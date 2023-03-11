У Московській області спалахнула масштабна пожежа на заводі з виробництва пластику. ВIДЕО

Вночі в Московській області РФ загорівся цех з виробництва пластику, пожежа охопила 5000 кв.м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МНС Росії у Telegram.

"Займання сталося у будівлі з виробництва пластику за адресою вулиця Майора Алексєєва 29, будівля 101. Попередня площа пожежі 5 000 кв.м, обвалився покрівля.

До гасіння залучається 55 осіб та 17 одиниць техніки. Інформація про постраждалих не надходила.

UPD: О 02:35 пожежу локалізовано на площі 5 000 кв.м", - йдеться в повідомленні.

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