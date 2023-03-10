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Говорили про Бахмут і наші можливості посилитися там, - Зеленський провів засідання Ставки. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із традиційним вечірнім відеозверненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

Президент зазначив: "Щойно закінчилося засідання Ставки. Головнокомандувач, командувачі напрямків доповідали щодо ситуації на передовій, загалом у захисті держави. Схід та південь, кордон. Бахмут і наші можливості посилитися там. Наші відповіді на удари терористів. Захист Херсона та громад Дніпропетровщини, Чернігівщини, Сумщини. Наші потреби в боєприпасах і постачання.

Хочу сьогодні особливо відзначити наших бійців, які захищають Україну на Донеччині. Щодня вони дають вагомі підстави для подяки, дають вагомі результати для України. Морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад морської піхоти, 55-та окрема артилерійська бригада, десантники "Сімдесятдевʼятки"... Дякую вам, воїни! І окремо хочу подякувати бійцям спецпідрозділу ГУР МО "Шаман" – за Бахмут, за міцну участь в обороні міста.

Українці сильні, коли дбають одне про одного. Українці вільні, коли захищаються".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посилення оборони Бахмуту було одноголосно підтримано Ставкою, – Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) Ставка (140)


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Топ коментарі
+25
Список загиблих під Бахмутом та на Азовсталі за його марнославство треба ЗЄ на пиці ножем вирізати.
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10.03.2023 21:05 Відповісти
+22
Знову у Віслюка загострення: усе воно обговорює, вперше, потужно працюж...Віслюче, ціна тобі - 3 копійки в базарний день, базікало чужими текстами.
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10.03.2023 21:09 Відповісти
+22
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10.03.2023 21:39 Відповісти
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І там міни зняли?
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10.03.2023 21:03 Відповісти
прочитав заголовок і спало на думку, що він там оселитися зібрався
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10.03.2023 21:39 Відповісти
Ьдь ! тобі Штати відкритим текстом сказпли , що Дерьмак ФСБешнік !!!! Шо ти ще там гундосиш ?
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10.03.2023 23:26 Відповісти
Список загиблих під Бахмутом та на Азовсталі за його марнославство треба ЗЄ на пиці ножем вирізати.
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10.03.2023 21:05 Відповісти
випалити...
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10.03.2023 23:22 Відповісти
І чого воно лізе у військові справи?
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10.03.2023 21:05 Відповісти
Воно ж грає роль Напольйона.
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10.03.2023 21:13 Відповісти
Воно грає роль гівноралісімуса
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10.03.2023 21:19 Відповісти
ще люська втирала,що буба "лічно" війною рулить...
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10.03.2023 23:24 Відповісти
Знову у Віслюка загострення: усе воно обговорює, вперше, потужно працюж...Віслюче, ціна тобі - 3 копійки в базарний день, базікало чужими текстами.
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10.03.2023 21:09 Відповісти
3 копійки? Шось ви, пане, ціну завищуєте! Тут притомні люди ОЦЕ навіть з доплатою не візьмуть!
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10.03.2023 21:14 Відповісти
3 коп.... дорого...
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10.03.2023 23:25 Відповісти
https://youtu.be/AnfOlMKo0LQ ...

Кто взорвал три трубы ГрязьПрома ? Украина или Норвегия... Сергей Климовский развивает версии...
Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱🇺🇦✊💪👍
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10.03.2023 21:11 Відповісти
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11.03.2023 00:48 Відповісти
Підірвала сама московія. Вибухівка була закладена ще під час будівництва.
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11.03.2023 08:58 Відповісти
із традиційним вечірнім відеозверненням. Джерело: Воно, гундос вЗесвіту, працює...
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10.03.2023 21:12 Відповісти
Дуже сподіваюся, що на цих твоїх "зелених посиденьках" дєрьмаку розповідають те, що він хоче чути або те, що треба донести до рашистів, а не реальні плани.
На мою думку, Залужний вже деякий час "воює на 2 фронта": проти реальних рашистів і проти дерьмаківців.
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10.03.2023 21:12 Відповісти
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10.03.2023 21:13 Відповісти
Відклали , но авторів не попередили ⁉️
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10.03.2023 21:14 Відповісти
только не надо из за одного весёлого человека косо смотреть на всю нацию! очень много украинцев призывного возраста сидит в вропе.
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10.03.2023 21:22 Відповісти
Євреї є в окопах, жидів там немає.
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10.03.2023 22:05 Відповісти
пАлководец, курва...
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10.03.2023 21:15 Відповісти
Генералісімус.
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10.03.2023 21:19 Відповісти
тоді вже "пАлковВодець" До того ж "сєбє, любімому і найвеличнішому"
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10.03.2023 21:20 Відповісти
Гундосо-хрипатий дякула.
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10.03.2023 21:17 Відповісти
Импичмент тебе!
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10.03.2023 21:30 Відповісти
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10.03.2023 21:32 Відповісти
але на всіх "форми" може не вистачити)))
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10.03.2023 23:27 Відповісти
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11.03.2023 00:28 Відповісти
ніяких мирних договорів....... розлінувалися ми.... що провінція на болотах придумала що вона аж імперія... киздить їх частіше потрібно........ тоді буде діло....
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10.03.2023 21:35 Відповісти
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10.03.2023 21:39 Відповісти
До речі Кривоніс вважає це помилкою.
Що великою кровью хтось собі рейтинг тримає
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10.03.2023 21:44 Відповісти
Товариш перемог Маляр була на засіданні Ставки? Якщо ні то не рахується.
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10.03.2023 21:43 Відповісти
Как ні хватаіт Тімашенкі...
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10.03.2023 21:46 Відповісти
І що там, в тому ''ставку'' д'єрмак вільно плеває?
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10.03.2023 21:52 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1633765565255786496 https://twitter.com/i/status/1633765565255786496

https://www.facebook.com/reel/526313583020319
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10.03.2023 22:37 Відповісти
Этот клоун с ермаком еще зайдет на второй срок,благодаря 73 процентов,которые или за границей или внутренне перемещенные особ
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10.03.2023 23:25 Відповісти
На севере бы рашистов выбить из Ягодного и всё Бахмут точно устоит!
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10.03.2023 23:34 Відповісти
Та приберить нарешті цього йолопа від планування операцій. Вова возомнив себе генералісімусом. Тільки Залужний та військові.
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11.03.2023 08:55 Відповісти
 
 