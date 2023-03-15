У Бєлгороді пролунали вибухи, російська влада заявила про збиття 3 ракет. ВIДЕО

У Бєлгородській області РФ пізно ввечері 14 березня пролунали вибухи, місцева влада заявила про роботу ППО і збиття трьох ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами губернатора Бєлгородської області Гладкова силами протиповітряної оборони було збито 3 ракети.

"Один з уламків потрапив у житловий сектор у місті Бєлгороді. Є пошкодження", - написав чиновник у телеграм-каналі.

Місцеві жителі у соцмережах повідомляють про звуки вибухів та спалахи в районі аеропорту Бєлгорода.

Також читайте: На Бєлгородщині повідомляють про роботу ППО: Збито безпілотник, є руйнування