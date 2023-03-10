Бійці групи "АDAM" чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва нищать окупантів із трофейного станкового кулемета. ВIДЕО
Бійці чеченського миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва опублікували відеозапис, на якому зафіксована бойова робота воїнів групи "АDAM" на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бійці ведуть вогонь по позиціях російських окупантів із трофейного станкового кулемета, що встановлений на пікапі.
Топ коментарі
+30 Яр Холодний
показати весь коментар10.03.2023 17:01 Відповісти Посилання
+21 Богдан Хмельницький #556703
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+15 Александр Чуднивец #474549
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