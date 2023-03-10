Що йому тільки не робили - 20 хвилин і він у м’ясо, - перехоплення ГУР про алкоголізм російських мобілізованих. АУДIО

Головне управління розвідки оприлюднило перехоплення розмови окупантів, які говорять про алкоголізм серед мобілізованих росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ГУР Міноборони.

Підвипивший друг російського військового розповів про алкоголізм мобілізованих.

Зокрема, окупант розповідає, як нещодавно танк поцілив по їхнім позиціям, що призвело до 7 двохсотих і 8 трьохсотих;

Також, одного з солдатів намагалися привести до тями від алкогольного сп’яніння, проте марно, тому відправили через це додому.

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