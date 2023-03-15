УКР
Постійні артилерійські обстріли, відсутність води та газу: Як живе прифронтовий Часів Яр. ВIДЕО

Часів Яр розташований всього за 12 кілометрів від Бахмуту. Сюди добиває російська артилерія, немає води, газу і подекуди світла.

Про це йдеться в сюжеті проєкту "Український свідок", передає Цензор.НЕТ.

Поки російські війська не полишають спроб оточити Бахмут, місто Часів Яр, розташоване за кілька кілометрів на захід від Бахмуту, потерпає від бойових дій і готується до оборони. 

Хоча Часів Яр розташований дуже близько до передової і росіяни обстрілють його з трьох сторін, не всі місцеві вирішили виїжджати. За час зйомок у житловому кварталі на тисячу людей наші журналісти зустріли лише 5. Для тих, хто залишився у місті, організували видачу гуманітарної допомоги та питної води, адже газо- та водопостачання - пошкоджені, а світло працює з перебоями.

Місцевий житель Ігор каже: "Їхати кудись? Сенсу немає! Мати стара, куди я з нею поїду". Як і багато інших, він не може залишити своїх батьків без догляду, а ті не хочуть покидати місто принципово.

Донецька область (9652)
Понятно, що куйово. Де міри протидії? Оце питання.
показати весь коментар
15.03.2023 14:02 Відповісти
на заставці відео текст якийсь кончений, якшо чесно
показати весь коментар
15.03.2023 14:11 Відповісти
Ось кожен раз, коли чую: нікуди не поїду, грошей нема, я тут народився (-лась), як-то буде і таке ін., і коли є реальна і велика небезпека поранення або загибелі - не залишає думка, що це звичайнісінькі "ждуни", які просто чекають "своїх" попри небезпеку. Можу помилятися, але ніяких інших причин залишатися у місті, що скрізь прострілюється, без газу, без води, майже без електрики, без магазинів просто не бачу.
показати весь коментар
15.03.2023 14:23 Відповісти
Между прочим,этот город родина Кобздона.Це падло еще трандело до того как окочурилось,что помнит еще ребенком,как прятался в лесу от бандеровцев и мол психологическую травму от этого получил на всю жизнь...Только представьте,бандеровцы в Часов Яре!!Клинический идиот был-земля стекловатой.И с почесних граждан Часов Яра,куда он был занесен весьма давно,этого мудака выбросили.
показати весь коментар
15.03.2023 14:42 Відповісти
 
 