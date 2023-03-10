Говорили про Бахмут і наші можливості посилитися там, - Зеленський провів засідання Ставки. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із традиційним вечірнім відеозверненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

Президент зазначив: "Щойно закінчилося засідання Ставки. Головнокомандувач, командувачі напрямків доповідали щодо ситуації на передовій, загалом у захисті держави. Схід та південь, кордон. Бахмут і наші можливості посилитися там. Наші відповіді на удари терористів. Захист Херсона та громад Дніпропетровщини, Чернігівщини, Сумщини. Наші потреби в боєприпасах і постачання.

Хочу сьогодні особливо відзначити наших бійців, які захищають Україну на Донеччині. Щодня вони дають вагомі підстави для подяки, дають вагомі результати для України. Морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад морської піхоти, 55-та окрема артилерійська бригада, десантники "Сімдесятдевʼятки"... Дякую вам, воїни! І окремо хочу подякувати бійцям спецпідрозділу ГУР МО "Шаман" – за Бахмут, за міцну участь в обороні міста.

Українці сильні, коли дбають одне про одного. Українці вільні, коли захищаються".

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