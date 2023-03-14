Знищений ворожий танк, що майже впритул наблизився до позицій ЗСУ. ВIДЕО
Українські воїни знищили російський танк, що майже впритул наблизився до їхніх позицій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці зафільмували ще палаючу ворожу бронемашину. Судячи зі слів українських воїнів, екіпаж танка теж знищений.
В мире бы не было крепче гвоздей.
Героям слава!!!
Резніков із замами та держсекретар із замами, захисникам на передок, мабуть, ОСОБИСТО харчі носять за млрд грн!!!
Стефанчук-Зеленінський-Шмигаль, як трус-бувалий і балбес, за ними пильнують!!! Щоб усе по чесному до передка деНесли…