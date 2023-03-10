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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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Щодня ми втрачаємо синів і доньок у війні, яку Україна не починала, - Зеленський на Всесвітньому форумі Американського інституту підприємництва. ВIДЕО

Перемогти Росію на полі битви в Україні – це не воювати більше ніде у Європі й уздовж російських кордонів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед учасниками American Enterprise Institute World Forum.

Зеленський зазначив: "Щодня ми втрачаємо українських синів і доньок у війні, яку Україна не починала. Людей, які могли б бути митцями чи політиками, підприємцями чи журналістами, науковцями чи дипломатами. Ким завгодно, але – живими! Якби не Росія.

Це відверта війна тиранії проти свободи. В основі цієї російської війни – ненависть і бажання пограбувати сусідню націю. Поки окупант на нашій землі, поки нашим містам загрожує руйнація, поки життя та свобода мільйонів українців під загрозою, ми повинні продовжувати цю битву. І ми – вистоїмо. Я знаю, що ми вистоїмо. Разом із вами.

Має перемогти право чоловіків і жінок бути щасливими й жити своїм життям. Має перемогти священність родини, а не якоїсь тиранічної імперії, можливість давати майбутнє дітям, а не якійсь загарбницькій доктрині. Свобода має перемогти.

Сказав про це під час звернення до учасників American Enterprise Institute World Forum, серед яких були присутні сенатори, губернатори, колишні Віце-президенти США та представники експертної спільноти".

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Автор: 

Зеленський Володимир (24374) США (23426)


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Топ коментарі
+19
Як же огидно звучать слова від виродка який абсолютно ніхєра не зробив до війни, аби врятувати десятки тисяч чиїхось дочок і синів. Коли замість риття окопів і мобілізації населення, він розказував про шашлички. Мерзенна тварюка. Трагедій у Бучі, Ірпені, Маріуполі ніколи не сталося б, якби людей просто попередили, що треба евакуюватися.
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10.03.2023 22:37 Відповісти
+18
"Щодня ми втрачаємо синів і доньок у війні" - хто з квартальщиків втрачає? Тільки збагачуються на крові.
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10.03.2023 22:30 Відповісти
+17
А между строк почему-то читается: каждый день мы крадем все больше и больше, каждый день мы все больше и больше узурпируем власть.
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10.03.2023 22:33 Відповісти
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Добре, що декламував не "від себе", а за здалегідь написаний текст.
Аби ще воно вірило в те, що читає! Але це - мої марні мрії, на жаль
70млрд на асфальт, 2млрд на "єдиний анал" під час війни і... скорочення фінансування військовиків!

