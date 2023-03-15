Сьогодні ввечері в ефірі телемарафону продемонструють фільм "Море. Битва за острів Зміїний". ВIДЕО
У середу, 15 березня, о 21:15 в ефірі національного телемарафону продемонструють фільм "Море. Битва за острів Зміїний".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"Друга робота з документального циклу Артема Шевченка "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" присвячена деокупації стратегічно важливого для безпеки у Чорному морі українського острова. У фільмі вперше показані кадри спецоперації з висадки та штурму Зміїного, який здійснили воїни ГУР МОУ", - йдеться у повідомленні..
Щоб переглянути фільм, вмикайте "Єдині новини #UAразом" о 21:15 у середу, 15 березня.
Топ коментарі
+17 Waslen Lem
показати весь коментар15.03.2023 09:13 Відповісти Посилання
+16 Герхард
показати весь коментар15.03.2023 09:14 Відповісти Посилання
+13 Остап #553684
показати весь коментар15.03.2023 09:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
/Щоб переглянути фільм, вмикайте "Єдині новини #UAразом"/
Знову.
У Буданова немає грошей на розрекламований підрозділ "Кракен",потреби якого невтомно закривають волонтери.
Але завжди є гроші на пропагандистські трешові фільми...
А Димон Комаров мог бы и не утруждать себя монтажом того фильма, а просто снять короткий сюжет, как он лично целует, в засас, сраку Боневтику Янелохову грызущего в это время "Мивину".
Тобто усією інформацією в Україні керує Беня Коломойський,
який є під слідством ФБР.
Робіть висновки ....)
Митинг на Манежной площади против применения военной силы советской армией в отношении Литвы. Москва, СССР, 20 января 1991 год. Своим "единым телемарафоном" путин превратил россиян в биомусор, и теперь их просто молча ведут на убой.
Вы только вдумайтесь в масштабы катастрофы, которую вам готовят зеленые слуги.