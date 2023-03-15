БТР-4Е "Буцефал" українського виробництва витримує удар ворожого ПТРК і відходить з бойової позиції. ВIДЕО

БТР-4Е "Буцефал" українського виробництва під час бою з окупантами витримав удар протитанкової керованої ракети і вийшов з бойової позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент влучання ракети в бронемашину зафіксували українські воїни з окопу.

Увага! Ненормативна лексика!

