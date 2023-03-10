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Що йому тільки не робили - 20 хвилин і він у м’ясо, - перехоплення ГУР про алкоголізм російських мобілізованих. АУДIО

Головне управління розвідки оприлюднило перехоплення розмови окупантів, які говорять про алкоголізм серед мобілізованих росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ГУР Міноборони. 

Підвипивший друг російського військового розповів про алкоголізм мобілізованих.

Зокрема,  окупант розповідає, як нещодавно танк поцілив по їхнім позиціям, що призвело до 7 двохсотих і 8 трьохсотих;

Також, одного з солдатів намагалися привести до тями від алкогольного сп’яніння, проте марно, тому відправили через це додому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Решили закидать телами все подряд": російський окупант скаржиться на ставлення командування, - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

розвідка (3882) перехоплення (354)


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Топ коментарі
+13
Український безпілотник зіпсував російським військовим річкову прогулянку. Лівий берег Дніпра поблизу Херсона.

https://twitter.com/i/status/1634224159524900864
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10.03.2023 19:33 Відповісти
+13
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10.03.2023 19:39 Відповісти
+11
Обычно эта публика из Лахты работает тоньше, потому и держаться по 2-3 недели. Типо, " - я всей душой "за", но есть некоторые недостатки..."
А этот "антон" шпарит все по методичке, без изменений.
Поэтому я с вами не согласен, он настоящий талпайоп
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10.03.2023 19:52 Відповісти
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Український безпілотник зіпсував російським військовим річкову прогулянку. Лівий берег Дніпра поблизу Херсона.

https://twitter.com/i/status/1634224159524900864
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10.03.2023 19:33 Відповісти
Обычно эта публика из Лахты работает тоньше, потому и держаться по 2-3 недели. Типо, " - я всей душой "за", но есть некоторые недостатки..."
А этот "антон" шпарит все по методичке, без изменений.
Поэтому я с вами не согласен, он настоящий талпайоп
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10.03.2023 19:52 Відповісти
Не вибачайтесь, воно те саме й є
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10.03.2023 19:48 Відповісти
Що це за виродок?
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10.03.2023 19:46 Відповісти
ta nehai, veselo j... troha posmiyavsya
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10.03.2023 20:38 Відповісти
флаг смени шляхтич бурятский,а ***** с его ядерной морковкой засунь себе в дупу
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10.03.2023 19:46 Відповісти
Шляхтич вашою мовою означає благородний що несумісно з кацапобурятом.
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10.03.2023 21:34 Відповісти
Підкацапник, цілуй свого ***** в дупу. Що ти тут забув, чмо?
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10.03.2023 19:46 Відповісти
Сруские не понимают, что убивать и воровать нехорошо, но их научат
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10.03.2023 20:10 Відповісти
Кацапская срака накрылась тазом.
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10.03.2023 20:11 Відповісти
Вау, чиста клініка... Оце так пацієнт, просто еталон. Або етанол.
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10.03.2023 20:19 Відповісти
Для особо измученных боярышником лапотных объясняю на пальцах-у нас общая экосистема и если нам прелетит то вы нас не на долго переживете.
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10.03.2023 20:20 Відповісти
«Кто выстрелит первым - умрет вторым» (С)
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11.03.2023 15:02 Відповісти
lol neverni govna
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10.03.2023 20:37 Відповісти
Антон, пох. Почитайте серьезные нерусскоязычные военные форумы, кто победит в этой войне. Победит однозначно Украина. Даже если будет удар ТЯО по Киеву. пох
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10.03.2023 20:38 Відповісти
Цей хлопець пропонує нам здатимь щоб нас вбили бо в іншому випадку нас вбють. Вибір очевидний.
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10.03.2023 20:39 Відповісти
Дорогу усіліт вдущій, бутилку осіліт п'ющій. Боротися з алкоголем все одно легше, ніж із ЗСУ. І приємніше. А смерть від перепою набагато краща, ніж від втрати крові. Тому рекомендую всім кацапам брати приклад з цього достоцного пияка.
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10.03.2023 19:38 Відповісти
Отели РФ, которые работают по системе "все включено" и "ультра все включено", будут обязаны предоставлять своим клиентам российский алкоголь в неограниченных количествах. Речь идет об обеде и ужине.

Новые правила ввел Росстандарт. Он постановил, чтобы на шведском столе было представлено: пиво - не менее одного вида, вино сухое/полусладкое красное/белое - не менее трех видов, крепкий алкоголь - не менее двух видов и коктейли на его основе.

Утром россияне тоже смогут выпить. В пятизвездочных отелях с "ультра все включено" на завтрак должно в неограниченном количестве предлагаться игристое вино.

Новые нормы начнут действовать на территории страны-агрессора с 30 июня 2023 года.

В социальных сетях отреагировали на новшества неоднозначно. "По заоблачным ценам, разумеется", "А чем еще народ успокоить?" "Вообще, пора произвести положительную социально-биологическую селекцию - естественный отбор, так сказать. Для осуществление оного необходимо осуществить бесплатный доступ к алкоголю всегда и везде", "Теперь отдых станет еще веселее, а за потерю зрения, отравления бодяжным алкоголем заведение ответственности не несет (написано на путевке мелкими буквами)", - комментируют новость жители РФ.
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10.03.2023 19:54 Відповісти
водку надо всем разрешить, и на завтрак тоже. Где не All inclusive, дотировать за счет бюджета
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10.03.2023 20:44 Відповісти
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10.03.2023 19:39 Відповісти
Яка там Z, вони букв взагалі ніколи не бачили, як і унітазів.
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10.03.2023 19:51 Відповісти
Добре що в них не латинська R за тактичний розпізнавальний знак, а то би ми довго б думали чому в половині випадків вони пишуть Я.
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10.03.2023 20:44 Відповісти
Іван Чонкін у 2023 році. Реінкарнація.
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10.03.2023 19:52 Відповісти
Кацапщина обов'язково розвалиться, у держави нелюдів немає майбутнього, їх розумово неповноцінний ліліпут-фюрер катастрофічно прискорив процес розвалу недоімперії.
Істоти, які так бояться свого царька, що готові виконати любий його злочинний наказ, ні на що інше і не заслуговують.
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10.03.2023 20:04 Відповісти
будь-який (суржикнув)
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10.03.2023 20:06 Відповісти
треба 1 хвилину і він "МЯСО"200-й а не вмясо
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10.03.2023 20:51 Відповісти
Розумний орк. Дістався додому без простреленої ноги.
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11.03.2023 06:09 Відповісти
 
 