По справам їхнім впізнаєте ви їх!
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10.03.2023 22:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FtugaopM82Q Мільярди премій за рік війни
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10.03.2023 22:28 Відповісти
"Щодня ми втрачаємо синів і доньок у війні" - хто з квартальщиків втрачає? Тільки збагачуються на крові.
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10.03.2023 22:30 Відповісти
гундосик прорезался
а сколько ты вытрачаешь на жирные морды, которые все *********, и вещают шо они не воины, а значит тихенько в лесу пересидят....
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10.03.2023 22:33 Відповісти
А между строк почему-то читается: каждый день мы крадем все больше и больше, каждый день мы все больше и больше узурпируем власть.
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10.03.2023 22:33 Відповісти
дяра хриплая
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10.03.2023 22:34 Відповісти
Як же огидно звучать слова від виродка який абсолютно ніхєра не зробив до війни, аби врятувати десятки тисяч чиїхось дочок і синів. Коли замість риття окопів і мобілізації населення, він розказував про шашлички. Мерзенна тварюка. Трагедій у Бучі, Ірпені, Маріуполі ніколи не сталося б, якби людей просто попередили, що треба евакуюватися.
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10.03.2023 22:37 Відповісти
Навіть страшно подумати про які ще трегедії ми дізнаємось після звільнення Херсонської і Запоріжської областей.
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10.03.2023 23:39 Відповісти
от тільки Оскар його знатно продинамив))) бо нєфіг)))
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10.03.2023 23:16 Відповісти
Ні одного "слуги народу" на фронті!
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10.03.2023 23:16 Відповісти
по цілій Україні беніних зебілів аж 1000 штук однопартійців... У Дмитра Чекалкіна є на цю тему.
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11.03.2023 10:56 Відповісти
Есть дела поважнее, чем защищать родину на фронте! Например воровать гуманитарку, ездить по Польше и волонтерить, умело сосать..., хвалить по телевизору Владимира Александровича, как он Киев деоккупировал. Быть блогером-миллионником. За это ордена дают. А на фронте что? Убьют тебя и только орки поржут.
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11.03.2023 13:41 Відповісти
Не надо ругать спичрайтера, это наш человек. А выступать надо, хоть и на форумах сантехников. Американцы такое любят. СССР в Америку отправлял разных деятелей, вроде украинки Павличенко, нашего снайпера, в1942 году.
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10.03.2023 23:16 Відповісти
З громадянами США потрібно працювати бо там вибори проходять і люди через свої погляди формують в тому числі і зовнішню політику.Якщо ми хочемо, що б тема України була актуальна потрібно весь час підтримувати цей інтерес і Зеленський правильно робить, бо українці самостійно без підтримки Заходу не зможуть здолати імперію зла-рф.
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10.03.2023 23:26 Відповісти
Можно быть никудышным управленцем, ставленником коррумпированного олигарха, можно быть глупым человеком, в конце концов. И при этом стать - пусть и не заслуженно - лицом сопротивления и героизма целой страны. Тем лицом, которое пока еще хотят видеть рядом с собой мировые лидеры, у которого берут интервью ведущие СМИ, и которому дают десятки миллиардов долларов помощи. Зеленский - это реально лицо Украины, по крайней мере в США. Его brand value - просто огромно. Он играет роль, но играет ее исключительно хорошо. Настолько хорошо, что для поддержки Украины этот глуповатый задорный буратино важнее любого самого опытного политика и бизнесмена, чье унылое обличье и своеобразная карьера, не вызывают близко такого отклика, как небритое едало Зеленского. И да, то что он не втiк - не так важно почему - но сам факт, что он не втiк, имея предложение убежища от США - фактор огромной важности. Не втеча Зеленского и его правительства дала возможность Украине получать помощь от союзников как государство. А это совершенно другой уровень, чем поддержка самых героических повстанцев.
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11.03.2023 01:13 Відповісти
кукуєв, ти рибну юшку переїв? Приїдь до України та не сци, зелена потвора, забезпечила нас асфальтним ППО та бітумними протитанковими пастками...
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11.03.2023 02:09 Відповісти
Уважаемый, я пишу из США, конкретно из Чикаго. Небритое едало вашего буратины здесь работает с точностью до наоборот. Когда люди увидели этого бомжа в вонючих кальсонах, ТРЕБУЮЩЕГО с трибуны Конгресса ДАЙТЕ НАМ ВСЕГО, ПОБОЛЬЩЕ И СЕГОДНЯ поддержка помощи Украины стала стремительно снижаться среди избирателей. Когда это ходячее вороватое гуано , не сделавшее НИЧЕГО для подготовки к войне, о которой оно по собственному признанию знало за год, приезжает и давит на чуйства западных обывателей, нагло вымогая деньги и оружие, то у тех нарастает внутренний протест. И политики чутко это улавлиавают. Тенденция такая. Популярность Зеленского на Западе - очередной миф Подоляка и Ко. На самом деле скоро с этим нариком никто даже за руку здороваться не будет. Достал. Наглый тупой побирушка, которому всегда всего мало. Что сделано в Украине за год войны? Экономика переведена на военные рельсы? Перестали воровать и мародерить? Посадили коррупционеров? Стали срочно выпускать Стугны и Нептуны? Ась? Ни хуа! Только ежедневные гундосики, вранье и пиар. Как оно ночей не спит, а народе думает. Народу пора уж поумнеть, пока не поздно. Пока оно страну вообще не про...ало вконец.И ещё. Люди всего мира помогают не от этому уродцу, а НАРОДУ Украины. В этом большая разница, если задуматься.
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11.03.2023 02:29 Відповісти
Плюс эта тварь нагло ссыт в глаза западным политикам по вопросам коррупции, того же Ермака, которого в открытую называют агентом московии и который фактически руководит всеми процессами в стране. И руководит так, чтобы поддержка и помощь нашей стране уменьшалась.
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11.03.2023 06:24 Відповісти
Сколько грязи льют боты!!
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11.03.2023 02:31 Відповісти
дурбецело, купи тлумачний словник для бовдурів та опануй значення слова бот.
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11.03.2023 10:40 Відповісти
А ты кто умник?
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11.03.2023 02:32 Відповісти
ГЛАВНОЕ НЕ ПЗДЕТЬ СВОЕМУ НАРОДУ ЧТОБЫ НИБЫЛО !!!
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10.03.2023 23:35 Відповісти
Воно втрачає тільки лайно в унітазі... Ненавиджу це ,,звірятко,,...
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11.03.2023 00:13 Відповісти
Додаткові доплати в конвертах слугам московітського народу, замість виплат бійцям… Під час війни!

Завод по ремонту військової техніки на продаж, бо у зеленського інші прерогативи…
У хлопців з фронту буде баа-аагато запитань до режиму зрадників. Вова, речі зібрав?

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11.03.2023 00:13 Відповісти
Яке ж воно кончено - воно переживає за синів та доньок України - як завжди виконує свою брудну, гидку роль по мотивам шефіріві ко. А те шо вони творять зараз у Херсоні - це просто знущання над пам'ятю бійців ТРО, котри загинули у Сереньовому парку під час здачі зеленским Херсону - https://www.5.ua/regiony/pryviz-dopomohu-zsu-khersonska-aktyvistka-povidomyla-shcho-pislia-pryizdu-poroshenka-ii-telefonuvaly-z-sbu-300994.html https://www.5.ua/regiony/pryviz-dopomohu-zsu-khersonska-aktyvistka-povidomyla-shcho-pislia-pryizdu-poroshenka-ii-telefonuvaly-z-sbu-300994.html

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11.03.2023 06:46 Відповісти
Кращих серед кращих втрачаємо на завше
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11.03.2023 07:20 Відповісти
У цього виродка є син і донька, то хай він сповна на своїй шкурі все познає.
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11.03.2023 08:36 Відповісти
В чому новина? Якась школота у Бутусова новини пише.
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11.03.2023 09:05 Відповісти
 
 