Щодня ми втрачаємо синів і доньок у війні, яку Україна не починала, - Зеленський на Всесвітньому форумі Американського інституту підприємництва. ВIДЕО

Перемогти Росію на полі битви в Україні – це не воювати більше ніде у Європі й уздовж російських кордонів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед учасниками American Enterprise Institute World Forum.

Зеленський зазначив: "Щодня ми втрачаємо українських синів і доньок у війні, яку Україна не починала. Людей, які могли б бути митцями чи політиками, підприємцями чи журналістами, науковцями чи дипломатами. Ким завгодно, але – живими! Якби не Росія.

Це відверта війна тиранії проти свободи. В основі цієї російської війни – ненависть і бажання пограбувати сусідню націю. Поки окупант на нашій землі, поки нашим містам загрожує руйнація, поки життя та свобода мільйонів українців під загрозою, ми повинні продовжувати цю битву. І ми – вистоїмо. Я знаю, що ми вистоїмо. Разом із вами.

Має перемогти право чоловіків і жінок бути щасливими й жити своїм життям. Має перемогти священність родини, а не якоїсь тиранічної імперії, можливість давати майбутнє дітям, а не якійсь загарбницькій доктрині. Свобода має перемогти.

Сказав про це під час звернення до учасників American Enterprise Institute World Forum, серед яких були присутні сенатори, губернатори, колишні Віце-президенти США та представники експертної спільноти".

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