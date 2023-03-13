УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9181 відвідувач онлайн
Новини Відео
30 779 300

"Ми не намірені виселятися", - ченці УПЦ МП заявили, що не покинуть Києво-Печерську лавру. ВIДЕО

Ченці Української православної церкви Московського патріархату не збираються виселятися з Києво-Печерської лаври.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (УПЦ МП).

"Ми не намірені виселятися, і не будемо, тому що зараз є закони, які на стороні людини", - сказав у відеозверненні митрополит Павло.

Водночас він зазначив, що УПЦ МП не проти "всіх законних дій", зокрема, інспекцій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Митрополит УПЦ МП Павло: З Лаври ми не підем. Починається Апокаліпсис. ВIДЕО

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату).

В УПЦ (МП) заявили, що в листі керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" "жодної інформації про юридичні підстави для таких дій не зазначено. Що ж до роботи згаданої у листі групи (Міжвідомчої робочої групи), то про зміст її висновків ніде не повідомлялося, а складалися вони, вочевидь, упереджено та з грубим порушенням юридичних норм".

В УПЦ (МП) стверджують, що єдиною підставою для виселення їх з Лаври "є забаганка чиновників з Мінкульту".

Наприкінці 2022 року заповідник "Києво-Печерська лавра" поінформував УПЦ (МП), що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою.

Автор: 

Лавра (294) УПЦ МП (1230)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+71
Ви не люди ви мразі КГБешні. Люди боронять Україну та допомогають ЗСУ.
показати весь коментар
13.03.2023 20:22 Відповісти
+61
ПАША МЕРСЕДЕС ЧОТКО за курсом російського корабля фсбешна гнида
показати весь коментар
13.03.2023 20:24 Відповісти
+60
Договір оренди розірвано,паша. Тому це називатиметься самозахопленням. Приїде автозак і заберуть в СІЗО всю гоп-компанію. І на парашу пашу.👍
показати весь коментар
13.03.2023 20:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Ой , така мила "будьонавка".
показати весь коментар
13.03.2023 21:30 Відповісти
Паша-мерседес до сих пор думает. что его свинное рыло не прикосновенно. Было-бы неплохо показать что очень даже прикосновенно и его рыло, и остальные части его свинной туши. И остальным монахам тоже.😈
показати весь коментар
13.03.2023 21:16 Відповісти
паша, 3,14Zдуй за сруцьким кораблем по доброму, доки парус-мантію в дупу не встромили.
показати весь коментар
13.03.2023 21:17 Відповісти
Почему московский поп Паша Мерседес ещё не в тюрьме?
показати весь коментар
13.03.2023 21:18 Відповісти
Будет мобилизировать сумасшедших бабок, которые всерьез считают сатанат христианской церковью.
показати весь коментар
13.03.2023 21:19 Відповісти
бабок отрезвить на раз можно лозунгом " всех присутствующих лишим пенсий"
показати весь коментар
14.03.2023 09:27 Відповісти
Запустить туда слезоточивого газа-и все не просто выселяться а ВЫБЕГУТ! Слезоточивый газ не запрещен для разгона демонстраций и безпоряядков в городах. На войне в военных действях-запрещен. При этом рашкинские войска его уже использовали в Украине-ведь знают что никакая Гаага им не светит поскольку никто оккупировать РФ не сможет а без согласия самих властей РФ никто не сможет судить ее граждан. Максимум0это уголовный суд Украины и розыск в Интерполе каждого конкретного исполнителя
показати весь коментар
13.03.2023 21:20 Відповісти
Довго порібно буде викурювати. Обнести парканом- "реставраційні роботи", дійсно розпочати відновлювати то, що росіяни згубили. Усіх випускати, нікого за паркан не впускати. Коли кількість буде мінімальною.
показати весь коментар
13.03.2023 21:20 Відповісти
с нетерпением ожидаю судебных исполнителей. Или внесудебных.
показати весь коментар
13.03.2023 21:21 Відповісти
На одному цікавому ресурсі прозвучала ціна питання-12 млн дол. Самому зеленому звісно
показати весь коментар
13.03.2023 21:21 Відповісти
як варіант - УПЦ-МП як громадську організацію зняти з державної реєстрації. Так само, як знімають з реєстрації "диванні" партії. І тоді небуде з ким підписувати договори оренди.
показати весь коментар
13.03.2023 21:21 Відповісти
Ой, та за бороди та за патли вилетите аж бігом. Моліться щоб просто поліція вишвирнула, бо як прийдуть кияни, то прикрасять вами стовпи,на своїх не вийдете..
показати весь коментар
13.03.2023 21:23 Відповісти
не ви тут командуєте, кроти кагебешні
показати весь коментар
13.03.2023 21:25 Відповісти
Зібрав все своє лахміття і нахер з церкви!
показати весь коментар
13.03.2023 21:25 Відповісти
Все ж, Карась таки дійсно дієвий спосіб вирішення проблеми пропонував ( підказував СбУ, маю наувазі) декілька місяців тому.
показати весь коментар
13.03.2023 21:28 Відповісти
що саме?
показати весь коментар
13.03.2023 22:37 Відповісти
Кто такой карась?
показати весь коментар
14.03.2023 07:18 Відповісти
якби вони були справді ченці, то було б ще можливо про що розмовляти. а так, с 5 колоною крємлядів, КГБшною кодлою в попівських рясах ніяких розмов бути не може. ще вони будуть якісь свої умови проголошувати. за шкірку московських самозванців маасковскава пєтухата і геть з Лаври!
показати весь коментар
13.03.2023 21:29 Відповісти
Будуть робити картинку для раша тб
показати весь коментар
13.03.2023 21:29 Відповісти
До буцегарні. В країні військовий стан. Звільніиь приміщення пліз. За опір представникам влади кримінальна стаття.
показати весь коментар
13.03.2023 21:30 Відповісти
Підсрачниками і вилетять як пробка з шампусіка
показати весь коментар
13.03.2023 21:32 Відповісти
І доручити тому лейтенанту, який вже вміє "воювати" ногами.
показати весь коментар
14.03.2023 08:03 Відповісти
московських попів постригти на лисо, побрити.. приписати річний піст в печерах.. тримати подалі від мощей, щоб не сожралі.. і нехай собі там *бут*ся.., як хочуть...

