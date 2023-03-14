УКР
Затримано зрадника-контрактника, який "зливав" ворогу позиції ЗСУ на Миколаївщині і планував вступити до лав окупантів, - СБУ. ВIДЕО

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного російського агента під час спецоперації у прифронтових районах Миколаївської області. Фігурантом є контрактник однієї з військових частин, дислокованих на території регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у лютому 2023 року він за власної ініціативи вийшов на спецслужбу РФ, якій запропонував свою допомогу у війні проти України, а також висловив бажання вступити до лав окупантів.

Щоб встановити зв’язок з агресором, він "звернувся" до своєї сестри, яка проживає в Росії і перебуває у близьких стосунках з посадовцем окупаційних угруповань.

"Ним виявився заступник командира з військово-політичної роботи 83-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону ЗС РФ Володимир Снєговський. З ворогом жінка познайомилась після тимчасового захоплення одного із селищ на Херсонщині, де проживала на початку повномасштабного вторгнення. Під час звільнення району вона вирішила тікати разом із загарбниками, а потім оселилася в РФ, де продовжила "спілкування" зі Снєговським", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що саме він передав інформацію про її родича кадровому співробітнику російської спецслужби, який потім вийшов на прямий зв’язок з фігурантом.

За даними слідства, ворожий агент виконував вказівки свого "куратора" щодо збору даних про дислокацію підрозділів ЗСУ у Миколаївській та Вінницькій областях.

Також читайте: Ворожого інформатора, який збирав дані про оборону Дніпропетровщини, затримала СБУ.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Також зрадник обговорив з представником російської спецслужби умови переходу за лінію фронту і здачу в полон.

Втім контррозвідники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували його злочинні дії і затримали в одній з адміністративних будівель під час виконання розвідувального завдання.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон зі встановленим анонімним месенджером, який він використовував для спілкування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав йому міру запобіжного заходу - тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ Миколаївської області за процесуального керівництва органів прокуратури.

Миколаївська область (2367) СБУ (13381) державна зрада (1774)
+27
эти "сгустки" потом идут на выборы и выбирают "слуг народа"
14.03.2023 10:37 Відповісти
+22
Це не прсто відсутність мізків - це інтелект зі знаком "-". Навіть ********* розуміє, що кацапи програли, а цей згусток від'ємного інтелекту не розуміє.
14.03.2023 10:31 Відповісти
+18
14.03.2023 10:40 Відповісти
Як, що до того зрадника, який відпустив вагнерівців і зняв міни? Колись до нього доберуться, чи будуть нас кормити всяким мотлохом?
показати весь коментар
14.03.2023 10:54 Відповісти
Той ЗРАДНИК Зеленский , хватит придуриватьсь, лично ОН по закону и конституции отвечает ,за действия своих назначенцев и ставленников , его сотни раз предупреждали и предостерегали , а оно плевало на всех и вызверялся , как в последний раз на журналистку спросившую , так ГДЕ ЖЕ ЕГО НАЗНАЧЕНЕЦ БАканов 👿💩‼️
показати весь коментар
14.03.2023 15:26 Відповісти
Это не отсутствие мозгов, а враг, затесавшийся в ВСУ. Хватит представлять московитов и их холуев дураками, которым надо только объяснить и они все поймут. Московит это враг, цель которого физическое уничтожение Украины.
показати весь коментар
14.03.2023 11:56 Відповісти
Я не вірю у ідейних амеб. Кацапи - амеби. Иут "ідея" - їсти, срати, спати, красти.
показати весь коментар
14.03.2023 12:27 Відповісти
Головне не те що віриш ти, а в те що вірять вони, а вони вірять що самі скрепні та духовні, а всі інші їм заздрять та хочуть знищіти. В Україні 18% московитів та відповідно в ЗСУ їх не як не менше, але тупі та недолугі українці чомусь увесь час про це забувають и нажаль таких зовсім не 73%, а десь 99%.
показати весь коментар
14.03.2023 14:11 Відповісти
грощі потрібні завжди....тож не ідейність ні інтелект ні до чого...просто продався..
показати весь коментар
14.03.2023 12:06 Відповісти
за ТАКЕ, реально треба - вішати!!!! Це ж не якийсь ватний пенсіонер!!!! 😡😡
показати весь коментар
14.03.2023 10:34 Відповісти
Люди прив'язані до слова руський,таких знаю багато Вина СБУ і преза,що вони не скажуть,що руські,це роські.Ті ,які живуть на Роси,це під Києвом!Тільки ми росичі,русичі,роські.так як на Інді індуси..факти https://youtu.be/wz8b_ucx_XU
показати весь коментар
14.03.2023 10:35 Відповісти
А "таміли" та "дравіди" - це "індуси"?
показати весь коментар
14.03.2023 10:52 Відповісти
З-за таких тупаків,втрачена наша нац.Ми росичі,роські,бо.з Роси,ти виродок тупий,горланящий Україна,не понімающий,що країна,це іменник,а назва наша Русь
показати весь коментар
14.03.2023 11:15 Відповісти
Не верещи. істеричка! Просто дай мені відповідь на поставлене мною питання....
показати весь коментар
14.03.2023 12:05 Відповісти
(Михаил Булгаков. "Собачье сердце").

- Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года https://citaty.info/topic/zemlya земля налетит на небесную ось! -
показати весь коментар
14.03.2023 12:33 Відповісти
А скільки військових загинуло від таких с у к.... Скільки розповідей, як "офіцер" вивіз солдат і наказув окупатися, а сам смився, але їх покликав один дід поїсти яблук, і вони тільки підійшли до нього як на їх позицію почалися прильоти.... Це 150% правда.... Ще розказували, як другий "офіцер наказав "окупатися в чистому полі, хоча рядом була лісопосадка.... І тут, солдати не послухали і так само були прильоти..... А скільки ще буде таких історій ......
показати весь коментар
14.03.2023 10:36 Відповісти
dosyt´ graty z zaprodanzjamy ihnja zrada pryvodyt´ do zagybeli bagatjoh ukrainziv
temu treba vnesty zminy do Zakony - smertel´na kara za zrady
показати весь коментар
14.03.2023 11:14 Відповісти
Скільки ж лайна в Україні, жах
показати весь коментар
14.03.2023 10:37 Відповісти
"тримання під вартою"??? Хіба ліси Київщіни вже всі розміновані?
показати весь коментар
14.03.2023 10:38 Відповісти
Ідіот
показати весь коментар
14.03.2023 10:39 Відповісти
14.03.2023 10:40 Відповісти
звісно..ще на себе вийдуть...
14.03.2023 12:07 Відповісти
Тому що зараз в цілому захищає країну плюс мінус 1 млн людей, і серед цього мільйона є достатньо пристосуванців,тих хто собі тупо карєру робить на смертях простих солдат,ті хто заради особистої віигоди,грошей і пільг які будуть після війни туди йдуть,є звичайно ж і купу московських консерв котрі під виглядом захищати Україну вступають вряди наших захисників і потім здають інформацію ворогу. Таке було завжди і повсюду і ця війна не виключення, зараз взагалі довіряти кожному не варто, такий час, і це враховуючи той факт що Україна купу токів була в сфері впливу кацапів і у багатьох навіть наших громадян мозги пропитані російською пропагандою, і саме такі і можуть потім робити шкоду для України
показати весь коментар
14.03.2023 10:57 Відповісти
в петлю ****** и на палю немедля...................вот же сучище.........................................
показати весь коментар
14.03.2023 11:28 Відповісти
це не гумано, але при спробі втечи цю гниду розстриляти.
показати весь коментар
14.03.2023 11:57 Відповісти
Думаю багато хто згодиться з бажанням через пару годин знайти гниду повішеним з коментарем " совість замучилаґ2.
показати весь коментар
14.03.2023 11:46 Відповісти
*****, щоб ти здох !!!
показати весь коментар
14.03.2023 12:13 Відповісти
 
 