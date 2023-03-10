Щодня ми втрачаємо синів і доньок у війні, яку Україна не починала, - Зеленський на Всесвітньому форумі Американського інституту підприємництва. ВIДЕО
Перемогти Росію на полі битви в Україні – це не воювати більше ніде у Європі й уздовж російських кордонів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед учасниками American Enterprise Institute World Forum.
Зеленський зазначив: "Щодня ми втрачаємо українських синів і доньок у війні, яку Україна не починала. Людей, які могли б бути митцями чи політиками, підприємцями чи журналістами, науковцями чи дипломатами. Ким завгодно, але – живими! Якби не Росія.
Це відверта війна тиранії проти свободи. В основі цієї російської війни – ненависть і бажання пограбувати сусідню націю. Поки окупант на нашій землі, поки нашим містам загрожує руйнація, поки життя та свобода мільйонів українців під загрозою, ми повинні продовжувати цю битву. І ми – вистоїмо. Я знаю, що ми вистоїмо. Разом із вами.
Має перемогти право чоловіків і жінок бути щасливими й жити своїм життям. Має перемогти священність родини, а не якоїсь тиранічної імперії, можливість давати майбутнє дітям, а не якійсь загарбницькій доктрині. Свобода має перемогти.
Сказав про це під час звернення до учасників American Enterprise Institute World Forum, серед яких були присутні сенатори, губернатори, колишні Віце-президенти США та представники експертної спільноти".
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Аби ще воно вірило в те, що читає! Але це - мої марні мрії, на жаль
70млрд на асфальт, 2млрд на "єдиний анал" під час війни і... скорочення фінансування військовиків!
По справам їхнім впізнаєте ви їх!
а сколько ты вытрачаешь на жирные морды, которые все *********, и вещают шо они не воины, а значит тихенько в лесу пересидят....
Завод по ремонту військової техніки на продаж, бо у зеленського інші прерогативи…
У хлопців з фронту буде баа-аагато запитань до режиму зрадників. Вова, речі зібрав?