ось такий це ліберальний англосакский мір, малята, ...і права масковського попа будуть дотримані
показати весь коментар
13.03.2023 21:39 Відповісти
Ой... ото картина маслом... коли святі ченці почнуть жрать один одного!!!
показати весь коментар
13.03.2023 23:16 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2023 23:40 Відповісти
Могил рогатеньких в рясе от "мс" (московской секты), на святой земли Киевской Руси, тоже не будет! эфэсбешники, идите на куй! У нас православие, а не тер. организация "мп"! куйндя полистай Библию наконец то, а не пу#ина соси у *****!
показати весь коментар
13.03.2023 21:42 Відповісти
Кого цікавлять наміри московських агентів і злочинців ? На..... уй !
показати весь коментар
13.03.2023 21:43 Відповісти
Легко не буде, ця срань буде підбурювати зомбовірян. Тут треба по фсбешному, спочатку судовий припис, а потім вночі в автобуси і в лугандон...
показати весь коментар
13.03.2023 21:46 Відповісти
Може пора вже нашим недолугим правителям і владу застосувати?
показати весь коментар
13.03.2023 21:46 Відповісти
Шановни украинци, а кто такая тьотька которая на украинская мова заявляет, что вона не уедеть с Лавры? там есть и другие женшины зад Паша мерседес? А ето правилньо в Киеве? А у вас война окончилось что ли? Как вы ето терьпите? При етом утверждая что тильки московитов вони терпилы? Я не розумив. Обычные люди, как вы ето терпитье, ожидая власть что то сделать для вам?
показати весь коментар
13.03.2023 21:49 Відповісти
проблема у ШИЗОФРЕНІЇ У головах великої кількості населення.

