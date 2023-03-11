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У Московській області спалахнула масштабна пожежа на заводі з виробництва пластику. ВIДЕО

Вночі в Московській області РФ загорівся цех з виробництва пластику, пожежа охопила 5000 кв.м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МНС Росії у Telegram.

"Займання сталося у будівлі з виробництва пластику за адресою вулиця Майора Алексєєва 29, будівля 101. Попередня площа пожежі 5 000 кв.м, обвалився покрівля.

До гасіння залучається 55 осіб та 17 одиниць техніки. Інформація про постраждалих не надходила.

UPD: О 02:35 пожежу локалізовано на площі 5 000 кв.м", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

завод (1029) пожежа (4358) росія (66104)


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Топ коментарі
+18
Же тепер кацапи будуть чорні пакети брати. Хіба що будуть чмобіків в комсомольську правду завертати.
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11.03.2023 07:39 Відповісти
+16
Бажано щоби вся московія згоріла до тла разом із дикими кацапами 🙁
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11.03.2023 07:45 Відповісти
+11
Свято наближається))

Москалики, зменшуйтесь вже до розміру мокшанських болот!
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11.03.2023 07:37 Відповісти
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Свято наближається))

Москалики, зменшуйтесь вже до розміру мокшанських болот!
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11.03.2023 07:37 Відповісти
Же тепер кацапи будуть чорні пакети брати. Хіба що будуть чмобіків в комсомольську правду завертати.
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11.03.2023 07:39 Відповісти
Тю, та заради такого, скинемось й на пакети..щоб по-багатому..
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11.03.2023 07:43 Відповісти
Ніяких пакетів. Кульки з газети, як при есесері.
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11.03.2023 08:29 Відповісти
Пакети для вигулу собак підійдуть?)
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11.03.2023 11:39 Відповісти
Бажано щоби вся московія згоріла до тла разом із дикими кацапами 🙁
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11.03.2023 07:45 Відповісти
У них полно лесов и торфяных болот. Причем вовсе не обязательно запускать ДРГ, можно обычный фанерный літачок. П.С. Я думаю, что этоо москальня любила у нас поджигать чернобыльскую зону.
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11.03.2023 07:54 Відповісти
це шо нам тепер будуть кожен раз повідомляти коли на болотах який сарай чи шаурмятня загориться? перемога єпта
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11.03.2023 07:57 Відповісти
Тумба гретер, ты хде, экология страдает, пластик горит приезжай быстрей!
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11.03.2023 08:10 Відповісти
Пора москвичам уже отомстить Воронежу.
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11.03.2023 08:15 Відповісти
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела вся дотла.
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего х*йла !
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11.03.2023 08:16 Відповісти
Уявляю, який там чад! Вітер, надіюсь, в сторону кремля?
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11.03.2023 09:07 Відповісти
Как просто их всех сжигать. Нулевое соблюдение правил пожарной безопасности. Одна канистра с бензином и тотальное уничтожение склада или завода. Ущерб зачастую будет на миллионы долларов. Раз за разом и кацапское производство встанет, притом очень неожиданно. Разрушь один элемент цепочки, например сожги все дизельные хранилища, сразу и еду некому возить станет, а без еды никто не сможет работать, включая и ремонтников дизельных хранилищ. Ну то есть в один момент после сотого поджога все рухнет, жизнь остановится. Нам только надо платить незначительную для нашей выгоду сумму за каждый акт поджога, а кацапам проблем удрать нету после операции, мусора там феноменально тупые и ленивые, 1 раз поднимут по тревоге и на десятый раз они уже ничего делать не будут и искать тоже никого не будут.
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11.03.2023 09:20 Відповісти
Привыкайте россияне к горнилам адским.
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11.03.2023 09:25 Відповісти
Красота!Чтоб горело подольше- чтоб пластиком отравилось как можно больше рашистов
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11.03.2023 10:14 Відповісти
Лєпота!
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11.03.2023 11:34 Відповісти
Хорошо но мало.
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11.03.2023 11:49 Відповісти
Пластик вредный. Он не разлагается в почве. Надо с ним бороться. Это акция "зелёных".
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11.03.2023 12:07 Відповісти
 
 