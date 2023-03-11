У Московській області спалахнула масштабна пожежа на заводі з виробництва пластику. ВIДЕО
Вночі в Московській області РФ загорівся цех з виробництва пластику, пожежа охопила 5000 кв.м.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МНС Росії у Telegram.
"Займання сталося у будівлі з виробництва пластику за адресою вулиця Майора Алексєєва 29, будівля 101. Попередня площа пожежі 5 000 кв.м, обвалився покрівля.
До гасіння залучається 55 осіб та 17 одиниць техніки. Інформація про постраждалих не надходила.
UPD: О 02:35 пожежу локалізовано на площі 5 000 кв.м", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+18 Саша Пончик
показати весь коментар11.03.2023 07:39 Відповісти Посилання
+16 Amber
показати весь коментар11.03.2023 07:45 Відповісти Посилання
+11 Марина Нєчаєва #561577
показати весь коментар11.03.2023 07:37 Відповісти Посилання
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Москалики, зменшуйтесь вже до розміру мокшанських болот!
Москва сгорела вся дотла.
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего х*йла !