"Ми не намірені виселятися", - ченці УПЦ МП заявили, що не покинуть Києво-Печерську лавру. ВIДЕО

Ченці Української православної церкви Московського патріархату не збираються виселятися з Києво-Печерської лаври.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (УПЦ МП).

"Ми не намірені виселятися, і не будемо, тому що зараз є закони, які на стороні людини", - сказав у відеозверненні митрополит Павло.

Водночас він зазначив, що УПЦ МП не проти "всіх законних дій", зокрема, інспекцій.

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату).

В УПЦ (МП) заявили, що в листі керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" "жодної інформації про юридичні підстави для таких дій не зазначено. Що ж до роботи згаданої у листі групи (Міжвідомчої робочої групи), то про зміст її висновків ніде не повідомлялося, а складалися вони, вочевидь, упереджено та з грубим порушенням юридичних норм".

В УПЦ (МП) стверджують, що єдиною підставою для виселення їх з Лаври "є забаганка чиновників з Мінкульту".

Наприкінці 2022 року заповідник "Києво-Печерська лавра" поінформував УПЦ (МП), що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою.