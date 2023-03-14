Прикордонники під Бахмутом знищили ворожий склад з БК та ліквідували 6 окупантів. ВIДЕО
Українські прикордонники під Бахмутом знищили ворожий склад з БК. У результаті було ліквідовано шестеро окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Державної прикордонної служби України.
"Оператори БПЛА вистежили логістичний маршрут ворога до складу. І коли туди прибула чергова партія вантажів, "влупили" з мінометів", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, обстріл підняв у повітря автівку з БК, зруйнував склад та ліквідував шестеро загарбників.