Котрі одночасно і розуміють(вже),що росія ворог,Але одночасно ходять до спі..арашених КГБ-ФСБ попів РПЦ сПОВІДАТИСЬ..
показати весь коментар
13.03.2023 22:00 Відповісти
Вибачте панове, а про шльондр Ви чули?
Извините сударь, а про проституток Вы слышали?
,
показати весь коментар
13.03.2023 22:01 Відповісти
У 1992 році в москві скликали архієрейський собор щоб змусити Філарета (Денисенка) зректися престолу митрополита, казали, що він монах, а в нього є жінка і діти. Філарет відповів: https://babel.ua/texts/89675-lavru-500-rokiv-mriyali-zahopiti-rosiyani-bilshoviki-vlashtovuvali-v-niy-komunalki-ta-pidirvali-hram-a-za-roki-nezalezhnosti-moskovski-popi-pobuduvali-goteli-ta-zrobili-biznes-kompleks-nareshti-povert?utm_source=page&utm_medium=read_more «Я хоть женат. А вы вообще тут все замужем».
показати весь коментар
13.03.2023 22:10 Відповісти
круто
показати весь коментар
13.03.2023 22:19 Відповісти
Оперативники СБУ застали архимандрита Никиту и мальчика из церковного хора, лежащих голыми на постели. Командир опергруппы спрашивает Никиту:
- Вы что, мяли воск?
- Нет
- Вы замуровывали тощего затворника в глухом ските?
- Нет
- Вы гоняли беса в глубинах черной души?
- Нет
- Вы освящали катакомбы собора червонным кадилом?
- Нет
- Вы причащали грешника из нерукотворного сосуда?
- Нет
- Вы месили коричневое тесто для проскомидии?
- Нет
- Вы служили всенощно *******?
- Нет
- Вы пополняли запасы душистого ладана?
- Нет
- Вы укрепляли духовную скрепу?
- Нет
- Вы познавали искушение змия?
- Нет
- Вы вставляли волосатую свечу в заупокойный иконостас?
- Нет
- Вы окунали толстый кулич в шоколадную глазурь?
- Нет
- Вы разговлялись колбасой с другой стороны?
- Нет
- Вы погружали лысого в крестильную купель?
- Нет
- Вы низвергали дракона в преисподнюю?
- Нет
- Вы давали нехристи вкусить адского жупела?
- Нет
- Вы проводили елеосвящение протопопа Акакия?
- Нет
- Вы окормляли Оптину пустынь?
- Нет
- Вы посылали иеромонаха Фалеса с проповедью в темные массы?
- Нет
- Вы совершали паломничество в Афедронскую пещеру?
- Нет
- Вы забивали пробку в бочку с кагором?
- Нет
- Вы вставляли ключ от церкви в дверь трапезной?
- Нет
- Вы возлагали нетленные мощи в раку?
- Нет
- Вы перебирали 21-м пальцем глиняные четки?
- Нет
- Вы изучали житие св. Проктония Поппадокийского?
- Нет
- Вы воздвигали храм с одним куполом и двумя приделами?
- Нет
- Вы налагали епитимью в затемненной исповедальне?
- Нет
- Вы опускали гроб в мать-сыру землю?
- Нет
- Вы наливали елей в почерневшую дарохранительницу?
- Нет
- Вы благословляли единоперстием?
- Нет
- Вы молились о нисхождении херувима на аналой?
- Нет
- Вы окропляли подвал кропилом с двумя бубенцами?
- Нет
- Вы припарковывали Лексус у черного хода?
- Нет
- Вы возносили заамвонную молитву?
- Нет
- Вы искали в яблоке первородный грех?
- Нет
- Вы предавали анафеме ересь беспоповщины?
- Нет
- Вы вводили бородатого батюшку во приход?
- Нет
- Вы ходили крестным ходом по распутице?
- Нет
- Вы кидали палочку закваски в ржаной монастырский квас?
