Що йому тільки не робили - 20 хвилин і він у м’ясо, - перехоплення ГУР про алкоголізм російських мобілізованих. АУДIО
Головне управління розвідки оприлюднило перехоплення розмови окупантів, які говорять про алкоголізм серед мобілізованих росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ГУР Міноборони.
Підвипивший друг російського військового розповів про алкоголізм мобілізованих.
Зокрема, окупант розповідає, як нещодавно танк поцілив по їхнім позиціям, що призвело до 7 двохсотих і 8 трьохсотих;
Також, одного з солдатів намагалися привести до тями від алкогольного сп’яніння, проте марно, тому відправили через це додому.
Топ коментарі
+13 Перехватчик
показати весь коментар10.03.2023 19:33 Відповісти Посилання
+13 Олександр Дніпро
показати весь коментар10.03.2023 19:39 Відповісти Посилання
+11 arye z.
показати весь коментар10.03.2023 19:52 Відповісти Посилання
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https://twitter.com/i/status/1634224159524900864
А этот "антон" шпарит все по методичке, без изменений.
Поэтому я с вами не согласен, он настоящий талпайоп
Новые правила ввел Росстандарт. Он постановил, чтобы на шведском столе было представлено: пиво - не менее одного вида, вино сухое/полусладкое красное/белое - не менее трех видов, крепкий алкоголь - не менее двух видов и коктейли на его основе.
Утром россияне тоже смогут выпить. В пятизвездочных отелях с "ультра все включено" на завтрак должно в неограниченном количестве предлагаться игристое вино.
Новые нормы начнут действовать на территории страны-агрессора с 30 июня 2023 года.
В социальных сетях отреагировали на новшества неоднозначно. "По заоблачным ценам, разумеется", "А чем еще народ успокоить?" "Вообще, пора произвести положительную социально-биологическую селекцию - естественный отбор, так сказать. Для осуществление оного необходимо осуществить бесплатный доступ к алкоголю всегда и везде", "Теперь отдых станет еще веселее, а за потерю зрения, отравления бодяжным алкоголем заведение ответственности не несет (написано на путевке мелкими буквами)", - комментируют новость жители РФ.
Істоти, які так бояться свого царька, що готові виконати любий його злочинний наказ, ні на що інше і не заслуговують.