3 814 40

Сьогодні ввечері в ефірі телемарафону продемонструють фільм "Море. Битва за острів Зміїний". ВIДЕО

У середу, 15 березня, о 21:15 в ефірі національного телемарафону продемонструють фільм "Море. Битва за острів Зміїний".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Друга робота з документального циклу Артема Шевченка "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" присвячена деокупації стратегічно важливого для безпеки у Чорному морі українського острова. У фільмі вперше показані кадри спецоперації з висадки та штурму Зміїного, який здійснили воїни ГУР МОУ", - йдеться у повідомленні..

Щоб переглянути фільм, вмикайте "Єдині новини #UAразом" о 21:15 у середу, 15 березня.

Також читайте: Польоти на "Азовсталь", битва за Зміїний та контрнаступ на Харківщині: в Україні зняли документальну кінотрилогію про спецпризначенців-розвідників. ВIДЕО

Зміїний (165) розвідка (3925) Шевченко Артем (222)
Топ коментарі
+17
Не зрозумів. Це реклама фільму, чи марафона?
показати весь коментар
15.03.2023 09:13 Відповісти
+16
Заради цього вмикати цю ЗЕлену риганину?
показати весь коментар
15.03.2023 09:14 Відповісти
+13
Покажуть як зєлєнський та арабахамія, під керівництвом єрмака брали Зміїний.
показати весь коментар
15.03.2023 09:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А про САУ "Богдана" покажуть, чи вона сира? Можливо навпаки навіть не знгадають про успіх застосування цієї САУ, щоб показати, що не варто було її робити в Україні. А якби в нас було сотня таких САУ?
показати весь коментар
15.03.2023 09:12 Відповісти
Так, скажуть що її розробили при пороху але він її тормозив. А при ЗЕ, три роки доводили але порох все одно завадив
показати весь коментар
15.03.2023 09:58 Відповісти
в главной роли Слуга народу

показати весь коментар
15.03.2023 13:56 Відповісти
Не зрозумів. Це реклама фільму, чи марафона?
показати весь коментар
15.03.2023 09:13 Відповісти
Інфа, яка збереже вам час, бо те що показують на мараХфоні дивиться не варто.
показати весь коментар
15.03.2023 09:26 Відповісти
Це реклама влади.
показати весь коментар
15.03.2023 09:45 Відповісти
Тут все сказано:
/Щоб переглянути фільм, вмикайте "Єдині новини #UAразом"/
показати весь коментар
15.03.2023 10:15 Відповісти
Не. Ввечері вмикаю 24 Україна. Там цей дідо в навушниках. Приколіст. Хоть щось з укр каналів віщають.
показати весь коментар
15.03.2023 10:17 Відповісти
О діда згадав. Піонтковський.
показати весь коментар
15.03.2023 10:40 Відповісти
Заради цього вмикати цю ЗЕлену риганину?
показати весь коментар
15.03.2023 09:14 Відповісти
Так. Але комп можна підключити до телевізора з великою діагоналлю. Маєш і там і тут.
показати весь коментар
15.03.2023 09:24 Відповісти
Треба бути дибіли аби вмикати той зелений марахфон..
показати весь коментар
15.03.2023 09:19 Відповісти
Так. Краще дивитися у вікно як все зеленіє.
Знову.
показати весь коментар
15.03.2023 09:47 Відповісти
Яка Зеленського у визволенні острову?
показати весь коментар
15.03.2023 09:21 Відповісти
Как это какая роль? А прекращение финансирования ПКР "Нептун" и "Богданы"?
показати весь коментар
15.03.2023 09:31 Відповісти
Це вже росія нагородить.
показати весь коментар
15.03.2023 11:57 Відповісти
Покажуть як зєлєнський та арабахамія, під керівництвом єрмака брали Зміїний.
показати весь коментар
15.03.2023 09:24 Відповісти
А д*Дєрьмак особисто вів у бій бойових плавців.
показати весь коментар
15.03.2023 09:31 Відповісти
Зимний в октябре 17
показати весь коментар
15.03.2023 11:18 Відповісти
дайте вгадаю - найвеличніший всіх врятував і попросив сказати ту знамениту фразу?
показати весь коментар
15.03.2023 09:27 Відповісти
Ну ппць... У фільмі(до речі, "квартал" знімав?!) покажуть, як бубочка деокупував Київ, як коля-котлєта визволяв міста, а зе-шобла ЛІЧНО звільнила Зміїний... Виродки.
показати весь коментар
15.03.2023 09:28 Відповісти
Цікаво.