- Нет
- Вы познавали мерзость запустения?
- Нет
- Вы вбивали гвоздь в основание храма?
- Нет
- Вы погружались до девятого круга Ада?
- Нет
- Вы умерщвляли естество плоти?
- Нет
- Вы бросали сосиску в постные щи?
- Нет
- Вы посвящали отшельника в черное монашество?
- Нет
- Вы крестили земли Африки?
- Нет
- Вы вонзали крест в смрадную могилу?
- Нет
- Вы воцерковляли одноглазого прелюбодея?
- Нет
- Вы отворяли царские врата животворящим жезлом?
- Нет
- Вы претерпевали страсти содомские?
- Нет
- Вы увязали в трясине греха?
- Нет
- Вы проводили интронизацию Нектария Малофеева в Сретенской епархии?
- Нет
- Вы покрутили отмычкой в церковной кассе?
- Нет
- Вы били поклоны ниже земных?
- Нет
- Вы христосовались яйцами об яйца?
- Нет
- Вы ставили бутылку "Душа монаха" в чулан?
- Нет
- Вы ходили к тихому омуту и стреляли в чертей кожаными пулями?
- Нет
- Вы звонили в глухой колокол?
- Нет
- Вы святили https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0 срачицу своим потиром?
- Нет
- Вы трубили в глубины и изливали туда чашу гнева?
- Нет
- Вы заталкивали святые дары в закопченный киот?
- Нет
- Вы подвизались в молитве до мироточения?
- Нет
- Вы показывали долговязому послушнику, где набрать угля?
- Нет
- Вы проводили дебаты между архимандритом Лупианом Зуевым и пастором Эсхолом Турдбрауном?
- Нет
- Вы анализировали таинства церкви?
- Нет
- Вы возжигали в келье страстную лампаду?
- Нет
- Вы сажали семя веры в чернозем?
- Нет
- А что вы делали?
- Мы *******.
показати весь коментар
14.03.2023 09:53 Відповісти
фсбешные мрази.
показати весь коментар
13.03.2023 21:54 Відповісти
Справжнє «беззаконіє!Як можна виселити безхатченків за 10 днів! Їх треба виселити максимум за 24 години після цього шабашу.
показати весь коментар
13.03.2023 21:55 Відповісти
То може їх яким небудь дихлофосом витравити?...
показати весь коментар
13.03.2023 21:56 Відповісти
Нє. Повісити. Тай вшьо.
показати весь коментар
13.03.2023 22:16 Відповісти
Тоді вони вимагатимуть ще більше дихлофосу, та пива! рюзьгиє...
показати весь коментар
13.03.2023 22:23 Відповісти
вынесут и бросят за поребриком
показати весь коментар
13.03.2023 21:58 Відповісти
Пинками гнать, пинками!
показати весь коментар
13.03.2023 21:58 Відповісти
согласен! вывести за ухо и пендалей надавать
показати весь коментар
13.03.2023 22:40 Відповісти
Однозначно.все що пов'язано з цим явищем треба викорінювати.потихеньку і не потихеньку.думаю СБУ було багато чого сказати але тут і є компроміс.не розголос багатіїв в рясах.я сам свідок як в чинуши в рясах живуть припіваючи.а там в лаврах пора наводити баланс між стройками пірамід (храмів) і простих вірян в яких за душою мінімалка.
показати весь коментар
13.03.2023 21:59 Відповісти
Винести для проведення дезінфекції і дегазації,провести процедури,зняти штраф і більше не пускати засранців.
показати весь коментар
13.03.2023 22:00 Відповісти
Очистити Лавру від фсбістів в рясах Дмитру Корчинському і Євгену Карасю на час роботи.

