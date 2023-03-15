Сьогодні ввечері в ефірі телемарафону продемонструють фільм "Море. Битва за острів Зміїний". ВIДЕО

У середу, 15 березня, о 21:15 в ефірі національного телемарафону продемонструють фільм "Море. Битва за острів Зміїний".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Друга робота з документального циклу Артема Шевченка "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" присвячена деокупації стратегічно важливого для безпеки у Чорному морі українського острова. У фільмі вперше показані кадри спецоперації з висадки та штурму Зміїного, який здійснили воїни ГУР МОУ", - йдеться у повідомленні..

Щоб переглянути фільм, вмикайте "Єдині новини #UAразом" о 21:15 у середу, 15 березня.

