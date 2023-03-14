УКР
Знищений ворожий танк, що майже впритул наблизився до позицій ЗСУ. ВIДЕО

Українські воїни знищили російський танк, що майже впритул наблизився до їхніх позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці зафільмували ще палаючу ворожу бронемашину. Судячи зі слів українських воїнів, екіпаж танка теж знищений.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпаж українського танка знищує позицію російської піхоти. ВIДЕО

танк (2126) знищення (8285)
ці хлопці зроблені з цвяхів
14.03.2023 10:16 Відповісти
Гвозди бы делать из этих людей
В мире бы не было крепче гвоздей.
14.03.2023 10:30 Відповісти
"Feed him a hammer, he'd crap out nails." (c)
15.03.2023 03:57 Відповісти
Танк підбити,як картоплю почистити. Звичайний день на фронті. Тримайтесь і бережіть себе
14.03.2023 10:16 Відповісти
було ще відео, де хлопці підбивали танки, а інший кричав їм з кухні, скіки яєць класти в картоплю...
14.03.2023 12:41 Відповісти
Дивлюся кожне відео від захисників, пишу їм добрі слова. Бережіть себе.
14.03.2023 18:48 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
14.03.2023 10:18 Відповісти
Ріднесенькі, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
14.03.2023 10:38 Відповісти
Низький уклін Захисникам України та їх Сім'ям!!
Резніков із замами та держсекретар із замами, захисникам на передок, мабуть, ОСОБИСТО харчі носять за млрд грн!!!
Стефанчук-Зеленінський-Шмигаль, як трус-бувалий і балбес, за ними пильнують!!! Щоб усе по чесному до передка деНесли…
14.03.2023 10:50 Відповісти
 
 