У Буданова немає грошей на розрекламований підрозділ "Кракен",потреби якого невтомно закривають волонтери.
Але завжди є гроші на пропагандистські трешові фільми...
показати весь коментар
15.03.2023 09:28 Відповісти
Если этот фильм будет такой же, как Д. Комарова "Год", в котором, на протяжении всего фильма воспевается в основном товарисчь Боневтик Янелохов, и краем показали Залужного и Сирского, и забыли о генералах Марченко, Кривонос, добровольцах, ВСУ с НГУ, волонтёрах и т.д., то нах нужен этот фильм?
А Димон Комаров мог бы и не утруждать себя монтажом того фильма, а просто снять короткий сюжет, как он лично целует, в засас, сраку Боневтику Янелохову грызущего в это время "Мивину".
показати весь коментар
15.03.2023 09:30 Відповісти
Не если а так буде, достятньо подивитися рекламний промовіттинок де з перших секунд побачим цілого чирчіля
показати весь коментар
15.03.2023 09:38 Відповісти
дуже зарано почали штовхати переможну пропаганду. все прикордоння під постійним обстрілом кацапів, на фронті повний пи*дець, а в тилу кругом перемога, урапатріоти кацапів шапками закидують та хвилюються де їх ховати будуть, на говномарафоні одна суцільна перемога, вже призначають чиновників у Крим. окрім прикордонних областей в решті України наче і немає війни. прозріння може стати дуже несподіваним та катастрофічним.
показати весь коментар
15.03.2023 09:58 Відповісти
То хай покажуть як Буданов знищив відділення своїх спецпризначенців при першій спробі штурму на катерах
показати весь коментар
15.03.2023 10:00 Відповісти
Кращ нехай покаже як в Криму він здав місцевих провідників. І про них забули в Україні що зробити вигляд що операція вдалася !
показати весь коментар
15.03.2023 13:30 Відповісти
Ткаченко зізнався, що керує Єдиним Марафоном.

Тобто усією інформацією в Україні керує Беня Коломойський,
який є під слідством ФБР.
Робіть висновки ....)
показати весь коментар
15.03.2023 10:01 Відповісти
Коли не було два дні світла, вирішив ввімкнути радіо, щоб послухати новини, по тому як вуха почали склеюватися, зрозумів, що попав на цю помийку-марафон
показати весь коментар
15.03.2023 10:09 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Митинг на Манежной площади против применения военной силы советской армией в отношении Литвы. Москва, СССР, 20 января 1991 год. Своим "единым телемарафоном" путин превратил россиян в биомусор, и теперь их просто молча ведут на убой.
Вы только вдумайтесь в масштабы катастрофы, которую вам готовят зеленые слуги.
показати весь коментар
15.03.2023 10:15 Відповісти
Непоганий був би фільм "*****", Від режисера Аристовича...
показати весь коментар
15.03.2023 10:34 Відповісти
Для того, щоб організувати м'ясорубку в Україні не вистачало тільки зе на посту Президента України. Ви скажете, що його обрали виборці, але насправді це були вибори без вибору і все було прораховано наперед
показати весь коментар
15.03.2023 10:52 Відповісти
"Правда" від зельоних? А розкажуть скільки нашої елітної спецури Буданов там поклав надавши наказ тупо брати Зміїний штурмом?
показати весь коментар
15.03.2023 11:39 Відповісти
в связи с тем, что будет прославляться боневтік янелохмнесорокдва и отгогилашвиленный былданов, то смотреть фильм о том, как два долбодятла посылали наиболее подготовленные силы ССО на штурм острова, зная об их верной смерти... хотя надо посмотреть, чтобы потом присобачить это кино к материалам расследований преступлений украинской власти против украинского народа...
показати весь коментар
15.03.2023 11:52 Відповісти
Я не одного телемарафону не дивився та їншим не раджу !
показати весь коментар
15.03.2023 13:25 Відповісти
Аналогічно, навіть не вмикаю телевізор. Просто чую, що там розповідають зелені блохи, що дивилися виступ тих-то і тих-то. Навіть кацапи довго дивилися "Дождь", а Володя через пару місяціп "правління" позакривав все і профінансував свій марафон, "Раду" і прокацапський на мові кацапів "Дом".
показати весь коментар
15.03.2023 15:55 Відповісти
блет пафосу нібі мова йде про штурм Окінави,але якщо згадати що це камінець 500 на 500 метрів,і що кацапів звідти все одно рано чи пізно тупо вибили,бо сховатись там НІДЕ,то я хз про що там будуть втирати...
показати весь коментар
15.03.2023 14:34 Відповісти
 
 