https://babel.ua/texts/89675-lavru-500-rokiv-mriyali-zahopiti-rosiyani-bilshoviki-vlashtovuvali-v-niy-komunalki-ta-pidirvali-hram-a-za-roki-nezalezhnosti-moskovski-popi-pobuduvali-goteli-ta-zrobili-biznes-kompleks-nareshti-povert?utm_source=page&utm_medium=read_more Як згадує Корчинський, захопити чоловічий монастир було нескладно. При собі вони мали драбини, мотузки - перелізли через паркан і зайшли всередину.
Коли хлопці пройшлися по кімнатах так званих ченців, то були вражені. Це ж 1992 рік - голодні часи. А там усередині вдосталь їжі, горілки та коньяку. Так само там були порнографічні журнали, я їх сам бачив.
показати весь коментар
13.03.2023 22:01 Відповісти
ну і що було далі? корчинський поїхав сидіти за одним столом з дугіним?
показати весь коментар
14.03.2023 06:58 Відповісти
Це навіть приємно: скоро побачимо як мавпи кацапськи отримають під сраку у прямому сенсі!
показати весь коментар
13.03.2023 22:08 Відповісти
ПАША, ВСЕ, НІХТО НЕ БУДЕ З ТОБОЮ ГРАТИСЯ!!!
показати весь коментар
13.03.2023 22:13 Відповісти
Не дописали... "ПАША, ВСЕ, НІХТО НЕ БУДЕ З ТОБОЮ ГРАТИСЯ!!!"..... і з твоїм пісюном також!!! The END!!!
показати весь коментар
13.03.2023 23:37 Відповісти
Усе буде дуже просто!
Завтра підніметься арендна плата вдвічі, післязавтра втричі, після-після завтра вчетверо і "гуляй рваніна на послєднєє"...
показати весь коментар
13.03.2023 22:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Aabm8IptLHY https://www.youtube.com/watch?v=Aabm8IptLHY


