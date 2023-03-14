УКР
Прикордонники під Бахмутом знищили ворожий склад з БК та ліквідували 6 окупантів. ВIДЕО

Українські прикордонники під Бахмутом знищили ворожий склад з БК. У результаті було ліквідовано шестеро окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Державної прикордонної служби України.

"Оператори БПЛА вистежили логістичний маршрут ворога до складу. І коли туди прибула чергова партія вантажів, "влупили" з мінометів", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, обстріл підняв у повітря автівку з БК, зруйнував склад та ліквідував шестеро загарбників.

Держприкордонслужба ДПСУ (6435) знищення (8285) Бахмут (1567) склад (185)
Топ коментарі
+11
Красунчики. Героям слава !!!
14.03.2023 18:10 Відповісти
+8
На початку війни один одеській бізнесмен, в якого була дача чи то в Ірпені, чи то в Бучі, написав в себе в Фейсбуці, що в нього на дачі була встановлена, і працювала система відеоспостереження.

І коли він побачив, як в його подвір'я заїхала російська техніка, подзвонив військом, і передав точні координати свого будинку.

І виклав фоточки с камер ДО і ПІСЛЯ, додавши "Будинок ми відновимо, а русня вже здохла!"
14.03.2023 19:07 Відповісти
+7
14.03.2023 19:09 Відповісти
В оккупированном Мелитополе взорвали кого то в собственном автомобиле - детали выясняются
14.03.2023 18:08 Відповісти
Там есть осложнения в связи с тем что некоторых деталей не удалось найти.
14.03.2023 18:31 Відповісти
Головне знайте духовну скрепу, на якій вони ******* сидіти!
14.03.2023 18:44 Відповісти
Ту скрепу уже два дня по окрестным кустам ищет.
14.03.2023 19:00 Відповісти
Пора по сарай-кремлю їбанути.
14.03.2023 18:09 Відповісти
Красунчики. Героям слава !!!
14.03.2023 18:10 Відповісти
Слово "ликвидировали" там уже лишнее. Уничтожили так уничтожили.
14.03.2023 18:32 Відповісти
Хтось впізнає свій дім.

***@н@ русня!
14.03.2023 18:43 Відповісти
Хлопці дійсно профі, кожний день трощать кістки оркам. Бережіть себе
14.03.2023 18:45 Відповісти
Уявляю, як це відео дивляться люди, чию садибу на відео розносить вибухами
14.03.2023 18:55 Відповісти
На початку війни один одеській бізнесмен, в якого була дача чи то в Ірпені, чи то в Бучі, написав в себе в Фейсбуці, що в нього на дачі була встановлена, і працювала система відеоспостереження.

І коли він побачив, як в його подвір'я заїхала російська техніка, подзвонив військом, і передав точні координати свого будинку.

І виклав фоточки с камер ДО і ПІСЛЯ, додавши "Будинок ми відновимо, а русня вже здохла!"
14.03.2023 19:07 Відповісти
Це далеко не поодинокий випадок! Знаю таких людей.
14.03.2023 19:11 Відповісти
14.03.2023 19:09 Відповісти
14.03.2023 19:18 Відповісти
видео еще не смотрел, но сразу одобряю !
14.03.2023 19:47 Відповісти
 
 