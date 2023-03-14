УКР
Бойовий медик 3-ї ОШБ надає допомогу пораненому воїну: "У нього легені пробиті. Плавно дихай! Ти чуєш мій голос, Шахта!". ВIДЕО

Бойовий медик 3-ї ОШБ надав першу допомогу українському воїнові, що отримав поранення легень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи лікаря на передовій опублікував на своїй сторінці в соцмережі один із бійців підрозділу Роман Трохимець.

"таке у нас відбувається не те що щодня, а майже щогодини. Отакі у нас круті воїни. Йому пробило легені. Він майже задихнувся. Офігенні медики! Геройські воїни! Красава, друже!", - зазначає він на відеозаписі і розповідає, що побратими несли пораненого більше кілометра під ворожим обстрілом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бій воїнів 3-ї ОШБр з російськими окупантами. ВIДЕО

бойові дії (4663) медична допомога (120) 3 Окрема штурмова бригада (497)
+20
Вклоняюся медикам війни. Пишаюся своїм племінником. Ви даруєте друге життя захисникам України. Бережіть себе
14.03.2023 10:07 Відповісти
+17
Просто Герої! Хлопчики наші рідненькі! Тримайтеся, тримайтеся! Бийте рашистську сволоту, аби жодного не залишилося на нашій святій землі! Пораненому Воїну - скорішого одужання! Бойовому медику - респектище! Слава усім Вам, навіки!!!
14.03.2023 10:21 Відповісти
+17
Аж зуби зціпив дивлячись. Боже, бережи наших воїнів!
14.03.2023 10:58 Відповісти
То нічого, житиме!
14.03.2023 09:54 Відповісти
Де був броник,
14.03.2023 09:56 Відповісти
Боже, поможи
14.03.2023 10:06 Відповісти
Причем тут медик..ранение та ещё гадость минус солдат инвалид тут все зависит от СУДЬБЫ пневмотракс нарушение гемодинамики отек болевой шок нарушение работы сердца внутреннее кровоизлияние в область плевры и сердечной сумки чудо что солдата довезли до операционного стола медик без вскрытия грудной полости никуя не сделает максимум томпонировпние дренаж капельки на глюкоза физраствор восполнять потерю крови крововяжущие кровоостанавливающие и обезболивающие и сердечные глюкозиды если бы правое лёгкое можно было бы дать адреналин а так оба нет...
14.03.2023 10:28 Відповісти
100%. Зато рекламу собі зробили, піар компанія. Якщо що то я у тих самих місцях, на випадок агресії!!!
14.03.2023 13:47 Відповісти
Польова медицина має початок тут. Те що ви написали абсурд. Надання першої допомоги дає шанс на життя. Ви хоч раз були в таких ситуаціях? Я була. До речі, операційний стіл може бути уже поряд, в спеціальних авто. Їх передала Європа.
14.03.2023 19:03 Відповісти
пилять откройте хотя бы в Интернете описание оказание помощи при травмах ранениях грудной клетки в полевых условиях и закройте свои тупые рты..дефективные...
15.03.2023 11:03 Відповісти
В інтернеті, та я краще свій диплом відкрию і досвід роботи, до речі, частина в Армії. Я вас знаю з 2014, так сваритися не годиться. А тримати медиків на полі бою за дурнів...вибачте це зайве
15.03.2023 11:14 Відповісти
***** ти розумник
Може допоможеш чимось Україні?
15.03.2023 10:12 Відповісти
Там була використана голка, яка є правильним і своєчасно, а надалі пов'язка і евакуація з полю боя. Пневмоторакс є різний по стану. В польових умовах медики зробили усе майстерно. Читайте хоч правильно інтернет
15.03.2023 11:27 Відповісти
грязь весной..неужели..
14.03.2023 10:13 Відповісти
Ты это о чем? Тебя грязь волнует? Может тоже побегаешь там с носилками?
14.03.2023 18:28 Відповісти
не притягивай за уши пафос свой
15.03.2023 15:31 Відповісти
Швидкого тобі одуження Герою! Слава Україні !!
14.03.2023 10:31 Відповісти
Сонечко, тримайся!! (( В мене сльози в очах, а хлопцы сміються.. Не можна напевне там без жартів, без жартівливої підтримки один одного. Військовий медик - рідненький, дякую за врятоване життя Воїна!! Уклін низький! Я вас люблю, хлопці !
14.03.2023 10:48 Відповісти
Я прочитав Ваш коментар й зрозумів що у мене зуби теж зціплені.....
14.03.2023 11:59 Відповісти
Усе життя будемо віддавати їм борги за їх подвиг! Українці неперевершені ВОЯКИ!!!!!!!
14.03.2023 19:19 Відповісти
А БРОНИК ГДЕ !?
15.03.2023 06:04 Відповісти
Життя - воно бентежне. Наприклад, пішов "відкласти лічінку", а тут міна прилетіла...
Тягати 3 доби бронь в 12 кг - спина не в кожного витримає.
15.03.2023 10:16 Відповісти
ТРЕБА ЗНАЧИТЬ ТРЕБА !!! А ЯКЩО НІ ТО ЙДИ !!!
16.03.2023 01:08 Відповісти
 
 