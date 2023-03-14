Бойовий медик 3-ї ОШБ надає допомогу пораненому воїну: "У нього легені пробиті. Плавно дихай! Ти чуєш мій голос, Шахта!". ВIДЕО
Бойовий медик 3-ї ОШБ надав першу допомогу українському воїнові, що отримав поранення легень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи лікаря на передовій опублікував на своїй сторінці в соцмережі один із бійців підрозділу Роман Трохимець.
"таке у нас відбувається не те що щодня, а майже щогодини. Отакі у нас круті воїни. Йому пробило легені. Він майже задихнувся. Офігенні медики! Геройські воїни! Красава, друже!", - зазначає він на відеозаписі і розповідає, що побратими несли пораненого більше кілометра під ворожим обстрілом.
