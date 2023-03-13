"Ми не намірені виселятися", - ченці УПЦ МП заявили, що не покинуть Києво-Печерську лавру. ВIДЕО
Ченці Української православної церкви Московського патріархату не збираються виселятися з Києво-Печерської лаври.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (УПЦ МП).
"Ми не намірені виселятися, і не будемо, тому що зараз є закони, які на стороні людини", - сказав у відеозверненні митрополит Павло.
Водночас він зазначив, що УПЦ МП не проти "всіх законних дій", зокрема, інспекцій.
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату).
В УПЦ (МП) заявили, що в листі керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" "жодної інформації про юридичні підстави для таких дій не зазначено. Що ж до роботи згаданої у листі групи (Міжвідомчої робочої групи), то про зміст її висновків ніде не повідомлялося, а складалися вони, вочевидь, упереджено та з грубим порушенням юридичних норм".
В УПЦ (МП) стверджують, що єдиною підставою для виселення їх з Лаври "є забаганка чиновників з Мінкульту".
Наприкінці 2022 року заповідник "Києво-Печерська лавра" поінформував УПЦ (МП), що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою.
ось такий це ліберальний англосакский мір, малята, ...і права масковського попа будуть дотримані
Котрі одночасно і розуміють(вже),що росія ворог,Але одночасно ходять до спі..арашених КГБ-ФСБ попів РПЦ сПОВІДАТИСЬ..
Извините сударь, а про проституток Вы слышали?
,
- Вы что, мяли воск?
- Нет
- Вы замуровывали тощего затворника в глухом ските?
- Нет
- Вы гоняли беса в глубинах черной души?
- Нет
- Вы освящали катакомбы собора червонным кадилом?
- Нет
- Вы причащали грешника из нерукотворного сосуда?
- Нет
- Вы месили коричневое тесто для проскомидии?
- Нет
- Вы служили всенощно *******?
- Нет
- Вы пополняли запасы душистого ладана?
- Нет
- Вы укрепляли духовную скрепу?
- Нет
- Вы познавали искушение змия?
- Нет
- Вы вставляли волосатую свечу в заупокойный иконостас?
- Нет
- Вы окунали толстый кулич в шоколадную глазурь?
- Нет
- Вы разговлялись колбасой с другой стороны?
- Нет
- Вы погружали лысого в крестильную купель?
- Нет
- Вы низвергали дракона в преисподнюю?
- Нет
- Вы давали нехристи вкусить адского жупела?
- Нет
- Вы проводили елеосвящение протопопа Акакия?
- Нет
- Вы окормляли Оптину пустынь?
- Нет
- Вы посылали иеромонаха Фалеса с проповедью в темные массы?
- Нет
- Вы совершали паломничество в Афедронскую пещеру?
- Нет
- Вы забивали пробку в бочку с кагором?
- Нет
- Вы вставляли ключ от церкви в дверь трапезной?
- Нет
- Вы возлагали нетленные мощи в раку?
- Нет
- Вы перебирали 21-м пальцем глиняные четки?
- Нет
- Вы изучали житие св. Проктония Поппадокийского?
- Нет
- Вы воздвигали храм с одним куполом и двумя приделами?
- Нет
- Вы налагали епитимью в затемненной исповедальне?
- Нет
- Вы опускали гроб в мать-сыру землю?
- Нет
- Вы наливали елей в почерневшую дарохранительницу?
- Нет
- Вы благословляли единоперстием?
- Нет
- Вы молились о нисхождении херувима на аналой?
- Нет
- Вы окропляли подвал кропилом с двумя бубенцами?
- Нет
- Вы припарковывали Лексус у черного хода?
- Нет
- Вы возносили заамвонную молитву?
- Нет
- Вы искали в яблоке первородный грех?
- Нет
- Вы предавали анафеме ересь беспоповщины?
- Нет
- Вы вводили бородатого батюшку во приход?
- Нет
- Вы ходили крестным ходом по распутице?
- Нет
- Вы кидали палочку закваски в ржаной монастырский квас?
- Нет
- Вы познавали мерзость запустения?
- Нет
- Вы вбивали гвоздь в основание храма?
- Нет
- Вы погружались до девятого круга Ада?
- Нет
- Вы умерщвляли естество плоти?
- Нет
- Вы бросали сосиску в постные щи?
- Нет
- Вы посвящали отшельника в черное монашество?
- Нет
- Вы крестили земли Африки?
- Нет
- Вы вонзали крест в смрадную могилу?
- Нет
- Вы воцерковляли одноглазого прелюбодея?
- Нет
- Вы отворяли царские врата животворящим жезлом?
- Нет
- Вы претерпевали страсти содомские?
- Нет
- Вы увязали в трясине греха?
- Нет
- Вы проводили интронизацию Нектария Малофеева в Сретенской епархии?
- Нет
- Вы покрутили отмычкой в церковной кассе?
- Нет
- Вы били поклоны ниже земных?
- Нет
- Вы христосовались яйцами об яйца?
- Нет
- Вы ставили бутылку "Душа монаха" в чулан?
- Нет
- Вы ходили к тихому омуту и стреляли в чертей кожаными пулями?
- Нет
- Вы звонили в глухой колокол?
- Нет
- Вы святили https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0 срачицу своим потиром?
- Нет
- Вы трубили в глубины и изливали туда чашу гнева?
- Нет
- Вы заталкивали святые дары в закопченный киот?
- Нет
- Вы подвизались в молитве до мироточения?
- Нет
- Вы показывали долговязому послушнику, где набрать угля?
- Нет
- Вы проводили дебаты между архимандритом Лупианом Зуевым и пастором Эсхолом Турдбрауном?
- Нет
- Вы анализировали таинства церкви?
- Нет
- Вы возжигали в келье страстную лампаду?
- Нет
- Вы сажали семя веры в чернозем?
- Нет
- А что вы делали?
- Мы *******.
https://babel.ua/texts/89675-lavru-500-rokiv-mriyali-zahopiti-rosiyani-bilshoviki-vlashtovuvali-v-niy-komunalki-ta-pidirvali-hram-a-za-roki-nezalezhnosti-moskovski-popi-pobuduvali-goteli-ta-zrobili-biznes-kompleks-nareshti-povert?utm_source=page&utm_medium=read_more Як згадує Корчинський, захопити чоловічий монастир було нескладно. При собі вони мали драбини, мотузки - перелізли через паркан і зайшли всередину.
Коли хлопці пройшлися по кімнатах так званих ченців, то були вражені. Це ж 1992 рік - голодні часи. А там усередині вдосталь їжі, горілки та коньяку. Так само там були порнографічні журнали, я їх сам бачив.
Завтра підніметься арендна плата вдвічі, післязавтра втричі, після-після завтра вчетверо і "гуляй рваніна на послєднєє"...
Так ось не хочуть йти самі значить мають просто фізично пропасти.
РПЦ +УПЦ -МП повинні покинути не тільки Лавру , а і взагалі територію України
Російська мова,
Глухий й осліп,
Упряжка нова.
Там "русский мир"
Тебе зустріне,
Зросте упир
Все українське гине...