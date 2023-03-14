Знищений ворожий танк, що майже впритул наблизився до позицій ЗСУ. ВIДЕО

Українські воїни знищили російський танк, що майже впритул наблизився до їхніх позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці зафільмували ще палаючу ворожу бронемашину. Судячи зі слів українських воїнів, екіпаж танка теж знищений.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпаж українського танка знищує позицію російської піхоти. ВIДЕО