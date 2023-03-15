У Бєлгороді пролунали вибухи, російська влада заявила про збиття 3 ракет. ВIДЕО
У Бєлгородській області РФ пізно ввечері 14 березня пролунали вибухи, місцева влада заявила про роботу ППО і збиття трьох ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами губернатора Бєлгородської області Гладкова силами протиповітряної оборони було збито 3 ракети.
"Один з уламків потрапив у житловий сектор у місті Бєлгороді. Є пошкодження", - написав чиновник у телеграм-каналі.
Місцеві жителі у соцмережах повідомляють про звуки вибухів та спалахи в районі аеропорту Бєлгорода.
наше болотоє.
Бавовна.👍👍👍
Все як по методиці. *уйла.
Їх за триста років до цивілізації не привчили, так бум-с - пропонуєте нам цей тягар на себе взяти!
Я вже мовчу про розвиток нейронних зв'язків...
Великого розуму не треба. Зато з унітазом, білим.
Бо бавовна свято мій то,
Україна.
Не складно? Так складай московіт.
https://youtu.be/sEPeC1EpyI8 Цілились по Україні, а попали по собі! Майстер-клас від російського ППО!
Главное, наступают.🤣
правильно коли куярили по дамбасянам ті вірили, що то правосеки, чим білгородська народна гірша.
В бнр здається після цього ще й "дощ" пішов
Настав час реаліті шоу.
Поживіть хоч трохи в нашій шкурі, може Соловей ТВ не буде часу дивитися...