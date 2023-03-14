Затримано зрадника-контрактника, який "зливав" ворогу позиції ЗСУ на Миколаївщині і планував вступити до лав окупантів, - СБУ. ВIДЕО
Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного російського агента під час спецоперації у прифронтових районах Миколаївської області. Фігурантом є контрактник однієї з військових частин, дислокованих на території регіону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, у лютому 2023 року він за власної ініціативи вийшов на спецслужбу РФ, якій запропонував свою допомогу у війні проти України, а також висловив бажання вступити до лав окупантів.
Щоб встановити зв’язок з агресором, він "звернувся" до своєї сестри, яка проживає в Росії і перебуває у близьких стосунках з посадовцем окупаційних угруповань.
"Ним виявився заступник командира з військово-політичної роботи 83-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону ЗС РФ Володимир Снєговський. З ворогом жінка познайомилась після тимчасового захоплення одного із селищ на Херсонщині, де проживала на початку повномасштабного вторгнення. Під час звільнення району вона вирішила тікати разом із загарбниками, а потім оселилася в РФ, де продовжила "спілкування" зі Снєговським", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що саме він передав інформацію про її родича кадровому співробітнику російської спецслужби, який потім вийшов на прямий зв’язок з фігурантом.
За даними слідства, ворожий агент виконував вказівки свого "куратора" щодо збору даних про дислокацію підрозділів ЗСУ у Миколаївській та Вінницькій областях.
Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.
Також зрадник обговорив з представником російської спецслужби умови переходу за лінію фронту і здачу в полон.
Втім контррозвідники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували його злочинні дії і затримали в одній з адміністративних будівель під час виконання розвідувального завдання.
Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон зі встановленим анонімним месенджером, який він використовував для спілкування з агресором.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Суд обрав йому міру запобіжного заходу - тримання під вартою.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Спецоперацію проводили співробітники СБУ Миколаївської області за процесуального керівництва органів прокуратури.
temu treba vnesty zminy do Zakony - smertel´na kara za zrady