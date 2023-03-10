Говорили про Бахмут і наші можливості посилитися там, - Зеленський провів засідання Ставки. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із традиційним вечірнім відеозверненням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.
Президент зазначив: "Щойно закінчилося засідання Ставки. Головнокомандувач, командувачі напрямків доповідали щодо ситуації на передовій, загалом у захисті держави. Схід та південь, кордон. Бахмут і наші можливості посилитися там. Наші відповіді на удари терористів. Захист Херсона та громад Дніпропетровщини, Чернігівщини, Сумщини. Наші потреби в боєприпасах і постачання.
Хочу сьогодні особливо відзначити наших бійців, які захищають Україну на Донеччині. Щодня вони дають вагомі підстави для подяки, дають вагомі результати для України. Морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад морської піхоти, 55-та окрема артилерійська бригада, десантники "Сімдесятдевʼятки"... Дякую вам, воїни! І окремо хочу подякувати бійцям спецпідрозділу ГУР МО "Шаман" – за Бахмут, за міцну участь в обороні міста.
Українці сильні, коли дбають одне про одного. Українці вільні, коли захищаються".
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Кто взорвал три трубы ГрязьПрома ? Украина или Норвегия... Сергей Климовский развивает версии...
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На мою думку, Залужний вже деякий час "воює на 2 фронта": проти реальних рашистів і проти дерьмаківців.
Що великою кровью хтось собі рейтинг тримає
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