показати весь коментар
13.03.2023 22:16 Відповісти
Геть звідси паскуди і гниди
показати весь коментар
13.03.2023 22:18 Відповісти
Пинками в Московиию!
показати весь коментар
13.03.2023 22:21 Відповісти
А він реально переляканий, від зверхності і пихатості мало що лишилось. Сцить паша, прийшла пора відповідати....
показати весь коментар
13.03.2023 22:24 Відповісти
Кодло мрако бесов , и те что за бесами стоят.
показати весь коментар
13.03.2023 22:25 Відповісти
Значить по тихому забити і в яму з вапном. Щоб все як прийнято в росії, щоб все як робила росія коли насаджувала тут цей паханат, і щоб все як робить росія зараз на окупованих територіях. (Хто не знає до РПЦ була церква ПРЦ яка була за царя, яка потім підтримувала гітлера, і членів якої фізично знищили. І аж потім в 40-х створили РПЦ коли зрозуміли що на сторону гітлера мільйони в рф пішли через заборону бога. Так РПЦ не має навіть 100 років)

Так ось не хочуть йти самі значить мають просто фізично пропасти.
показати весь коментар
13.03.2023 22:30 Відповісти
Не треба нам пудрити усякими "правильними" словами .....
РПЦ +УПЦ -МП повинні покинути не тільки Лавру , а і взагалі територію України
показати весь коментар
13.03.2023 22:35 Відповісти
Хари Кришна,Хари Рама.
показати весь коментар
13.03.2023 22:38 Відповісти
а повестки им нельзя выдать?? или это тоже незаконно? кто в курсе?
показати весь коментар
13.03.2023 22:39 Відповісти
Після таких заяв, я вважаю, що всіх чортів у рясі, треба негайно викинути з України! А хто буде чинити опір, того в обмінний фонд!!!
показати весь коментар
13.03.2023 22:42 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2023 23:46 Відповісти
Петушня мокшанська ,люди вас потвор винесуть звідти
показати весь коментар
13.03.2023 22:43 Відповісти
Паша, подари Мерседес ВСУ и вали на россию за вторым орденом с рук пуйла.
показати весь коментар
13.03.2023 22:49 Відповісти
А де вони "харчеваться" будуть, невже в катакомбах Одеси.
показати весь коментар
13.03.2023 23:14 Відповісти
Решается элементарно - офиц передаём помещения переселенцам. Они вас сами вынесут. Ещё и жир морды начистят.
показати весь коментар
14.03.2023 00:20 Відповісти
Для новенькихштурмових бригад вже є перше завдання
показати весь коментар
14.03.2023 00:22 Відповісти
сатанинська нечисть во главі з главсодомітом павлом(лебедем) відкрито вступає в конфронтацію з Україною і її владою.... подивимось - хто кого?
показати весь коментар
14.03.2023 01:02 Відповісти
Якщо треба буде, готовий приіхати допомогти гнати це сатанинське кодло з Лавр
показати весь коментар
14.03.2023 03:55 Відповісти
Без всіляких там балачок після 29 березня негайно за шию і за ворота Лаври!! Однак боюсь що в цьому випадку ЗЕЛЕНА влада буде жувати соплі!!
показати весь коментар
14.03.2023 04:26 Відповісти
100% будет." Нинада раскачивать простой нарид, не на часі"
показати весь коментар
14.03.2023 07:20 Відповісти
Ёжик птица гордая, не пнёшь - не полетит. Так и с этими...
показати весь коментар
14.03.2023 04:56 Відповісти
Їм закон не писаний
показати весь коментар
14.03.2023 05:02 Відповісти
Паша Мерседес буде робити картинку для параша ТВ,тут до ворожки не ходи,не здивуюсь якщо пару упоротих бабок на алтар чорта покладе.За роги і геть з Лаври!
показати весь коментар
14.03.2023 06:12 Відповісти
Нехай ідуть захищати УКРАЇНУ. Може хоча би так доведуть свою відданість народу УКРАЇНИ.
показати весь коментар
14.03.2023 06:22 Відповісти
Московський піп-
Російська мова,
Глухий й осліп,
Упряжка нова.
Там "русский мир"
Тебе зустріне,
Зросте упир
Все українське гине...
показати весь коментар
14.03.2023 06:44 Відповісти
А не пора бы применить силу к этим мразям? Повоют пару дней, а потом всё забудется. У нашего народа память на пару дней, доказано Зеленский и его зекодлой.
показати весь коментар
14.03.2023 07:19 Відповісти
Нехай Паша "дякує" Гундяю, благословившому так звану СВО. Не розпочинали б її то хтозна скільки часу ще сидів би в Лаврі.
показати весь коментар
14.03.2023 08:08 Відповісти
Сатаністи вилізли... Що, зараз почнуть в бубни бити і прокляттями розкидатися?
показати весь коментар
14.03.2023 09:26 Відповісти
Хтось пояснить на хріна попам бороди?
показати весь коментар
14.03.2023 09:31 Відповісти
гнать вас шакалы чтоб духа вашего небыло мрази фсб
показати весь коментар
14.03.2023 09:33 Відповісти
сдать Лавру в аренду полку АЗОВ
показати весь коментар
14.03.2023 09:47 Відповісти
Кацапы почему Киево-Печерская лавра, а не Киево-Пещерная лавра?
показати весь коментар
14.03.2023 10:12 Відповісти
они говорят Печорская...))
показати весь коментар
14.03.2023 19:05 Відповісти
Мабуть, хтось повинен пояснити москвославному попові, що він, як громадянин України, незалежно від свого бажання чи небажання, ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ виконувати розпорядчі акти органів державної влади.
показати весь коментар
14.03.2023 10:42 Відповісти
Тобто, квартиранти не бажають йти з хати?
показати весь коментар
14.03.2023 11:10 Відповісти
Украинских батюшок та капеланив яки теж християни , розтрилювали з 2014 рашисти и це теж не 17 рiк
показати весь коментар
14.03.2023 11:20 Відповісти
православна церква московии благословляла та освячувала рашистски танки ракети бомби щоб вбивати украинцив чого ви думаете що свит заступиться .Так гарно уси на мови заговорили а ще недавно проклинали журналистив па русски
показати весь коментар
14.03.2023 11:24 Відповісти
За шкирку в теплушку и домой в московию.
показати весь коментар
14.03.2023 11:44 Відповісти
ВИ .ХАЛУЇ---ПОСІПАКИ .М/П . ПРИСЛУЖНИКИ-ГУНДЯЙЛО-- ПУТІНСЬКИХ ВБИВЦЬ--ГЕТЬ З УКРАЇНСЬКОЇ СВЯТИНІ !!!
показати весь коментар
14.03.2023 12:33 Відповісти
А сусалом по ****** не хо-хо?
показати весь коментар
14.03.2023 13:57 Відповісти
Тоді винесуть.Можна і м'якше: закрити на карантин і блокувати зв'язок. Хай манною небесною кормляться.А ті що їх підтримувати прийдуть - ідентифікувати та штраф за порушення карантину
показати весь коментар
14.03.2023 16:42 Відповісти
caтанинський патріархат ***** з України. Це я їх мовою, бо благовість тут не до снаги, тіко *********.
показати весь коментар
14.03.2023 17:04 Відповісти
запомните лица женщин и мужчин на заднем плане
показати весь коментар
14.03.2023 19:04 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 