валянок на голову натягують"? Кулеметник робить до десятка коротких черг, не міняючи точки прицілювання Таке можна робить, або пробиваючи стіну ДОТа, або для ліквідації активного бронювання на танку Але і те і друге роблять з укриття, а не стоячи посеред поля "у весь зріст"! Бо у першому випадку викличуть артилерію, а в другому - танк сам відповість осколочно-фугасним снарядом Припущення, що там наступає піхота ("фалангою" чи "центурією"), щільними рядами, малоімовірне Крім того - місцевість рівнинна А він стріляє "вище горизонту" І сумніваюся, що він стріляє по якомусь "терикону" чи літальному апарату Виходить - "б"є в білий світ - як в копієчку!"
Ну "в"їдливий", я "в"їдливий"!
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10.03.2023 17:01 Відповісти
+21
Оце Дудаєвці ! Як Бандерівці. Кадирову надіслати не забудьте..
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10.03.2023 16:36 Відповісти
+15
Справжнім синам чеченського народу респект-Ічкерія буде вільною та незалежною...
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10.03.2023 16:44 Відповісти
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Дудаєв давно говорив про війну
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11.03.2023 08:31 Відповісти
Дякую сердечно дорогим, чеченським друзям за допомогу у боротьбі проти спільного ворога! Ваше відео- одне з кращих.
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11.03.2023 14:26 Відповісти
Яр холодний ты есть нульовка,при встрече тебе станет ясно.
Не так страшны москальски вощи неж украински гниды як ты ...
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05.04.2023 01:25 Відповісти
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