У Бєлгороді пролунали вибухи, російська влада заявила про збиття 3 ракет. ВIДЕО

У Бєлгородській області РФ пізно ввечері 14 березня пролунали вибухи, місцева влада заявила про роботу ППО і збиття трьох ракет.

За словами губернатора Бєлгородської області Гладкова силами протиповітряної оборони було збито 3 ракети.

"Один з уламків потрапив у житловий сектор у місті Бєлгороді. Є пошкодження", - написав чиновник у телеграм-каналі.

Місцеві жителі у соцмережах повідомляють про звуки вибухів та спалахи в районі аеропорту Бєлгорода.

+43
Московія бомбіт БНР. Це геноцид білогородщини.
15.03.2023 00:36 Відповісти
+21
їбать, їбать, їбАТЬ, ЇБАНУТЬСЯ *****!!!!
15.03.2023 00:38 Відповісти
+17
Слався отечество,
наше болотоє.
Бавовна.👍👍👍
15.03.2023 00:34 Відповісти
Слався отечество,
наше болотоє.
Бавовна.👍👍👍
15.03.2023 00:34 Відповісти
Коли вже нарешті почуємо про "Бамбілі бэлгород"?
15.03.2023 03:37 Відповісти
Московія бомбіт БНР. Це геноцид білогородщини.
15.03.2023 00:36 Відповісти
Байден "ввєді вайска" .... Московська Хунта напала на народ БНР!!!
15.03.2023 08:00 Відповісти
їбать, їбать, їбАТЬ, ЇБАНУТЬСЯ *****!!!!
15.03.2023 00:38 Відповісти
Похоже починається їбать не переїбать.
15.03.2023 03:35 Відповісти
рф 8 лет дамбила Бамбас, теперь то же самое будет с Блэтгородом. Доколе, я вас спрашиваю?
15.03.2023 00:40 Відповісти
Спитай у *уйла.
15.03.2023 00:47 Відповісти
Восим лет данбили нарот Белгародщині, васставший против масковскай хунті!
15.03.2023 00:41 Відповісти
Референдум треба провести. До приєднанна до України.
Все як по методиці. *уйла.
15.03.2023 01:09 Відповісти
Та нафіг воно нам треба?

Їх за триста років до цивілізації не привчили, так бум-с - пропонуєте нам цей тягар на себе взяти!

Я вже мовчу про розвиток нейронних зв'язків...
15.03.2023 01:12 Відповісти
Щоб *уйло зрозумів Що він *імно.
15.03.2023 02:13 Відповісти
Сапать и копать могут.
Великого розуму не треба. Зато з унітазом, білим.
15.03.2023 07:56 Відповісти
моя бабуся казала, що в дім можна брати тільки тих котів, які навчені до лотка. ...а з расіянами ситуація ще гірша
15.03.2023 02:08 Відповісти
В новобудову пускати кота.
15.03.2023 02:12 Відповісти
Якщо не забіжить, гниле місце. Забіжить, дивимся де приляг і там ліжко.
15.03.2023 15:18 Відповісти
Я і друзів розумів. й ворогів умів *бати.
Бо бавовна свято мій то,
Україна.
Не складно? Так складай московіт.
15.03.2023 00:44 Відповісти
Не спам, якщо що!

https://youtu.be/sEPeC1EpyI8 Цілились по Україні, а попали по собі! Майстер-клас від російського ППО!
15.03.2023 00:46 Відповісти
Штучний інтелект. Но, то не я. Але є.
15.03.2023 00:49 Відповісти
Собаки сразу притихли: типа, нихерасебе !
15.03.2023 07:22 Відповісти
Чогось я так і подумала..або так, або повстання ракет - показали нульову летючість))
15.03.2023 00:54 Відповісти
Отрицательную. В московии и так не поймут.
Главное, наступают.🤣
15.03.2023 01:40 Відповісти
ну з відео зрозуміло що кацапи збивали своїми ракетами землю.
правильно коли куярили по дамбасянам ті вірили, що то правосеки, чим білгородська народна гірша.
15.03.2023 00:50 Відповісти
Ще відео вкінці "ой !" - https://t.me/****************/3479

В бнр здається після цього ще й "дощ" пішов
15.03.2023 00:56 Відповісти
На тому каналі коменти капець)) вбив комент про мусорного опєратора - так компанію з вивозу сміття назвали у зверненні))) і мокшанську поганенько знають
15.03.2023 01:12 Відповісти
Фотограф у шкарпетках чи що?
15.03.2023 08:01 Відповісти
в мене дві версії або це чмобікі освоюють техніку , або в когось свято і це був салют .
15.03.2023 00:58 Відповісти
Так, город "первава салюта", фуле..))
15.03.2023 09:30 Відповісти
яка багата лексика )
15.03.2023 01:07 Відповісти
мокші окрім дрівньотатарської не в змозі інших осилити - скрєпи, мля, не дають..))
15.03.2023 01:38 Відповісти
Скоро на болотах - епічно ППО збили ракету ППО!
15.03.2023 01:15 Відповісти
кацапы опять белгород кошмарят. Хотят там еще сотню-другую *********-добровольцев набрать.
15.03.2023 01:40 Відповісти
Ну що курви? Війна по телевізору закінчилася?
Настав час реаліті шоу.
Поживіть хоч трохи в нашій шкурі, може Соловей ТВ не буде часу дивитися...
15.03.2023 01:59 Відповісти
самі запускають, самі збивають... веселі ****ни
15.03.2023 02:04 Відповісти
Сами стреляют, сами сбивают
15.03.2023 02:49 Відповісти
НЕОБХОДИМО С ТАНКОВ ИЛИ С ВЕРТОЛЕТОВ УПРАВЛЯЕМЫМИ СТРЕЛЯТЬ !!!
15.03.2023 05:03 Відповісти
Я так понял что весенний перелет гусей над Белгородщиной под угрозой.Пернатых за беспилотники принимают.
15.03.2023 07:00 Відповісти
Не надо повторять одно и то же: вас и так е бут.
15.03.2023 07:21 Відповісти
Великий та могутній московский язык, головне, що дуже змістовний!
15.03.2023 09:47 Відповісти
Ви крім мата щось знаєте, орки довбані?
15.03.2023 11:09 Відповісти
 
 