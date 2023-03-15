Постійні артилерійські обстріли, відсутність води та газу: Як живе прифронтовий Часів Яр. ВIДЕО

Часів Яр розташований всього за 12 кілометрів від Бахмуту. Сюди добиває російська артилерія, немає води, газу і подекуди світла.

Про це йдеться в сюжеті проєкту "Український свідок", передає Цензор.НЕТ.

Поки російські війська не полишають спроб оточити Бахмут, місто Часів Яр, розташоване за кілька кілометрів на захід від Бахмуту, потерпає від бойових дій і готується до оборони.

Хоча Часів Яр розташований дуже близько до передової і росіяни обстрілють його з трьох сторін, не всі місцеві вирішили виїжджати. За час зйомок у житловому кварталі на тисячу людей наші журналісти зустріли лише 5. Для тих, хто залишився у місті, організували видачу гуманітарної допомоги та питної води, адже газо- та водопостачання - пошкоджені, а світло працює з перебоями.

Місцевий житель Ігор каже: "Їхати кудись? Сенсу немає! Мати стара, куди я з нею поїду". Як і багато інших, він не може залишити своїх батьків без догляду, а ті не хочуть покидати місто принципово.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську, у Кураховому пошкоджено 8 багатоповерхівок. ФОТОрепортаж